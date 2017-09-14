8 серьезных заболеваний, о которых сигнализирует наша кожа
Проблемы со здоровьем всегда отражаются на нашем внешнем виде. И кожа обычно сигнализирует о них лучше всего. Именно поэтому не стоит игнорировать такие сигналы.
Мы в AdMe.ru собрали самые распространенные кожные проблемы, которые возникают из-за сбоев в работе организма.
1. Темные пятна на коже
Темные пятна, которые неожиданно появляются на вашей коже и слизистой, могут быть признаком надпочечниковой недостаточности или болезни Аддисона.
Люди с этим заболеванием чувствуют мышечную слабость, теряют аппетит, у них падает давление и сильно снижается содержание сахара в крови. Все это может быть опасным для жизни. Поэтому при первых же симптомах лучше записаться к врачу.
2. Участки без пигментации
Слишком светлые участки на фоне общего нормального цвета кожи называются витилиго. Они развиваются, когда клетки, называемые меланоцитами, гибнут от воздействия иммунной системы организма. Это приводит к тому, что участки кожи становятся белыми, так как клетки больше не производят пигмент.
Витилиго также может возникнуть из-за надпочечниковой недостаточности. Так что лучше записаться к эндокринологу и дерматологу.
3. Высыпания на коже
Любые неожиданные высыпания на коже говорят о том, что с организмом происходит что-то неладное. Это может быть аллергия на пищу, бытовую химию, лекарства или же инфекционные заболевания типа ветряной оспы.
В любом случае лучше обратиться к врачу, так как аллергия может привести к тяжелым последствиям, таким как синдром Лайелла или Стивенса-Джонсона. Ветрянка, особенно у взрослых, также может вызвать осложнения.
4. Отеки
Если кожа отекает каждый день, стоит обратиться к эндокринологу. Отеки могут происходить из-за гипотиреоза.
Это состояние, которое возникает при недостатке гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Больные страдают от сухости кожи, одутловатости лица и сильных отеков конечностей. Также у них выпадают волосы, ломаются ногти и появляется избыточный вес. Если эти симптомы вам знакомы, обратитесь к доктору.
5. Большое количество новых родинок
Родинки появляются на теле человека по многим причинам. Но основная среди них — это наследственность. Если у ваших родителей были большие родимые пятна, у вас есть все шансы иметь такие же. Дополнительные причины — чрезмерное количество ультрафиолетовых лучей и гормональный сбой.
В большинстве случаев родинки безвредны и не мешают человеку. Но если их число начинает расти, при этом они болят, изменяют цвет или размер, это повод обратиться к врачу.
6. Угревая сыпь
Угревая сыпь может появиться по разным причинам: слишком много кожного сала, которое забивает поры, гормональные нарушения в организме, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Сами прыщи — лишь следствие. Конечно, следует грамотно ухаживать за кожей лица. Но чтобы избавиться от них, нужно устранить причину, которую может определить только специалист.
7. Шелушение кожи
Регулярно и сильно шелушиться кожа может из-за авитаминоза, нарушения гормонального фона, аллергической реакции, себореи, псориаза и некоторых других заболеваний.
При серьезных болезнях шелушение сопровождается и другими симптомами. Но даже если их нет, лучше сходить к доктору.
8. Сильное потоотделение
Если вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной температурой и не нервничаете, то не должны потеть, как будто бежите кросс.
Причиной сильного потоотделения в то время, когда вы не занимаетесь спортом, может быть диффузный токсический зоб. При этой болезни щитовидная железа выделяет большое количество тиреоидных гормонов. Это приводит к тому, что кожа человека сильно истончается и постоянно чешется. Если с вами происходит что-то подобное, поспешите к врачу.
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