8 личных секретов по уходу за кожей от дерматологов
Приходя к бьюти-мастеру, мы всегда хотим узнать его профессиональные секреты, каким средством по уходу за кожей пользуется, какие маски предпочитает и, вообще, что надо делать, чтобы кожа была свежей и сияющей.
AdMe.ru расскажет о рекомендациях, которыми поделились специалисты.
1. Бережное очищение
Бережное очищение без агрессивных средств — один из главных секретов дерматологов. Выбирайте средство, содержащее церамиды (жирные вещества), они позволяют удерживать влагу в коже. Осенью лучше использовать молочко и гель для умывания, а также тоники без спирта и кислот.
2. Сколько нужно крема?
Лучше больше — правило, которым пользуются дерматологи, нанося на ладонь достаточное количество солнцезащитного крема, который так важен для сохранения молодости кожи. Выбирайте дозировку — половина чайной ложки, этого количества хватит для нанесения средства в 2 слоя.
3. Термальная вода от сухости кожи
Для сохранения эластичности кожи дерматологи используют аэрозоль с термальной водой, которая содержит медь, железо, натрий, кальций. Вода наполнена минеральным комплексом, включающим селен, который защищает от ультрафиолета.
4. Лучше меньше
Берите баночки поменьше. С течением срока годности полезные свойства косметического средства ослабевают и активные вещества уже не приносят первоначального волшебного результата.
5. Правильные позы
Наклон головы вниз улучшает кровообращение, а приток кислорода придает коже сияние. Регулярные занятия йогой также уменьшат воспалительный процесс, снимут стресс.
6. Подходящее постельное белье
Морщины появляются в том числе и во время сна, на это влияет материал наволочки, на которой вы спите. Шелковая наволочка не допустит образования складок, кожа будет скользить.
7. Комплексный уход эффективнее
Солнцезащитный крем и антиоксиданты лучше использовать утром, а ретиноиды (кремы на основе витамина А, борются с морщинами, дряблостью кожи и пигментными пятнами) и пептиды (для более чувствительной кожи) — ночью. Этот комплекс работает лучше всего именно в паре.
8. Защита осенью
Осенью крем должен стать плотнее, никаких гелей! В составе должны быть гиалуроновая кислота, витамины С и Е, церамиды, алоэ. Бережно отшелушить роговой слой, образовавшийся за лето, помогут аминокислоты, органические масла (абрикосовое, оливковое, ши, манго).
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