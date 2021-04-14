8 неловких моментов, о которых гости не скажут вслух, но осадочек у них останется

Тонкости этикета и правила поведения, которым нужно следовать в кинотеатре, библиотеке, ресторане, самолете, — так важно все это держать в уме. Но один пункт мы иногда все же обделяем вниманием: это правила поведения во время приема гостей в собственном доме. Каждому из нас хочется, чтобы гость был доволен и с радостью ждал приглашения на обед. Но в реальности случаются промашки и курьезы, из-за которых гости не поторопятся возвращаться снова.

Сегодня мы в AdMe.ru задумались, какие ошибки хозяев могут подтолкнуть людей к тому, чтобы отказаться от приглашения в гости. И, проанализировав собственный опыт в том числе, поняли, чего делать точно не стоит.

Не чистить мебель

Согласитесь, ситуация довольно неприятная: заходите в гости к другу или подруге, садитесь на диван с чашечкой чая, незаметно пролетел час... Вы встаете, а штаны и спина покрыты слоем шерсти. А вам, между прочим, в этой одежде еще на одну встречу сегодня.



Да, непросто поддерживать идеальный порядок в квартире, где живут домашние питомцы, особенно если их шубка густая и длинная. Перед приходом гостей в таком случае нелишним будет пройтись по всем поверхностям щеткой или липким роликом.

Настойчиво предлагать тапочки

Некоторые хозяева в этом вопросе руководствуются собственными предпочтениями и настойчиво предлагают гостям тапочки, а отказы даже слушать не хотят. Однако не стоит забывать, что далеко не всем по душе подобная домашняя обувь. Конечно, совсем отказываться от этой идеи тоже не стоит. Главное — не быть навязчивым и предоставить гостям свободу выбора в этом вопросе, просто оставив тапочки на видном месте. В противном случае велик риск того, что человек будет чувствовать себя неловко и некомфортно все оставшееся время.

Не интересоваться предпочтениями

Кто-то из нас пьет только зеленый чай без сахара, кто-то предпочитает некрепкий кофе с молоком, а кто-то употребляет горячие напитки только в определенное время дня — наши вкусы очень индивидуальны. И бывает неловко, когда в гостях за столом перед нами ставят чашку с напитком, который нам не нравится. И отказаться неудобно, ведь хозяева постарались, и пить не хочется. Чтобы избегать таких ситуаций, будучи в роли гостя, лучше заранее сообщить о своих вкусах. А хозяевам, в свою очередь, желательно поинтересоваться, кому что нравится.

Стараться накормить

Пострашнее нелюбимого напитка в гостях — хозяева, которые настойчиво зовут за стол, накладывают полную тарелку еды и громко досадуют, если она не опустошается за считаные минуты. А когда обед наконец съеден, они могут и добавки положить, и с собой завернуть особо лакомый кусочек. Но ведь не у всех одинаковый аппетит, вкусовые предпочтения и распорядок дня. Важно помнить: то, что приемлемо или необходимо для одного, например большое количество мяса или рыбы, может быть неприятно для другого.

Не следить за чистотой пола

Особенно актуально в случае с маленькими детьми. Представьте только ситуацию, когда мама опустила малыша на пол, чтобы он поползал, через несколько минут подняла и осознала, что одежда у ребенка в пыли, коленки черные, а на ладошки налипли мусор и волосы. Упс, неловко вышло... Если есть вероятность, что в гости пожалует маленький ревизор, то лучше подготовиться основательно. Ведь тот незначительный мусор, который скапливается за день, почти не замечаем мы, взрослые, но хорошо чувствует ребенок.

Забывать о ванной комнате

Неудобно получается, когда после посещения уборной в гостях выясняется, что смыв в унитазе работает из рук вон плохо или не работает вообще (не успели починить, бывает). А во время мытья рук становится ясно, что нет горячей воды. А еще в уборной не работает замочек на двери и нет туалетной бумаги. Впечатления не из приятных, согласны? В общем, обо всем, что касается ванной комнаты, гостей следует предупреждать заранее, чтобы избежать неловких ситуаций. И конечно, лучше также основательно заботиться о чистоте комнаты.

Просить помощи в готовке

Вообразите такое: вы приходите в гости, вас приглашают присесть за стол, заводят разговор и между делом просят... почистить селедку. Звучит немного комично, но ведь такое случается довольно часто. А тем гостям, кому не повезло задержаться дольше остальных после приема пищи, может выпасть «честь» убирать со стола и мыть посуду вместе с хозяевами. Конечно, в каждом отдельном случае работают правила, которые нельзя применять ко всем (для кого-то такое поведение вполне приемлемо). И все же к вопросу помощи на кухне стоит подходить максимально аккуратно.

Прятать подарки

В гости не принято ходить с пустыми руками — это правило мы помним с детства. И вот мы заходим в любимую кондитерскую и выбираем к чаю самый красивый и вкусный торт, предвкушая, как обрадуются хозяева. А хозяева благодарят, убирают десерт в глубины холодильника и никакого чая не предлагают вовсе. Вслух никто не выскажет недовольства, ведь это подарок. Но осадок все равно останется. Поэтому лучше такой ситуации не допускать вовсе и не убирать принесенные вкусности туда, где о них можно напрочь забыть. Однако бывают ситуации, когда вы уже сформировали меню и отходить от намеченного не хочется. Тогда можно в вежливой форме объяснить это гостям.