8 скромных членов королевских семей, которые не стесняются обычной работы
Как все мы знаем, до того как стать членом королевской семьи, Меган Маркл была актрисой. Но есть и другие особы королевских кровей, которые освоили вполне земные профессии, демонстрируя всему миру, что уважать людей стоит за их работу, а не за высокие титулы.
Мы в AdMe.ru уверены, что любая работа важна, и хотели бы показать вам 8 членов королевских семей, которые разделяют нашу точку зрения.
1. Шведская принцесса София работает в больнице
Принцесса София — выдающаяся личность. Она изучала бухгалтерский учет и специализировалась на развитии бизнеса. Кроме того, она сертифицированный инструктор по йоге и даже работала по этой специальности в Нью-Йорке. Не так давно София стала волонтером, чтобы внести свой вклад и «облегчить огромную нагрузку на работников здравоохранения».
Она прошла 3-дневный онлайн-курс по неотложной помощи, чтобы помочь перегруженной больнице в Стокгольме. Она помогает врачам и медсестрам, работая на кухне, очищая и дезинфицируя инструменты.
2. Принц Уильям — пилот вертолета скорой помощи
Принц Уильям выбрал карьеру военного и дослужился до звания лейтенанта. Но для члена королевской семьи эта работа была слишком опасной, поэтому он продолжил обучение в королевском флоте и королевских военно-воздушных силах.
После службы в ВВС в 2014 году Уильям согласился на постоянную работу пилотом вертолета скорой помощи. Он получал зарплату, которую жертвовал на благотворительность. В 2017 году принц оставил должность пилота.
3. Княгиня Монако Шарлен — профессиональная пловчиха
Княгиня Шарлен родилась в Родезии (ныне Зимбабве) и начала свою спортивную карьеру в 1996 году на чемпионате Южной Африки. Также она представляла Южную Африку на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году, но спустя 7 лет ушла из большого спорта из-за травмы плеча.
Сейчас княгиня проводит встречи со спортсменами-паралимпийцами, а также посещает реабилитационные центры для детей с нарушениями слуха.
4. Принцесса Монако Шарлотта — успешная писательница
Шарлотта Казираги вносит свой вклад в развитие общества. Принцесса была колумнистом журнала Above в 2009 году.
Позже вместе с 2 друзьями она оставила эту работу и сосредоточилась на проектах, связанных с модой и экологией. В 2009 году Шарлотта объявила, что планирует выпустить 3 000 копий Ever Manifesto, который рассказывает о вредоносном влиянии модной индустрии на окружающую среду. В 2018 году особа королевских кровей совместно с философом Робертом Маждиори написала книгу, состоящую из бесед о человеческих страстях и эмоциях.
5. Кронпринцесса Дании Мэри — менеджер по работе с клиентами и учитель
У кронпринцессы Мэри прекрасные гены. Ее отец — академик и профессор математики. Неудивительно, что ей передались его таланты. В 1998 году, через 6 месяцев после смерти матери, она уволилась с должности менеджера по работе с клиентами и отправилась в путешествие по Америке и Европе. В первой половине 2002 года Мэри преподавала английский язык в бизнес-школе в Париже.
После переезда в Данию она работала консультантом по проектам в компании по развитию бизнеса, коммуникациям и маркетингу.
6. Король Нидерландов Виллем-Александр — пилот
В молодости Виллем-Александр проходил военную службу в Королевском флоте Нидерландов, где получил звание лейтенанта. Но у него есть еще одно серьезное увлечение. Виллем-Александр — пилот.
Забавно, что монарх работает «приглашенным пилотом» в коммерческой авиакомпании. По словам короля, он занимается этим не один год, и пассажиры редко его узнают. Его королевское Величество признается, что лучшее в пилотировании гражданских самолетов — это возможность полностью сконцентрироваться на полете и не думать ни о чем другом, ведь от тебя зависит жизнь пассажиров и экипажа.
7. Принц Датский Николай работает моделью
Принц Николай — член датской королевской семьи, ему 21 год. Николай нашел себе занятие по душе и с 2018 года стал работать моделью. Его дебют состоялся во время Недели высокой моды в Лондоне. После этого он стал «золотым» юношей в мире моды и, например, в 2020 году открывал показ мужской коллекции Dior.
8. Принц Бельгийский Иоахим — офицер ВМФ
10 лет назад принц Иоахим прошел добровольный курс армейской подготовки. Позже он окончил морское училище в Брюгге. И вместо того чтобы вести праздный образ жизни, стал офицером бельгийского военно-морского флота. Форма ему определенно идет.
Какую работу выбрали бы вы, если бы были членом королевской семьи?