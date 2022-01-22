8 примеров того, что истинные амазонки разительно отличались от тех, которых нам показывают в кино

Образ сильных и независимых амазонок хорошо прижился в массовой культуре и широко используется для создания героев кино. Правда, порой режиссеры слишком увлекаются и перегибают палку при изображении женщин-воительниц.

AdMe.ru сдул пыль с древних фолиантов и пересмотрел множество фильмов про античных героинь, чтобы свести одно с другим и понять, а какие на самом деле были исконные амазонки (и были ли вообще).

Амазонки могли быть светлокожими блондинками

Согласно различным версиям, амазонки жили на территории современной Турции, на Черноморском побережье, на Кавказе или в монгольских степях. А местные женщины там в основном смуглые и темноволосые. Поэтому образ амазонки-блондинки, скорее всего, выдумка режиссеров. Просто такой типаж эффектно смотрится на экране.

У амазонок не было одной груди

Слово «амазонка», если верить отдельным источникам, переводится как «безгрудая». Да и в некоторых мифах говорится о том, что эти женщины избавлялись от груди, чтобы удобнее было стрелять из лука. Однако в фильмах их фигуры нам показывают как раз верно. К тому же на древнегреческих изображениях у амазонок все при них. Да и найденные при раскопках женщины-кочевницы, которые также ездили на лошадях и стреляли из лука, тоже были вполне полноценными и даже имели детей.

Амазонками могли быть только женщины

Пожалуй, самый интересный момент в том, что на самом деле амазонки могли быть просто длинноволосыми безбородыми мужчинами. Например, есть история о том, как конкистадор Франсиско де Орельяна впервые описал реку Амазонку в 1542 году. Он назвал ее в честь легендарных воительниц, с которыми там встретился. Только, скорее всего, первопроходцы столкнулись либо со смешанным отрядом, либо и вовсе состоящим только из мужчин, но просто носивших длинные волосы. И испанцы приняли их за женщин.

Амазонки обладали идеальной внешностью

В кино нам показывают красивых женщины с подтянутым, часто загорелым телом без грамма жира. Были ли они такими на самом деле? Вряд ли. Во-первых, кинематографические амазонки подбираются в соответствии с современными идеалами красоты. В Древней Греции же идеалы были другими. Достаточно вспомнить скульптуру Венеры Милосской (животик у нее точно есть). К тому же суровые условия жизни, тяжелый труд и сражения тоже не добавляли красоты. Да, это, с одной стороны, помогает сохранить «спортивную» форму, но с другой — различные увечья, шрамы и травмы вполне могут испортить хорошо сложенное тело.

Амазонки принадлежали только к одной национальности

Амазонки соседствовали не только с греками. Упоминания о «сильных и независимых» женщинах, участвующих в сражениях, встречаются также и в Индии, Африке и даже в Сибири. В данном контексте часто упоминают женщин из скифских племен. Греки, конечно, вряд ли о них знали, но самим амазонкам это ничуть не мешало существовать в разных частях света.

Амазонки только и делали, что воевали

Возможно, амазонки и не были столь воинственными, как нам представляется. Например, они учили своих дочерей работать в поле. Много внимания уделялось верховой езде и навыкам стрельбы из лука, поскольку для тех же скифских племен это было необходимо для выживания. Так что вполне возможно, что будни амазонок были вполне себе обычными и ничуть не героическими.

Амазонки — это воинствующее племя

Не столь воинствующими, как мы привыкли о них думать, они могут быть и по другой причине. Возможно, женщины просто сражались вместе с мужчинами. Греков же, чьей культуре было чуждо такое положение вещей, это поразило настолько, что со временем соратницы «выделились» в отдельное племя воительниц.

Амазонки сражались пешими

Амазонки известны своей храбростью. Это нам тоже верно показывают в кино. Однако в основном они сражались не пешими, как часто можно увидеть в фильмах, а верхом. Да и передвигались на большие расстояния в большинстве случаев так же. При этом женщины умело укрощали лошадей, о чем свидетельствуют не только древнегреческие тексты, но и найденные не так давно захоронения.

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Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.