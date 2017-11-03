8 личных секретов по уходу за кожей от дерматологов

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Приходя к бьюти-мастеру, мы всегда хотим узнать его профессиональные секреты, каким средством по уходу за кожей пользуется, какие маски предпочитает и, вообще, что надо делать, чтобы кожа была свежей и сияющей. AdMe.ru расскажет о рекомендациях, которыми поделились специалисты.

1. Бережное очищение

Бережное очищение без агрессивных средств — один из главных секретов дерматологов. Выбирайте средство, содержащее церамиды (жирные вещества), они позволяют удерживать влагу в коже. Осенью лучше использовать молочко и гель для умывания, а также тоники без спирта и кислот.

2. Сколько нужно крема?

Лучше больше — правило, которым пользуются дерматологи, нанося на ладонь достаточное количество солнцезащитного крема, который так важен для сохранения молодости кожи. Выбирайте дозировку — половина чайной ложки, этого количества хватит для нанесения средства в 2 слоя.

3. Термальная вода от сухости кожи

Для сохранения эластичности кожи дерматологи используют аэрозоль с термальной водой, которая содержит медь, железо, натрий, кальций. Вода наполнена минеральным комплексом, включающим селен, который защищает от ультрафиолета.

4. Лучше меньше

Берите баночки поменьше. С течением срока годности полезные свойства косметического средства ослабевают и активные вещества уже не приносят первоначального волшебного результата.

5. Правильные позы

Наклон головы вниз улучшает кровообращение, а приток кислорода придает коже сияние. Регулярные занятия йогой также уменьшат воспалительный процесс, снимут стресс.

6. Подходящее постельное белье

Морщины появляются в том числе и во время сна, на это влияет материал наволочки, на которой вы спите. Шелковая наволочка не допустит образования складок, кожа будет скользить.

7. Комплексный уход эффективнее

Солнцезащитный крем и антиоксиданты лучше использовать утром, а ретиноиды (кремы на основе витамина А, борются с морщинами, дряблостью кожи и пигментными пятнами) и пептиды (для более чувствительной кожи) — ночью. Этот комплекс работает лучше всего именно в паре.

8. Защита осенью

Осенью крем должен стать плотнее, никаких гелей! В составе должны быть гиалуроновая кислота, витамины С и Е, церамиды, алоэ. Бережно отшелушить роговой слой, образовавшийся за лето, помогут аминокислоты, органические масла (абрикосовое, оливковое, ши, манго).