8 пугающих примеров того, как наши предки лечили психические расстройства

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Медицина прошла непростой путь от лечения любых болезней кровопусканием до выращивания искусственных тканей. А ведь когда-то людей, страдавших банальным расстройством желудка, подвергали отнюдь не безопасной процедуре ректального курения, пациентам с менее изученными заболеваниями везло еще меньше. Так, например, психические отклонения лечили при помощи лоботомии или вовсе сеансами экзорцизма. AdMe.ru разузнал о самых пугающих методах лечения психических заболеваний, которые практиковали наши предки. А в конце поста вас ждет фотография, которая наверняка вызовет смешанные чувства.

1. Электрошок

Больной во время процедуры электротерапии. Фотография времен Первой мировой войны.

Электрошоковая терапия была введена в практику в 1930-х годах как метод борьбы с тяжелой депрессией и реже — маниакальным синдромом. При данном методе лечения через мозг больного пропускается электрический ток, который вызывает судорожный припадок. Один из главных побочных эффектов — риск потери памяти. Несмотря на то что метод прошел эволюцию от некого подобия пыток до «цивилизованной» и достаточно эффективной процедуры, некоторые ученые до сих пор находят этот способ лечения более чем спорным.

Опасения специалистов насчет небезопасности электроконвульсивной терапии трудно назвать безосновательными. Например, американский писатель Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством как раз после прохождения курса шокотерапии в психиатрической клинике в 1961 году. Лечение не только ухудшило память писателя, но и лишило его возможности творить.

«Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг, стирать мою память, которая представляет собой мой главный капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Это было блестящее лечение, только вот пациента потеряли». Эрнест Хемингуэй

2. Лоботомия

12-летнему Говарду Даллу была прописана лоботомия из-за того, что он плохо себя вел. США, 1960.

В 1949 году португалец Эгаш Мониш удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине за разработку необычного и, по его словам, эффективного метода лечения психических расстройств. Под его наблюдением впервые была проведена операция, в ходе которой были рассечены волокна в лобной доле головного мозга пациента. Минош считал, что именно в этой области находятся «неисправные нейроны», которые негативно влияют на психику человека. Несмотря на критику со стороны ученых, утверждавших, что следствием процедуры может стать деградация личности, лоботомия стала широко применяться на практике. Так, например, в середине 40-х годов в США орудовал американец Уолтер Фриман, которому отсутствие опыта в хирургии не помешало разработать «новый метод» лоботомии. С помощью хирургического инструмента (зачастую нестерильного), напоминавшего нож для колки льда, Фриман проделывал дыру в кости глазной впадины и вводил инструмент в мозг больного. Горе-лекарь успел провести 3 500 операций во время «путешествий» по стране в своем фургоне, который он называл «лоботомобилем». Лишь в 50-е годы, когда ужасающие последствия операции стали очевидными, ее проведение официально запретили в большинстве стран.

Одной из жертв лоботомии как метода лечения стала сестра американского президента Джона Кеннеди — Роуз Мэри Кеннеди. От перепадов настроения и вспышек агрессии 23-летней девушке прописали лоботомию. Процедура была проведена по настоянию ее отца и снизила умственные возможности Роуз Мэри до уровня 2-летнего ребенка, навсегда превратив молодую девушку в нетрудоспособного человека.

3. Экзорцизм

Во многих культурах считалось, что именно демоны вызывают психические отклонения у больных. В религиозной среде за так называемую одержимость принимались самые разные психические расстройства, но чаще всего шизофрения и тревожное расстройство. Согласно исследованию, ритуальная процедура изгнания дьявола не приносила пациентам положительных результатов, а лишь усиливала психологическую травму. К сожалению, экзорцизм и по сей день практикуется за закрытыми дверями некоторых религиозных организаций, несмотря на то что наука отказывается признавать его как метод лечения психических заболеваний.

4. Змеиные ямы

Если же обряд экзорцизма не давал желаемых результатов, в Средние века одержимого ждало еще одно леденящее душу испытание: больного держали над ямой с ядовитыми змеями. Злые духи и прочие демоны якобы должны были испугаться и покинуть тело несчастного. Этот абсолютно антигуманный способ практиковался при лечении психических заболеваний вплоть до середины XX века.

5. Гидротерапия

Пациенты в паровых шкафах, 1910.

В начале XX века благодаря трудам и стараниям Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, а также их менее известных коллег, подход к психически больным людям изменился коренным образом. Психоанализ помог отказаться от примитивных и зачастую жестоких методов лечения пациентов с психическими отклонениями. Однако во многих учреждениях врачи продолжали использовать физические процедуры. Например, гидротерапию. И это не было похоже на принятие расслабляющей ванны с солью и благовониями, отнюдь. Гидротерапия скорее напоминала пытку: пациентов обворачивали ледяными простынями, помещали в ледяную ванну и заставляли лежать там часами, поливали их мощной струей воды из пожарного шланга. К счастью, все эти водные процедуры благополучно ушли в прошлое.

6. Трепанация

Трепанация черепа — чуть ли не самая древняя в истории человечества операция, которая была призвана вылечить больного от психического расстройства. Просверлив дыры в черепе, древние лекари надеялись так высвободить злых духов из разума человека, чье поведение отклонялось от нормы. Наскальные рисунки доисторических времен говорят о том, что первобытные люди верили, будто трепанация может побороть эпилепсию, мигрени и ряд психических заболеваний. Многочисленные археологические находки показали, что трепанация использовалась разными народами мира с древних времен вплоть до XX века, когда процедуру перестали практиковать для лечения психических расстройств. Сегодня трепанация применяется в хирургии, но это уже не примитивное «бурение» инструмента прямо в мозговые ткани, вызывающее их разрушение, а сложная операция, в ходе которой удаляется часть кости черепа, чтобы обеспечить доступ к мозгу пациента. Трепанация показана пациентам лишь в крайних случаях: кровоизлияние в мозг, гематомы и отеки мозга, абсцесс головного мозга, опухоли. При любой другой ситуации врачи стараются прибегать к менее опасным и травматичным методам лечения.

Трепанация применялась и в ритуальных целях. Так, в Тибете заметили, что дар ясновидения часто проявлялся вследствие травмы головы. Это подвело древних монахов к идее об искусственном открытии «третьего глаза». Избранным монахам делали отверстие в середине лба, а затем на несколько дней закрывали его деревянным клином с лечебными мазями. Стоит ли говорить о том, насколько высоким был процент смертельных исходов среди несостоявшихся ясновидящих.

7. Оргазм

Женщина, страдающая истерией, находится под действием гипноза.

Пациентка, также проходящая лечение от истерии, мирно спит.

То, что современный человек сегодня называет «женской сексуальной неудовлетворенностью», на протяжении многих веков считалось патологией. Так, в Древней Греции какое-то время полагали, что матка — это живое существо, которое перемещается по женскому телу, тем самым вызывая странную болезнь — истерию. Больные жаловались на бессонницу, сексуальные фантазии, тяжесть внизу живота, тревожность, раздражительность и нервозность. В начале XX века был наконец найден метод лечения со 100%-й результативностью. Им оказался оргазм. Пациенток доводили до «припадка», после чего все симптомы расстройства исчезали. Развитие представлений о женской сексуальности подтолкнуло врачей к изобретению первых вибраторов, которые оказались чрезвычайно действенным средством в борьбе с женской истерией.

8. Кровопускание

Редкая фотография, на которой запечатлена процедура кровопускания, 1860.

Считается, что этот метод лечения начали широко применять с 1600-х годов в Западной Европе. Однако кровопускание активно практиковали еще древние греки, полагавшие, что почти все человеческие болезни (психические заболевания в том числе) развиваются из-за дисбаланса в организме таких жидкостей, как кровь, желчь и мокрота. Для лечения «меланхолии крови» психически нездорового пациента использовали пиявки. Иногда в курс подобного лечения входило еще и провоцирование рвоты, которое также должно было помочь вывести из организма «плохие жидкости». Подобная практика просуществовала вплоть до середины — конца XIX века.

Хирург проводит кровопускание, 1700-е.

Кровопускание применялось для лечения болезней (как психических, так и физических), а также использовалось в профилактических целях. Например, чтобы оставаться здоровым, человек мог сделать кровопускание весной, так как в это время, по мнению лекарей, кровь становилась более жидкой.

Бонус: вот так в 1930-е годы выглядела процедура по корректировке настроения пациента

А как вы считаете, нужно ли знать темную сторону истории человечества или лучше оберегать себя от подобных знаний?