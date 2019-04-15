8 простейших способов стать волонтером, не потратив при этом много времени

3 0

2

199

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

От участия в волонтерских программах многих людей отводят опасения: дескать, не справлюсь, не найду нужного времени, не смогу сделать что-то действительно полезное. Но жизнь не стоит на месте, и сегодня волонтерство — это не так сложно, как кажется.

Мы в AdMe.ru выяснили, как сделать мир вокруг чуточку добрее, в каких проектах можно поучаствовать, не вставая с дивана, и где посильная помощь каждого человека неоценимо важна.

1. Сознательность как первый шаг к волонтерству

Для кого: для тех, кто не знает, с чего начать. К волонтерским движениям относятся самые разные явления: эковолонтерство, распространение информации о благотворительных проектах, волонтерство в социальных сетях. Самый очевидный способ — подходить осознанно к повседневной жизни. Например, стерилизовать домашних животных, сортировать мусор, отказаться от пакета с пакетами в пользу авоськи, не поддерживать бизнес, построенный на людях, попавших в беду, или на бездомных животных. Не стесняйтесь просить чеки и финансовые отчеты у собирающих средства на благотворительность, прежде чем переводить даже скромные суммы: так вы не проспонсируете профессиональных попрошаек и мошенников. На улице это правило тоже работает. Чтобы отличить профессионального попрошайку от человека в безвыходной ситуации, попробуйте предложить помощь продуктами или вещами. Оказавшийся в беде будет рад любому вашему участию.

2. Прогулки с собаками

Для кого: для тех, кто любит собак, но не может завести питомца. Этот способ подойдет вам, если вы хотели бы завести собаку, но много работаете, находитесь в разъездах — словом, не можете себе позволить полноценно воспитывать ее и дрессировать. Некоторые приюты используют помощь волонтеров для выгула, так как силами сотрудников обеспечить всем питомцам полноценные прогулки проблематично. А возможность порезвиться важна не только для здоровья собаки, но и для ее психологического комфорта. Разумеется, договариваться о выгуле нужно в проверенном приюте, где животное будет социализированным, безопасным для вас и окружающих.

3. Волонтерство в социальных сетях

Для кого: для активных пользователей социальных сетей. Благотворительным организациям нередко требуется помощь в распространении информации. Активные пользователи социальных сетей могут подключиться к делу репостами или другими способами передать эстафету в сети. Например, служба помощи «Милосердие» предлагает поддержать их размещением баннеров на других сайтах. Бытует мнение, что репосты — это лишь способ показать свое неравнодушие к болезненной теме, ничего не сделав, в отличие от труда истинных волонтеров. Но не стоит недооценивать силу информации: часто чья-то отзывчивость в социальных сетях помогает собрать нужные суммы, пристроить животное, найти подходящих специалистов. Информационная поддержка осуществляется также работой на волонтерских форумах, иногда — телефонными звонками.

4. Автоволонтерство

Для кого: для автовладельцев, которые много ездят. Волонтеры на колесах — желанные помощники для многих благотворительных и социальных организаций. Если у вас есть собственный автомобиль и вы часто бываете в разъездах, вы можете помочь какой-нибудь добровольческой организации в вашем регионе. Определите, с какой группой вам было бы удобно сотрудничать. Социальным организациям (домам престарелых, детским домам) может понадобиться что-то перевезти, например канцелярию или лекарства. Приюты нередко ищут свободные машины для транспортировки животных в ветеринарные клиники в другие города. Если вам по пути, вы можете взять волонтеров с собой.

5. Покупки как благотворительность

Для кого: для тех, кто ищет дополнительные возможности помочь. Можно волонтерить во время интернет-шопинга и приобретать товары в организациях, трудоустраивающих людей с ограниченными возможностями или отчисляющих средства на благотворительность. Например, проект «Авоська дарит надежду» решает 2 проблемы: сокращает употребление одноразовых пакетов и дает рабочие места инвалидам. Проект Нелли Уваровой «Наивно? Очень» посвящен трудоустройству людей с особенностями развития, где они могут попробовать себя в роли дизайнеров модных вещей.

6. Общение

Для кого: для тех, кто готов поддерживать связи. Этой помощью пользуются многие дома престарелых (практика «Внук по переписке») или детские дома (проект «Наставничество»). Правда, такое волонтерство требует душевных усилий, оно связано с привязанностями и ответственностью (например, внуки по переписке отправляют письма регулярно, не реже раза в месяц). Так что участие в подобных программах для кого-то может быть непростым. Если вы чувствуете, что не готовы, можно попробовать свои силы в разовых акциях. Так, фонд «Старость в радость» предлагает поздравить пожилых именинников с днем рождения почтовой или онлайн-открыткой.

7. Экологические флешмобы

Для кого: для тех, кто хочет спасти планету от загрязнения и передать эстафету другим. Главная экологическая проблема, на которую в силах повлиять каждый человек в отдельности, — это загрязнение. О сортировке мусора, субботниках и экологичном потреблении многие уже знают. Если вы активно пользуетесь социальными сетями, можно совместить эковолонтерство с информационным и поучаствовать во флешмобе «До — после». Пользователи интернет-сети, выходя на субботники, фотографируют территорию, на которой решили работать, а затем прикладывают снимок места после уборки к первому фото. Участие в таком флешмобе — хороший способ поддержать акцию. Хештег в социальных сетях — #trashtag.

8. Профессиональное волонтерство

Для кого: для настоящих профессионалов своего дела. Если у вас в распоряжении есть время, вы талантливы и профессионально подкованы в какой-либо области, вы можете попробовать себя в волонтерстве pro bono (от лат. pro bono publico — «ради общественного блага»). Нередко волонтерским организациям нужна помощь в юридической консультации, в разработке веб-сайта, в переводе или коррекции текстов, дизайнерском оформлении, пиаре. Приюты для животных часто ищут волонтеров-фотографов, готовых отснять их питомцев для пристройства в добрые руки (животное на фото с правильно выстроенным светом и ракурсом быстрее найдет своих владельцев).

Иногда волонтером можно стать не только по зову сердца, но и по случайности, из любви к искусству или хобби. Достаточно вспомнить историю о парне, превращающем старые шины в лежаки для животных, которая обошла все социальные сети. Может быть, подобные примеры есть и у вас? Делитесь с нами своими историями.