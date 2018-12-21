8 неприятных вещей в детском поведении, которые абсолютно нормальны

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Практически каждый родитель знаком с ситуацией: двухлетний малыш, еще вчера казавшийся ангелочком, начинает проявлять характер и совершать отнюдь не милые поступки. Тут же на горизонте появляются советчики, уверенные в том, что ребенку срочно нужна помощь психолога. Даже самую рассудительную маму такое давление может выбить из колеи.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в неприятных особенностях поведения малышей и спешим вас успокоить: с ребенком все в порядке.

1. На все отвечает «нет»

Обычно ласковый и послушный малыш внезапно начинает отказываться от всего, что ему предлагают, иногда в довольно резкой форме. Отвергаются даже самые любимые вещи, не говоря уже о чем-то менее приятном. Что происходит: Как правило, период «нет» сигнализирует о начале так называемого кризиса самоосознания, который наступает примерно в 2,5–3 года. Малыш понимает, что он отдельная личность, а не часть родителей, и пытается обозначить свое место в семье. Что делать: Набраться терпения и не пытаться подавить детский дух противоречия. Предоставьте ребенку выбор и некоторую самостоятельность: ничего страшного не произойдет, если малыш сам выберет, в чем идти в сад. Проявленное понимание дорогого стоит — ребенок обретет уверенность в себе и будет больше вам доверять.

2. Постоянно задает один и тот же вопрос

Малыш не просто повторяет одно и то же в сотый раз, но и настойчиво требует вашей реакции. Знакомо? Зачастую маме даже не удается понять, что ребенок хочет донести до нее, а он в свою очередь расстраивается, если не получает ответа. Выйти из равновесия могут даже самые терпеливые родители. Что происходит: Повторение — наилучший способ запомнить, как слово используется, и понять, меняется ли его значение в зависимости от времени или конкретной ситуации. Кроме того, малыш тренирует интонацию и произношение. Что делать: Помните, что повторение слов и фраз — это шаг на пути к успешному освоению речи. Удовлетворяйте любопытство крохи, больше общайтесь с ним: период повторений пройдет, а негативная реакция может стать причиной появления комплексов.

3. Часто просыпается среди ночи

Казалось бы, режим сна и бодрствования давно сформировался. Но вдруг у ребенка заводится привычка поиграть в 3 часа ночи, а иногда и вовсе закатить истерику. И чем чаще это случается, тем сложнее с этим мириться. Что происходит: Проблемы со сном часто возникают из-за избытка эмоций и информации, получаемой в течение дня. Вероятно, вечер был перегружен событиями. Но причиной перевозбуждения могут быть не только слишком активные игры перед сном, но и освоение новых умений: по мнению детских психологов, малышу настолько не терпится потренировать навык, что ради этого он готов пожертвовать сном. Что делать: Для начала стоит перенести все активные развлечения на первую половину дня. Если ночные бдения не прекратились, постарайтесь не злиться. Проведите с малышом немного времени вместе — скорее всего, в ближайшие несколько минут он успокоится и вернется в кровать.

4. Балуется и действует наперекор

Утро, вам нужно на работу, ребенку — в сад, все торопятся, и тут начинается спектакль: каша размазана по лицу, рукам и столу, а малыш, вместо того чтобы идти умываться, мчится в комнату, по пути снося горшок, и прячется в шкафу (а каша, кстати, все еще на руках). Баловство, как всегда, началось не вовремя. Что происходит: По мнению психолога Джона Готтмана (John Gottman), то, что нам кажется шалостью, с позиции ребенка является некой заявкой на игру. А игра — это пока главный способ крохи получать знания о мире. Малыш едва проснулся и полон энергии, и его вины в том, что потребности не совпали с планами взрослых, нет. Что делать: Пересмотрите распорядок дня. Возможно, с утра стоит встать пораньше и уделить играм должное время. Если такой вариант не подходит, то постарайтесь все же с пониманием отнестись к действиям ребенка: делать «назло» он еще не в состоянии.

5. Кричит из-за любого пустяка

Сегодня вы запретили детям смотреть мультики и в ответ получили порцию крика. За каприз крикуны сразу были наказаны. Однако вы не учли, что вчера сами предложили устроить трехчасовой мультмарафон, поскольку должны были заняться важным делом и не хотели, чтобы вас отвлекали. Что происходит: Малыши быстро усваивают правила игры (особенно если эти правила в их интересах) и искренне не понимают, почему ситуация вдруг изменилась. А невозможность удовлетворить некую потребность (иными словами, состояние фрустрации) нервирует и детей, и взрослых. Что делать: Будьте последовательны, позволяя и запрещая что-либо ребенку. Не стоит менять условия «на правах сильнейшего» просто потому, что вам так удобно. Установите правила и следуйте им вместе с малышом.

6. Швыряет вещи

Ребенок снова и снова раскидывает карандаши по полу, бросает игрушку в стену, а если речь идет о детях помладше — 10 раз подряд выбрасывает соску и каждый раз плачет, пока не получит ее назад. Что происходит: Во-первых, малыш склонен к импульсивным действиям, контролировать которые он не в состоянии только потому, что соответствующие отделы мозга еще не созрели. Во-вторых, швыряние вещей — это тоже интересный навык, который нужно отрабатывать: здесь задействованы и мелкая моторика, и координация между руками и глазами. В-третьих, кидая что-то, кроха изучает причинно-следственные связи (если вещь бросить, она упадет вниз), знакомится с гравитацией. Что делать: Попробуйте объяснить, какие предметы кидать можно, а какие нельзя. Как правило, в возрасте 2 лет ребенок уже в состоянии понять это.

7. Стал плохо есть

Ребенок всегда отличался прекрасным аппетитом, но в последнее время стал отказываться от любимых прежде блюд. Былые объемы порций тоже вдруг стали слишком большими — в тарелке все время остается еда. Что происходит: Педиатры выделяют несколько причин потери аппетита, в числе которых могут быть и плохое самочувствие, и режущийся зуб, и просто увлеченность игрой и нежелание отвлекаться на обед. Однако, как показали исследования, на пищевые привычки может повлиять введение новых продуктов в рацион. Малыши достаточно консервативны, новое их пугает, так что чрезмерная настойчивость родителей может лишь усугубить проблему. Что делать: Какой бы ни была причина, не стоит насильно кормить ребенка. В 2 года он уже в состоянии понять, что наелся. Мягко вводите новые продукты в рацион, не создавайте негативных ассоциаций с едой и старайтесь поддерживать режим.

8. Устраивает истерику

Никакие крики, нытье и капризы не сравнятся с настоящей истерикой, которую двухлетний малыш способен закатить на пустом месте или по незначительному поводу. Сначала он плачет с целью получить желаемое, но очень быстро выходит из-под контроля. Еще хуже, если это происходит в общественном месте: тогда успокоить ребенка становится намного сложнее. Что происходит: У истерик всегда есть более глубокие и не всегда очевидные причины: недомогание, эмоциональная перегрузка, голод, усталость. На их фоне простая мелочь вроде отказа от покупки игрушки становится спусковым механизмом. Если взрослый человек способен совладать с эмоциями, то у ребенка нервная система еще не развита в должной степени. Что делать: Разговаривать и отвлекать в такой ситуации бесполезно. Можно либо попытаться предотвратить истерику в самом начале (отвлечь на что-то интересное, например), либо, если процесс уже запущен, дать ребенку успокоиться самому и уже потом обсудить его чувства. Идти на уступки специалисты категорически не рекомендуют.

Бонус: как справиться с чрезмерной эмоциональностью ребенка

Как показали недавние исследования группы ученых из США, на поведение и эмоциональное состояние ребенка влияет чтение вслух. По итогам эксперимента дети, которым родители регулярно читали книги, стали менее склонны к проявлению агрессии. Ученые объясняют, что процессы, которые запускаются при прослушивании истории, напрямую связаны с умением контролировать свое поведение. А энергия, которая раньше тратилась на негативные эмоции, перенаправляется в созидательное русло. Мы в AdMe.ru считаем, что читать сказки своему малышу нужно в любом случае, независимо от его характера и привычек.

А как ваш ребенок преодолевал кризисные периоды? Как вы справлялись с этим?