8 современных правил носочного этикета, которые многие нарушают по незнанию

Казалось бы, нет проще и незначительнее детали в нашем образе, чем носки, а чистота — единственное требование, которое стоит к ним предъявлять. Но такое мнение ошибочно. Этот обыденный предмет гардероба при несоблюдении некоторых принципов может изрядно испортить впечатление о владельце.

Мы в AdMe.ru выведали, какие существуют правила этикета, касающиеся носочных изделий, и теперь намерены их строго соблюдать.

Носки — это не только нижнее белье, но и аксессуар

Следует относиться к носкам только как к нательному белью, если они скрыты от глаз окружающих. Тогда требования к изделию могут ограничиться лишь теплотой и удобством. Если же носки на виду, то к их выбору стоит подойти более грамотно, ведь это — полноценный аксессуар, которым можно как улучшить, так и бесповоротно испортить весь образ. Цвет и материал носка должны не только гармонично смотреться с обувью, но и соответствовать ситуации.

Открытую обувь можно и порой нужно носить с носками

Практически всю обувь рекомендуется носить с носками. Исключение составляет пляжная и яхтенная обувь, и то если не покидать берег. Носки уберегут ноги от мозолей, а также позволят любой паре туфель прослужить дольше благодаря защите от пота. Годами высмеиваемый карикатурный образ простака в носках и сандалиях уходит в прошлое. Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер своим примером рушат этот стереотип. То же самое касается и женского стиля. Носить сандалии, босоножки и туфли с носками — современный тренд. Сегодняшняя мода заботится о комфорте и гигиене. Многие звезды, например Кэти Перри и Рианна, не стесняются продемонстрировать носки в сочетании с женственной обувью.

Капроновые носочные изделия телесного цвета портят образ

Еще наши мамы считали, что носки с открытой обувью носить стыдно. Поэтому надевали капроновые изделия телесного цвета, чтобы защитить стопы от мозолей. И многие из нас следуют их примеру. Однако специалисты по стилю такое решение называют ошибочным: бежевые носки и следки создают впечатление небрежности в одежде. Они видны невооруженным глазом и смотрятся неэстетично. А для закрытой обуви лучше выбрать изделия из натуральных материалов. Поэтому капроновые следки телесного цвета уместны лишь в обувных магазинах для примерки.

Яркие носки лучше носить с одеждой нейтральных тонов

Если предполагается, что яркие носки будут видны окружающим, то остальные элементы образа должны быть неброскими. Лучше выбрать строгие брюки нейтрального цвета или темные джинсы. Также важно помнить, что пестрые носки будут привлекать повышенное внимание к образу в целом, потому стоит позаботиться о том, чтобы одежда выглядела безукоризненно.

Носок должен плотно облегать ногу

Не рекомендуется заворачивать верх носков. Если на изделиях есть узор, то таким образом вы продемонстрируете торчащие с изнанки нитки и привнесете в образ неопрятность. Носок должен плотно облегать ногу. Исключение возможно только для теплых изделий в сочетании с грубыми ботинками. В этом случае верх носков позволительно лишь слегка собрать.

Для каждого вида обуви предназначены носки определенной длины

Человек, который следит за своим внешним видом, для каждого типа обуви выбирает определенные носки. Универсальными являются изделия средней длины: их уместно носить абсолютно с любой обувью. Укороченные носки длиной по щиколотку надевают с кедами и кроссовками. Хлопковые следки прячут под мокасинами. А гольфы носят с офисной обувью и одеждой. Для мужчин существует следующее правило: если надеваете галстук, то ваши носки обязательно должны доходить до икр.

В холодную погоду щиколотки стоит спрятать

Уже несколько лет на пике популярности остаются укороченные брюки, которые носят в любую погоду. И в межсезонье, и в лютые морозы можно наблюдать на улицах модников и модниц с голыми щиколотками. Однако рисковать здоровьем — антитренд. Между обувью и штаниной в холодную пору зазора быть не должно, укороченные носки следует заменить на изделия средней длины. Выглядеть стильно и свежо помогут носки веселых расцветок.

Белые кеды и кроссовки — универсальная обувь XXI века. Но подбирать к ней носки тоже нужно с умом

Можно сказать, что спортивной обуви белого цвета нынче все возрасты покорны. Она вписывается в любой стиль: романтический, деловой, спортивный. Но при одном условии: если правильно подобрать носки. Cобираетесь на встречу или собеседование — надевайте белые изделия. На прогулку смело натягивайте цветные. А если вы носите черный деловой брючный костюм, то правильно будет надеть с белыми кроссовками черные носки.