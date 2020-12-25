8 сигналов, кричащих о том, что окружающие вот-вот сядут вам на шею

Бывают люди, которые (иногда даже неосознанно) пытаются угодить другим. Порой это доходит до того, что окружающие начинают пользоваться этой слабостью, а потом и вовсе садятся на шею.

AdMe.ru проанализировал мнения психологов и собрал характерные черты таких удобных людей, чтобы вы могли проверить, не относитесь ли вы к их числу. А в конце статьи мы расскажем, что делать, если вы обнаружили у себя эти качества.

1. Вы не выходите на улицу без макияжа

Нет ничего страшного в том, что девушка красится перед выходом в люди или по настроению. Но если нанесение макияжа превращается в зависимость и дама не может покинуть дом хотя бы без легкого мейкапа, это признак неуверенности в себе. Немалое количество женщин отмечают, что чувствуют себя непривлекательными без косметики. Некоторые признаются, что красятся потому, что так принято в обществе. Так что неуверенным в себе девушкам следует подумать, наносят они макияж для себя или все же для того, чтобы понравиться другим.

2. Вы постоянно пишете и звоните близким, которые вас игнорируют

Особенно часто такое бывает после ссоры. Звонок — нет ответа. Десять эсэмэсок подряд — и снова не отвечают. Практика показывает, что многие игнорирующие — просто манипуляторы. И пока им строчат сообщения с извинениями, признаниями в любви и прочим, они тешат свое самолюбие и радуются, видя, что из собеседника можно веревки вить. Конечно, не всегда бывает так: случается, что человек действительно не хочет общаться. Но тогда он, скорее всего, прямо даст об этом знать и не станет томить оппонента молчанием, пока тот искренне переживает.

3. Вы не ввязываетесь в разборки, когда вас обсчитали в магазине или некачественно оказали услугу

«В конце концов, зачем из-за каких-то копеек задерживать очередь?» — так обычно думают удобные люди и считают покупателей, которые требуют на кассе справедливости, крохоборами и скандалистами. А также они не просят вернуть деньги за плохо выполненную услугу; не призывают к ответу официантов в ресторане, когда те немного перепутали заказ, — в общем, любой ценой избегают конфликтов. Между тем умение отстаивать свою позицию и тем более публично разоблачать обман — важный и полезный навык. Не стоит мириться с тем, что вам неприятно: нужно заботиться не только об удобстве других, но и о своем собственном. Вечером пошли с двумя подругами в ресторан. Официант нас сразу предупредил, что у них с 21:00 играет живая музыка, поэтому в счет включается по ₽ 200 с человека дополнительно. Времени около 18:00, уточняем: «А если мы уйдем до начала выступления?» Нас заверили, что тогда на нас это не распространяется. И вот мы поели, нам принесли счет, а в нем + ₽ 600 за концертную программу. Смотрим на часы — начало девятого. На наши попытки объяснить, что означенное время еще не наступило, официант вызвал администратора. Что тут началось, как нас только не обозвали! Они вдвоем стали нас убеждать заплатить эти ₽ 600, к ним подключился охранник. Мы к тому времени переместились всем скопом из зала в гардероб и спорили уже там. Подруга достала телефон, чтобы вызвать полицию. Тут мужчина, тихо стоявший сбоку все это время, подозвал администратора. Они ушли и через 5 минут вернулись с правильным счетом. Как выяснилось, мужчина был владельцем ресторана. © val2590my / Pikabu

4. Вы не садитесь в общественном транспорте

Безусловно, есть категория людей, которым приятно размять ноги и проехаться стоя. Но в некоторых случаях это сигнализирует о проблеме: человек настолько боится доставить дискомфорт окружающим, что заранее не занимает свободное место, ведь все равно потом придется вставать. Однако важно помнить: любой имеет право ехать сидя, а вот уступать место никто никому не должен, если, конечно, речь не идет об инвалидах, беременных женщинах и пожилых людях.

5. Вы помогаете людям, с которыми давно не общались

Неуверенные в себе люди готовы помогать бывшей однокласснице, с которой последний раз виделись на выпускном, и не отказывают в мелких просьбах друзьям детства. Таким человеком легко пользоваться. Стремление помочь всем вокруг, поступившись собственными интересами, часто одобряется обществом. Но такой альтруизм хорош в меру: собственные дела и комфорт должны быть в приоритете.

6. Прежде чем предложить идею, вы долго ее обдумываете

Так человек может вести себя на работе: у него в голове рождается хорошее предложение для коллег, но он не озвучивает его сразу, а думает над тем, как сформулировать мысль, чтобы она точно всем понравилась. В итоге аналогичная идея приходит в голову более уверенному в себе работнику, и он получает похвалу. Удобных людей видно еще в школе. Это те самые ученики, которые точно знают ответ на вопрос преподавателя, но не осмеливаются поднять руку. В результате хорошая отметка достается однокласснику, который не боится отвечать.

7. Вы не обращаетесь за помощью

Люди, которые помогают каждому по первой просьбе, обычно не просят помощи сами ни в мелких делах, ни при возникновении масштабных проблем даже у близких. Со стороны это может показаться независимостью и силой характера. Но зачастую за таким поведением скрывается нежелание навязываться другим, отвлекать их якобы незначительными просьбами. Отсюда следует, что человек и сам не считает себя значимым, а это говорит об определенных психологических проблемах.

8. Вы извиняетесь, если вас толкнули в толпе

В многолюдных общественных местах такое часто бывает: кто-то случайно кого-то толкает, наступает кому-то на ногу. Если вы случайно задели другого, то, конечно, правильным будет извиниться. Но если толкнули вас, в этом уж точно нет вашей вины. У людей, которые стремятся понравиться всем, извинения в таких ситуациях срываются с языка чуть ли не автоматически. У них входит в привычку просить прощения чуть ли не при каждом удобном случае, даже без объективной надобности.

Бонус: шаг к тому, чтобы перестать быть удобным человеком

Люди, которые хотят всем нравиться, зачастую посвящают чужим проблемам слишком много времени. Попробуйте в течение недели вести ежедневник и записывать туда все, что вы делаете. А после проанализируйте: что из этого вы сделали для себя, а что для других? Какое количество дел вы совершили по своей воле, а какое потому, что этого от вас ожидали? Может оказаться, что большая часть вашего времени заполнена делами, которые нужны окружающим, а не вам самим. Когда перед глазами появляется этот список, проблема визуализируется, а осознание проблемы — первый шаг к ее решению. К тому же к ежедневнику можно всегда вернуться и подумать, какие «лишние» дела вам больше не стоит совершать в угоду другим.

А как вы считаете, стоит стремиться понравиться другим или не нужно обращать внимания на мнение окружающих?