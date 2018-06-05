8 причин, почему отличник в школе — не отличник в жизни

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Любого родителя радуют достижения ребенка. Приятно, когда сын или дочь прекрасно справляется с заданиями в школе и регулярно получает одобрение учителей. Некоторые родители к этому привыкают. А другим кажется, что быть отличником — прямая обязанность ребенка. Они продолжают давить, даже когда он теряет интерес к какому-то предмету. Но так ли хорошо получать одни пятерки и прилежно зубрить уроки?

Мы в AdMe.ru составили список пояснений, почему быть отличником в школе не равно быть успешным в жизни. И нашли причины, по которым требование от ребенка одних пятерок может привести к весьма удручающим последствиям.

1. Испортит здоровье

Если ребенок успевает хорошо учиться, заниматься спортом и общаться со сверстниками, значит, все отлично. Но в реальном мире многие дети испытывают большие нагрузки. Довольно редко работа ребенка ограничивается одной школой. Часто родители добавляют к этому уроки музыки, английского и другие дополнительные кружки. Плюс обязанности по дому. В попытке вырастить из наследника гения родители не учитывают возможностей его организма. Часто равнодушно относятся к физическим нагрузкам, если только ребенок сам не проявляет к ним интереса. Видимо, поэтому все больше детей в мире страдает лишним весом, а свободное время проводит за компьютером, чтобы отключиться от реальности. Однако физическое и психическое здоровье ребенка важны так же, как и интеллект: их необходимо развивать и защищать, чтобы вырастить полноценную личность.

2. Не научится правильно расставлять приоритеты

Что важнее: получить пятерки по всем предметам в четверти или разбавить оценки четверками, но подготовиться к важной конференции, которая поможет поступить в вуз? Ответ, казалось бы, очевиден. Но только не для тех, кто привык учиться на отлично. В старшей школе таким детям по-прежнему важнее получать одобрение учителей и родителей, чем выбирать то, что поможет им состояться во взрослой жизни. Хорошие оценки — это хорошо. Но важнее научить ребенка не механически зубрить материал, а ориентироваться в реальной жизни и определять, что на самом деле будет для него полезно.

3. Не научится самостоятельно мотивировать себя

Может показаться, что отличники — это самые мотивированные дети. Но это не всегда так. У многих с ранних лет, из-за давления родителей, закрепился навык хорошо учиться и вовремя выполнять домашнюю работу. В старшей школе такие дети продолжают прилежно учиться, но избегают других занятий, где нужно самостоятельно себя контролировать. Других мотивирует страх перед наказанием или разочарованием родителей, и именно это заставляет их усердно учиться. Взрослому человеку приходится самостоятельно себя хвалить, подбадривать и заставлять. У тех, кто в детстве не привык делать что-либо без внешнего давления, есть риск довольно быстро превратиться из отличника в неудачника.

4. Не разовьет социальные навыки

В подростковых фильмах отличников избегают и дразнят, а они не могут постоять за себя. И этот стереотип, к сожалению, не всегда далек от истины. Знания не заменят общения. Можно сколько угодно говорить себе, что ваш ребенок особенный и не ровня невоспитанным одноклассникам. Или думать, что он пойдет в вуз — и все изменится. Но социальные навыки не появляются из ниоткуда. Их, как и другие, надо развивать. Иначе в конце концов умный ребенок будет завидовать обаятельному однокласснику-троечнику, который легко общается с девочками и нравится учителям так, что они завышают ему оценки. Ко взрослому возрасту человеку важно научиться заводить связи и легко общаться с другими. Не стоит изолировать ребенка от сверстников ради хороших оценок.

5. Привыкнет оценивать себя и других по внешним достижениям

Дети недолюбливают отличников еще и потому, что они считают себя лучше других. Но упрекать в этом ребенка сложно: с ранних лет он привыкает думать, что хорошие оценки делают хорошим и его, а плохие — наоборот. Такая логика не только помешает завести друзей, но и может испортить взрослую жизнь. Ведь если оценивать себя только по достижениям, любая неудача будет превращать из победителя в лузера. Важно воспитать в ребенке безусловную ценность себя и других, чтобы он понимал, что оценки, да и другие внешние достижения тоже, не определяют ни его личность, ни личность окружающих.

6. Будет избегать неудач

Всем рано или поздно приходится столкнуться с провалом. И лучше, если это произойдет рано. Тогда ребенок научится справляться с неприятными эмоциями и двигаться дальше. Если же он привыкнет к мысли, что все должно даваться легко, во взрослой жизни, скорее всего, неудач он будет избегать и бояться. Для людей, которые привыкли оценивать свои способности как врожденные, провал — это сигнал о том, что они не так уж умны и талантливы. Те, кто понимает, что способности развиваются, относятся к неудачам как к урокам и неизбежным ошибкам на пути к совершенствованию. Проще говоря, ребенку полезнее получить тройку, исправить ее и вынести из этого урок, чем отчаянно зубрить и трястись от ужаса, что он ее получит.

7. Не научится мыслить креативно

Высокие оценки — во многом результат хорошей памяти и усидчивости. Но взрослая жизнь не дает готовых решений и не выставляет баллы за результаты теста. Ребенку придется столкнуться со сложными этическими вопросами, регулярно делать выбор в ситуациях, где нет однозначно правильного решения, самостоятельно анализировать данные и делать выводы на их основе. Фантазия, мышление и логика гораздо полезнее в жизни, чем умение вызубрить за вечер два параграфа. Стоит сосредоточиться на развитии у ребенка этих навыков, а не на получении идеальных оценок.

8. Не научится отстаивать свою точку зрения

Если сын или дочка усердно зубрит, ответственно выполняет задания и покорно следует всем вашим указаниям, не стоит радоваться покладистости и послушанию. Дети готовы днями играть в футбол, запоем читать книги по истории или фантастику. И это нормально — отстаивать свои интересы и стараться избегать того, чего делать не хочется. Если ребенка не интересует ничего, кроме хороших оценок, он старается выполнять все требования взрослых и боится возражать — дело плохо. Покорность и слабый характер — не лучшие черты для взрослой жизни. Лучше предоставить ребенку хотя бы минимальную свободу и ответственность в принятии решений, в том числе и в учебе. Это разовьет самостоятельность и облегчит дальнейшую жизнь.