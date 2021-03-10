8 случаев, когда звезды не растрачивали наряды от-кутюр, а умело их обыгрывали и вновь блистали

Еще недавно селебрити придерживались негласного правила: не выходить на публику в одном и том же наряде дважды. Но в последние годы устаревший постулат стали беспощадно нарушать. И неслучайно: во-первых, природа благодарит за каждый выход в свет в том же платье, в о-вторых, звезды так хорошо умеют переделывать и обыгрывать уже знакомые наряды, что повтор не всегда заметишь.

Мы в AdMe.ru сравнили фото 7 знаменитостей, которые несколько раз выходили в свет в одной и той же одежде. Их советы о том, как носить знакомую вещь, чтобы никто ее не узнал, так и хочется взять на вооружение. А в бонусе вас ждет щепотка ностальгии от блондинки в законе.

Дженнифер Лоуренс

На первый взгляд и не скажешь, что на обеих фотографиях Дженнифер Лоуренс одета в одно и то же платье от бренда Philosophy . Впервые актриса надела его на ковровую дорожку журнала The Hollywood Reporter в 2017 году. А год спустя она решила «выгулять» наряд еще раз, появившись в нем на свадьбе подруги Эми Шумер. Лоуренс изменила всего одну деталь: оставила верхние пуговицы расстегнутыми. « Похоже, я хотела, чтобы каждый гость на свадьбе подумал: „О, это она для меня“ » , — шутит актриса.

Сирша Ронан

Звезда «Маленьких женщин» пошла еще дальше и переделала свой наряд до полной неузнаваемости. В 2020 году она появилась на церемонии BAFTA в черном атласном платье довольно скромного фасона. А к вручению «Оскара» того же года она вместе с брендом Gucci переделала платье так, что и намека на прежний вид не осталось: изменила вырез, добавила шикарную баску с воланами и голубую юбку.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская знаменита своим умением «повторять» наряды, но всякий раз выглядеть по-новому. Например, вот как Кейт переделала старое платье от Alexander McQueen. Она впервые надела его на церемонию BAFTA в 2017 году. Пару лет спустя Кейт вновь решила «выгулять» его, но с измененным вырезом.

Со светло-желтым платьем от дизайнера Эмилии Викстед (Emilia Wickstead) герцогиня тоже решила не расставаться. Оказалось, достаточно лишь добавить пояс в тон, чтобы вещь заиграла новыми красками.

Кейт Бланшетт

На церемонии вручения награды BAFTA в 2016 году Кейт впервые «выгуляла» ассиметричный топ от Александра Маккуина в комплекте с черной юбкой из перьев. Тот же верх заиграл совершенно по-новому на Венецианском кинофестивале 2020 года, когда Кейт сменила драматичную юбку на элегантные черные брюки.

Хейли Бибер

Модель умеет выглядеть по-разному даже в одном и том же коричневом спортивном костюме. В первый раз она дополнила его черными аксессуарами: шапкой, объемной сумкой и пушистыми тапочками. А еще небрежно подвернула левую штанину. Во втором случае Хейли предпочла ограничиться прозрачными шпильками.

Кэтрин Зета-Джонс

В октябре 2006 года Кэтрин Зета-Джонс надела маленькое черное платье с блестками на церемонию вручения награды от журнала Glamour. 2 года спустя актриса была замечена в том же платье, но на сей раз она дополнила его необычной накидкой, брошью и другими украшениями.

Сара Джессика Паркер

Платья Кэрри Брэдшоу становились культовыми сразу же после выхода очередной серии «Секса в большом городе». Повальное увлечение нарядами героини не обошло стороной и саму актрису. Она вышла в платье из сериала на красную дорожку — на церемонию вручения награды от журнала Vogue в 1997 году Паркер надела то самое маленькое платьице, которое так полюбилось многим фанатам сериала.

Бонус: Риз Уизерспун

Актриса тоже хранит наряды, доставшиеся ей после съемок. В честь 15-летия фильма «Блондинка в законе» в 2016 году она решила повторить один из своих знаменитых образов. В своем Instagram Риз выложила видео в том самом полосатом топе и розовом кепи. И, стоит отметить, сегодня этот наряд кажется не менее актуальным, чем 20 лет назад.

Тот самый костюм кролика Риз Уизерспун тоже унесла со съемок и хранит его до сих пор. В свет в нем вряд ли выйдешь, но почему бы не поделиться ностальгическими чувствами с подписчиками?