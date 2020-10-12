8 причин, почему я отдам своего ребенка только в ту школу, где не будет формы

Когда я была маленькой, я мечтала, что пойду в 1-й класс в коричневом платьице и белом фартучке. Но когда пришла пора отдавать меня в школу, обязательную форму отменили. Меня это очень печалило — ровно до тех пор, пока мне не купили футболку с обожаемым «Королем Львом». И я поняла, что намного круче ходить на уроки в том, что ты сам выбираешь.

Сейчас у меня подрастают две дочери, и я уже ищу школу, в которой не требуют ношения формы. И я готова рассказать AdMe.ru, почему для меня это важно.

1. Форма — это неудобно

Все школы по-разному подходят к вопросу формы. Кто-то устанавливает только цвета, в которые должны быть одеты дети, кто-то предлагает на выбор несколько комплектов, а кто-то безапелляционно требует носить определенный костюм, пошитый в определенном ателье. Опустим вопрос о законности требований последних, давайте лучше подумаем, каково это: сидеть 6 уроков подряд в пиджаке, сковывающем движения? Или каково идти в школу жительнице Нового Уренгоя в январе, если по дресс-коду она обязана быть одета в платье? Да-да, теплые штаны под юбку — многие через это проходили, но вряд ли вы будете утверждать, что лишние телодвижения в раздевалке — это очень удобно. Некоторые виды формы бывают дорогими, и родителям просто не по карману покупать их. Другие, напротив, максимально бюджетны, чтобы все родители могли себе позволить приобрести детям по паре комплектов. Но в таком случае часто производители экономят на материалах, добавляя в состав дешевую синтетику. В итоге такая ткань создает эффект парника, она не дает коже дышать и мешает влаге испаряться.

2. Форма уничтожает индивидуальность

Среднее образование в Финляндии считается одним из лучших в мире, при этом форма там не является обязательным атрибутом. Дело в том, что одежда — это один из способов самовыражения, а дети не могут самовыражаться одинаково. Кому-то униформа не идет, кому-то просто не нравится. В итоге, как считают финские специалисты, ребенок вместо учебы будет думать именно о том, как он выглядит. Мои оппоненты часто говорят, что школьная форма делает детей равными, лишая более богатых возможности выпендриваться перед одноклассниками с помощью брендовых вещей. Но я уверена, что это иллюзия. Один одноклассник проводит лето на юге Франции, другой — в школьном лагере, одного в школу привозит мама на шикарном автомобиле, другой добирается на трамвае. Вы всерьез считаете, что школьная форма сделает эту разницу незаметной? А может, лучше учить детей не оценивать друг друга по уровню дохода родителей? Еще мне часто любят говорить, что одинаковые костюмы нужны для того, чтобы дети чувствовали единство и сплоченность. Если честно, я не очень понимаю, зачем им это чувствовать, ведь они не в армии, у них здесь другая цель — получить образование. Кому-то удобнее делать это в команде, кому-то — в одиночестве. Ну, и уж если так хочется сделать из школы единый организм, то давайте тогда переоденем в форму и учителей. Еще один аргумент сторонников школьной формы — то, что ее носят в таких элитных учебных заведениях, как Оксофорд и Кембридж. Да, это так, и, думаю, ученики этих заведений гордятся своими знаками отличия. Вот только большинство школ в спальных районах не дают такого уровня знаний, как вышеупомянутые университеты. Как только начнут, я думаю, дети будут с удовольствием подчеркивать свою принадлежность к родной МОУ СОШ.

3. И дискриминирует учеников с нестандартной фигурой

На милых стройных девчушках с рекламных постеров смотрятся отлично и строгие платья, и пиджаки с юбками, и брюки с жилетом. Но слишком полные или слишком худые ученики школ, в которых введена обязательная форма, оказываются лишены возможности подобрать одежду, которая бы подходила именно им.

4. Она мешает развивать чувство стиля

Школа приватизирует право ребенка решать, как он будет выглядеть. Во-первых, это давление на него. Вместо того чтобы вместе с малышом выбрать одежду, в которой ему будет приятно и удобно ходить в школу, мама и папа соглашаются с костюмом, который ребенку выбрала либо школа, либо родительский комитет. А ведь психологи советуют как можно чаще давать ребенку право выбора, чтобы он мог научиться принимать решения и нести за них ответственность. С одной стороны, форма облегчает жизнь взрослым, которым не надо думать, в чем сын или дочь завтра пойдет в школу. С другой стороны, как в таком случае ребенку учиться сочетать вещи, понимать, что ему идет, а что нет, оценивать уместность наряда в той или иной обстановке?

5. Школьная форма усложняет жизнь родителям

Да, я помню, что абзацем выше писала противоположное. У формы действительно есть плюсы, но в целом для взрослых она скорее зло, ведь даже самому аккуратному ребенку хотя бы раз в неделю надо освежать одежду. Это значит, что родители должны либо постоянно стирать, сушить и гладить форму (а утюжить все эти складки, стрелки и воротнички нужно довольно долго), либо тратить деньги на покупку сразу 2 (а если малыш не самый аккуратный, то и 3) комплектов, а это довольно дорого. Оппоненты возразят, что все равно ведь надо покупать одежду школьнику, так почему бы и не форму? Да потому что она зачастую обходится дороже, чем джинсы и водолазка в масс-маркете. Кроме того, ребенок ходит не только в школу, а значит, обычную одежду ему все равно придется покупать. В итоге на родителей ложатся двойные траты.

6. Все больше крупных компаний отказываются от дресс-кода

Один из аргументов сторонников школьной формы заключается в том, что дети должны привыкать носить деловой костюм. Но сейчас все больше компаний отказываются от дресс-кода. В Google придерживаться делового стиля обязаны только топ-менеджеры и те, кто работает в отделе продаж. Стажерам, программистам и менеджерам среднего звена позволено ходить в чем угодно. В корпорации Apple также царит расслабленный стиль. Даже в строгом «Сбербанке» смягчают требования к внешнему виду сотрудников, а в одной из компаний, предоставляющих услуги связи, разрешено приходить в офис в шортах, как утверждает представитель оператора. Так что далеко не факт, что вашему ребенку понадобится навык носить неудобный пиджак.

7. Форма провоцирует конфликты и развивает «синдром вахтера»

Некоторые школы монополизируют право не только на вопрос того, как ученик должен быть одет, но и на его прическу, украшения, маникюр, обувь и даже цвет шнурков. В одной из школ Перми ученицу отстранили от занятий за розовые волосы, в другой — поставили мальчику несколько двоек за то, что он пришел на урок ритмики не в белой, а в голубой рубашке. И это больше похоже не на поддержание дисциплины, а на демонстрацию власти. А вот что рассказывают пользователи соцсетей: На руке я носила фенечки из ниток, и однажды нашей классной они встали поперек горла. Она сказала, что, если я их не сниму, она их разрежет. И я сняла.

Дочь водили к завучу за цветные шнурки.

Когда я училась классе в 8-м, одна девочка-отличница пришла накрашенная чуть ярче, чем обычно: накрасила ресницы. Так классная повела ее умываться в школьный туалет, то есть умыться надо было мылом и холодной водой, никакого полотенца (ведь в школьном туалете его нет, и бумаги тоже нет). Что было у девочки на лице после этого, можно представить, плюс ко всему испорченное настроение. Зачем это все?

У меня в школе и разноцветные волосы бывали, и одежда такая, что я сама бы сейчас подзатыльник себе дала. Но надо отдать должное учителям: они на все обращали внимание, но никогда не упрекали. Поэтому, когда я пришла в универ и мне преподша сказала не пытаться приходить к ней на экзамен, потому что у меня пенал с черепами, я, мягко говоря, офигела.

8. Форма чаще всего не очень красивая

Ну правда, вы часто видели форму, которую хотелось бы носить? Я видела такую форму только в Итонском колледже, аниме и клипах группы «Тату».

А как вы считаете, нужна ли школьная форма?