8 советских актрис с нестандартной внешностью, которые влюбили в себя миллионы

У каждого времени свои стандарты красоты и «мода» на определенные лица. Однако есть вещи, которые ценятся всегда и везде, — это талант и природное обаяние. Особенно если речь идет об актерской профессии, где привлекательная внешность, в отличие от артистического дара, еще не гарантирует успеха у публики.

Мы в AdMe.ru восхищаемся прекрасными во всех отношениях актрисами, которые смогли стать любимицами целой страны.

Наталья Гундарева

Режиссер Леонид Хейфец долго и безуспешно искал актрису на роль Марфиньки в гончаровском «Обрыве», и ему посоветовали посмотреть на актрису по фамилии то ли Гундырева или Гундорова, игравшую в театре Маяковского. О первой встрече с Натальей Гундаревой впоследствии Хейфец написал так: «Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немножко косолапая, задорная, вся в веснушках». Впрочем, как только она начала читать роль, режиссер понял, что поиск идеальной Марфиньки завершен. Гундаревой одинаково хорошо давались любые роли — и многодетной матери в фильме «Однажды 20 лет спустя», и простой деревенской женщины в картине «Сладкая женщина», и княгини из «Петербургских тайн». Однако, несмотря на востребованность в кино и обожание мужчин, сама актриса очень стеснялась хоть и небольшой, но полноты, и постоянно изнуряла себя диетами. В одном из интервью актер и режиссер Дмитрий Брусникин сказал: «Наташа была настолько уникальная актриса и незаменимый человек, что место ее до сих пор свободно и его никогда никто не займет. У нее не было никакого амплуа, она могла быть и смешной, и красивой, и сексуальной, и какой угодно. Она была правдивой, жизненной — вот и все...»

Ирина Муравьева

Путь в кино и на сцену был для москвички Ирины Муравьевой непростым: после окончания школы будущая актриса подала документы во все театральные вузы, однако не была принята ни одним из них. На следующий год история повторилась, и лишь театральная студия при Центральном детском театре (сегодняшний РАМТ), где конкурс был значительно меньше, а учиться могли только жители Москвы, приняла ее. В одном из недавних интервью Ирина Вадимовна сказала: «Комплекс неполноценности очень долго был. Что я очень страшная, замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала никогда». Однако именно кино ей принесло всенародную славу — после роли Людмилы в фильме «Москва слезам не верит» актриса, как это принято говорить, проснулась знаменитой. А в 1982 году за роль в фильме «Карнавал» читатели журнала «Советский экран» признали ее лучшей актрисой СССР.

Екатерина Васильева

Екатерина Васильева — одна из немногих «универсальных» актрис, чей талант позволяет играть и комедийные, и драматические роли. Во время учебы во ВГИКе высокая и статная девушка всегда была в центре внимания однокурсников, что, впрочем, не мешало некоторым из них — равно как и преподавателям — говорить за глаза, что с такой внешностью в актрисы не идут. Но время все расставило по своим местам. Сниматься в кино Васильева начала еще во время учебы, а после ее окончания стала очень востребованной актрисой, которую хотели видеть в своих постановках и театральные, и кинорежиссеры. На счету Екатерины Сергеевны около полутора сотен ролей в кино и огромное количество театральных работ. Несмотря на то что в последние годы актриса работает казначеем в церкви, где служит ее сын, ставший священником, она продолжает периодически сниматься в кино.

Надежда Румянцева

На вступительных экзаменах в ГИТИС Надежда Румянцева басом прочла монолог Фамусова из комедии «Горе от ума» и тем самым во многом определила свою актерскую судьбу: ко времени окончания учебы она уже была вполне успешной актрисой-травести, игравшей на сцене детского театра. Еще во время учебы режиссер Николай Лебедев предложил Надежде роль в своем фильме «Навстречу жизни» и, несмотря на то что студентам ГИТИСа не разрешали сниматься, девушка согласилась. Однако эта смелость стоила ей учебы в театральном вузе, откуда ее незамедлительно отчислили. Правда, тут же приняли в ВГИК, после окончания которого Румянцеву распределили на «Мосфильм». За роль Тоси в «Девчатах» артистка получила приз на кинофестивале в Аргентине, а журналисты назвали ее «Чаплином в юбке». Несмотря на свою востребованность, она оставила карьеру актрисы: ее мужа, дипломатического работника, отправили за границу, и Надежда Васильевна поехала вместе с ним. Вернувшись на родину, она продолжила работу в кино и на телевидении: она вела детскую передачу «Будильник» и озвучивала фильмы. Ее голосом говорит не только Нина из «Кавказской пленницы», но и героини сериала «Твин Пикс» и даже рабыня Изаура.

Татьяна Аксюта

24-летняя Татьяна Аксюта проснулась знаменитой после выхода на экраны в 1981 году фильма «Вам и не снилось...», где они вместе с Никитой Михайловским играли влюбленных школьников. Фильм сделал Татьяну востребованной актрисой — после первой же большой киноработы девушку пригласили на еще одну главную роль, на сей раз в «Сказке странствий», где ее партнером стал Андрей Миронов. Несмотря на успех «Сказки», после нее актриса играла в основном в эпизодах, а через несколько лет и вовсе сосредоточилась на работе в театре: с 1981 она служила в РАМТ. В 2002 году она покинула театральные подмостки и по сегодняшний день ведет драмкружок в Детском доме творчества в московском парке «Сокольники». Сама Татьяна Владимировна говорит, что она совершенно «неактерский» человек и у нее, в отличие от других актрис, не было жизненной потребности играть на сцене или в кино. Впрочем, на улицах ее до сих пор узнают, ведь фильм «Вам и не снилось...» был и остается одним из шедевров нашего кинематографа.

Нонна Мордюкова

Стать актрисой Ноябрина — это настоящее имя Мордюковой — мечтала с подросткового возраста — после того как увидела фильм «Богдан Хмельницкий». В 1945 году она поступила во ВГИК, а спустя 3 года на экраны вышел фильм «Молодая гвардия», сделавший ее знаменитой. За время своей кинокарьеры Мордюкова сыграла множество ролей, но, к сожалению, главных у нее было не так много. Впрочем, ее актерский талант был настолько велик, что каждая, даже самая небольшая из них, будь то управдом из «Бриллиантовой руки» или Домна Евстигнеевна из «Женитьбы Бальзаминова», была настоящим кинособытием. В начале 1990-х Нонна Викторовна практически оставила кинематограф, однако в 1999 году сыграла в фильме «Мама», который был высоко оценен и зрителями, и критиками. Эта работа стала последней в ее карьере — больше предложений о съемках в кино актрисе не поступало. Ее талант признан не только на родине: Нонна Мордюкова была включена британской энциклопедией «Кто есть кто» в первую двадцатку самых выдающихся актрис XX века.

Инна Макарова

Инна Макарова начала свою актерскую карьеру еще в школе, записавшись в 4-м классе в театральный кружок. Когда началась война, ей исполнилось 16 лет и она вместе с товарищами ездила по госпиталям и выступала для раненых солдат. Во время учебы во ВГИКе ее заметил Александр Фадеев — автор книги «Молодая гвардия» — и решил, что именно она будет играть Любу Шевцову в экранизации его произведения. Роль в этой картине принесла Макаровой славу. За «Молодой гвардией» последовали главные роли в «Высоте» и в фильме «Дорогой мой человек». Помимо этого Инна Владимировна сыграла и большое количество второстепенных, но ярких персонажей, например Анфису в «Женитьбе Бальзаминова». В конце 80-х годов она почти перестала сниматься, посвятив себя концертной деятельности. Последнюю кинороль она сыграла в 2015 году.

Нина Дорошина

Нина Дорошина родилась в Москве, однако почти все детство провела в Иране, где, кстати, выучила язык фарси. После войны семья вернулась в столицу, и будущая актриса поступила в театральное училище имени Щукина, в котором спустя много лет стала преподавать актерское мастерство. В 1959 году она пришла в «Современник», где и прослужила всю жизнь. Несмотря на то что впервые на киноэкране Дорошина появилась в 1955 году, свою единственную большую роль в кино актриса сыграла в 49 лет, снявшись в одной из самых любимых советских комедий «Любовь и голуби». Вообще же Нина Михайловна была больше театральной, чем киноактрисой — на ее счету немногим больше 20 киноработ, а вот в театре она воплотила более 40 образов. После фильма «Любовь и голуби» Дорошина почти не снималась: сыграв в 1988 году еще в одном фильме, в следующий — и последний — раз она появилась на экране только в 2010 году в телесериале.