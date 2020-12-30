8 правил этикета, которые давно канули в Лету, но мы почему-то до сих пор следуем им

Каноны, регулирующие поведение людей, существовали у многих древних народов, однако этикет достиг своего апогея, пожалуй, при французском короле Людовике XIV. Придворные правила Версаля при «короле-солнце» были доведены буквально до абсурда. Так, к примеру, для того, чтобы зайти в покои короля, придворные должны были царапать дверь ногтем, пока им не будет дано разрешение войти. И, дабы угодить монарху, многие старательно отращивали ногти.

Благо, эти времена уже давно позади, и этикет постоянно развивается, отражая новые запросы общества. Яркое тому подтверждение — нормы, которые еще несколько лет назад являлись общепринятыми, а сегодня их можно назвать не иначе как устаревшими. Именно о таких правилах мы сегодня в AdMe.ru хотим рассказать.

Нужно снимать головной убор в помещении

Еще пару десятилетий назад носить головной убор в помещении считалось недопустимым для мужчин, но абсолютно приемлемым для женщин. Однако, кажется, это правило уже изжило себя. Сегодня в заведениях запросто можно увидеть представителей сильного пола с покрытой головой и женщин, предпочитающих элегантным шляпкам модную укладку. Снимать убор в помещении или нет — решать вам. Но если вы все же намерены соблюдать этикет, то вот памятка, которая поможет в этом.

Нельзя говорить о политике и религии

Политика и религия вызывают больше всего разногласий в обществе. Именно по этой причине многие полагают, что эти темы — табу для светской беседы. Но спешим вас обрадовать: по мнению экспертов, запретных тем не существует. Важно не то, о чем мы говорим, а то, как мы это делаем. Если вы в состоянии вести цивилизованную дискуссию даже на такие, казалось бы, щекотливые темы — пожалуйста.

Мужчина должен платить за женщину

Прошли те времена, когда мужчины считали своим джентльменским долгом платить за женщину в ресторане, в кино и где бы то ни было еще. Сегодня это правило работает немного по-другому. Эксперт по этикету Эмили Пост считает, что платить на свидании должен инициатор встречи. И неважно, мужчина это или женщина. Однако, проявляя инициативу, будьте крайне осторожны, чтобы не обидеть партнера. Во избежание неловких ситуаций лучше обсудите все заранее или вежливо дайте понять, что вы угощаете.

Выставлять напоказ свои достижения — дурной тон

До недавних пор рассказывать о своих успехах считалось непристойным и откровенно неучтивым. Но с распространением соцсетей пословица «Скромность украшает человека» канула в забытье. Сегодня, наоборот, принято гордиться и делиться своими победами и достижениями, в том числе материальными. Для этой цели даже запускаются целые флешмобы. Успехи в карьере, подтянутая физическая форма, новая машина или дизайнерская сумочка — чем не повод для новой публикации в сети?

Спортивная одежда — только для занятий спортом

Хотя изначально спортивная одежда была придумана для занятий спортом и, согласно этикету, использовать ее было принято строго по назначению, со временем в силу своей практичности треники и олимпийки перекочевали из фитнес-клубов на улицы. И теперь вполне привычно и даже модно сочетать платья с кедами и носить велосипедки с жакетами.

Нельзя выходить замуж второй раз в белом

В недалеком прошлом считалось, что платье для второй свадьбы не должно быть белым, то бишь оно не может символизировать чистоту и непорочность. Благо, про эту традицию все успешно забыли, и сегодня невесты выбирают наряд для того самого дня, исходя из личных предпочтений, а не устаревших правил.

Подарок на свадьбу должен соответствовать стоимости меню на одного человека

Полностью изжило себя и негласное правило, согласно которому подарок на свадьбу должен соответствовать примерной стоимости меню на одного гостя. Не стоит преувеличивать свои финансовые возможности только из-за того, что ожидается пышное торжество в фешенебельном ресторане. Но при этом неправильно экономить на подарке, если вы приглашены на скромный по масштабу праздник. Выбирайте презент, исходя из вкусов и предпочтений пары: только так вы не рискуете ошибиться.

Нельзя класть локти на стол

Еще одно закрепившееся в нашем сознании убеждение гласит: локти на столе — это моветон. Но, как отмечают эксперты, данное правило со временем немного ослабело. Нельзя класть локти на стол, на котором лежит еда. Если же ваши сотрапезники закончили есть или же вы обедаете в одиночестве, то нет ничего зазорного в том, чтобы подпереть голову рукой.