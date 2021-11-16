8 секретов, благодаря которым кожа француженок выглядит фарфоровой даже в зрелом возрасте

Французские женщины славятся особенными правилами по уходу за собой. Например, известно, что они не стремятся прикрывать недостатки или приукрашать достоинства. Главное, на чем они делают акцент, — это здоровье кожи и профилактика старения. И именно это позволяет им как можно дольше поддерживать свою естественную красоту и выглядеть ухоженно.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, с помощью каких хитростей и процедур француженки ухаживают за своей кожей.

Не только защищают, но и прячут кожу от солнца

Воздействие солнечных лучей — один из самых серьезных факторов преждевременного старения кожи. Француженки прекрасно отдают себе в этом отчет, поэтому трепетно и тщательно следят за наличием SPF-защиты в своем арсенале средств. Однако, кроме этого, они прибегают и к физическим мерам: так, в особенно солнечную погоду или на пляже они непременно носят широкополые шляпы, защищающие лицо, а в повседневной жизни прикрывают чувствительную зону декольте искусно повязанными шарфиками или платочками.

Применяют водоросли в уходовых процедурах

Французы имеют давние традиции лечения морской водой. У них принято практиковать профессиональную талассотерапию, так как считается, что морская вода и вещества, извлекаемые из моря, благотворно влияют на здоровье и, в частности, на кожу. Кроме того, для общего оздоровления, детоксикации организма и поддержания молодости француженки нередко принимают ванны с водорослями и делают ими обертывания.

Инвестируют в увлажнители воздуха

Зимой в Париже воздух очень сухой, поэтому француженки, тщательно следящие за увлажненностью своего лица, с охотой вкладывают средства в покупку увлажнителя воздуха. Эта простая хитрость эффективно предотвращает шелушение и стянутость кожи в холодное время года, а также дарит ей здоровое сияние.

Скрабируют и увлажняют кожу тела

Ухода требуют не только лицо и область декольте, но и все остальное тело, поэтому не менее важно качественно очищать и увлажнять его. Легкий массаж сухой щеткой отшелушит кожу, сделает ее более гладкой и улучшит кровообращение. Затем необходимо принять душ и нанести питательное масло или увлажняющий крем. Благодаря тому, что поры будут раскрыты, кожа с особенной легкостью впитает продукт, и он окажет заметный эффект.

Используют антивозрастные средства еще до появления морщин

Во Франции основы правильного ухода закладываются еще в подростковом возрасте, и уже тогда девочкам объясняется важность изначально здоровой и красивой кожи, для которой не понадобится искусный макияж. Именно поэтому такое внимание уделяется увлажнению, солнцезащите и очищению (они никогда не ложатся спать с косметикой на лице). Кроме того, известно, что лучше всего начинать использовать антивозрастные кремы задолго до появления морщин. Ведь профилактические меры дают гораздо более заметные результаты.

Промокают лицо матирующими салфетками

Суть матирующих салфеток заключается не только в том, чтобы удалить излишки себума и таким образом избавиться от неэстетичного жирного блеска. На самом деле избыток себума приводит к закупориванию пор и появлению прыщей. А кроме того, чем менее жирная кожа — тем меньше загрязняющих компонентов из воздуха на ней оседает. Это крайне важно в борьбе с появлением высыпаний и раздражений.

Умываются не обычной, а мицеллярной водой

Вода из-под крана зачастую довольно жесткая и очень агрессивно воздействует на нежную кожу лица, делая ее обезвоженной и стянутой. Именно по этой причине во Франции так популярна мицеллярная вода. Фактически она является культовым уходовым продуктом среди щепетильных француженок. Именно ей они предпочитают деликатно очищать лицо, так как ее формула очень мягкая, и потому не повреждает и не раздражает чувствительную кожу.

Моются мылом вместо геля для душа

Говоря об уходе за кожей, конечно же, нельзя обойти стороной вопрос душевых процедур. В случае со средствами для ванны действует то же правило, что и с уходовой косметикой, а значит, они должны быть максимально увлажняющими и соответствовать определенному типу кожи. Кроме того, вместо геля для душа в арсенале француженок нередко можно заметить кусковое мыло, и неспроста. Считается, что в его составе содержится меньше стабилизаторов и прочих химических составляющих, которые могут ненароком раздражать кожу.