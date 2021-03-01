8 популярных продуктов и блюд, которые появились благодаря чистой случайности

Может показаться, что возникновение тех или иных популярных продуктов обязательно должно быть связано с упорным трудом и мучительным выведением формулы успеха. Но кто бы мог подумать, что в некоторых случаях виной всему оказалась всего лишь счастливая случайность. Подгоревшие яблоки, залежавшаяся пшеница и невымытые руки — это лишь маленький перечень того, благодаря чему мы теперь имеем популярные во всем мире продукты и блюда.

Мы в AdMe.ru изрядно повеселились, когда проводили это небольшое исследование, и теперь готовы поделиться этими историями про неординарные открытия с вами.

Кукурузные чипсы

Одна из версий создания кукурузных чипсов со вкусом сыра берет начало в штате Висконсин. Компания по производству частично готовых кормов для животных использовала специальный измельчитель, который периодически засорялся и требовал чистки. Для этого работники закидывали в него влажную кукурузу, которая попадала в печь и вздувалась, как попкорн. Однажды сотрудник компании Эдвард Уилсон увидел, как эта воздушная кукуруза выходит из машины, взял ее домой, приправил. Так появилась ныне любимая всеми закуска, которую позже основатели компании успешно запатентовали.

Начос

Согласно легенде, метрдотель ресторана «Виктори Клаб» по имени Игнасио Анайя изобрел рецепт начос буквально на ходу, когда постоянная клиентка попросила приготовить ей и ее подругам что-то необычное. На кухне мужчина заметил свежеиспеченные тортильи, нарезал их на треугольники, присыпал сыром, быстро нагрел и приправил перцем халапеньо, назвав блюдо Nachos especiales. Ресторан по-прежнему использует этот оригинальный рецепт, а сам Анайя позже открыл собственное заведение — «Ресторан Начос».

Голубой сыр

Считается, что сыр с плесенью был обнаружен случайно благодаря тому, что про него элементарно забыли. Раньше сыр хранили при естественной температуре и в пещерах с контролируемой влажностью. Согласно легенде, один из первых голубых сыров — рокфор — появился, когда мальчик оставил хлеб с сыром в пещере, отвлекшись на красивую девушку. Через несколько месяцев плесень сделала свое дело. Впоследствии многие разновидности сыра с плесенью возникли благодаря попыткам удовлетворить спрос на сыр рокфор.

Тарт татен

Во Франции 80-х годов сестры Стефани и Каролина держали гостиницу, названием которой служила их фамилия — Татен. Наиболее распространенная версия гласит, что Стефани Татен, которая часто занималась готовкой, однажды хотела, как обычно, приготовить для постояльцев яблочный пирог. Но в тот день она была так перегружена работой, что поставила яблоки жариться в масле и сахаре и совсем про них забыла. Когда она вернулась, фрукты уже карамелизовались, и она не нашла ничего лучше, как все же отправить пирог в духовку с ними. В конце концов он пришелся всем по вкусу и стал фирменным блюдом отеля.

Кукурузные хлопья

Братья Джон и Уилл Келлог однажды надолго оставили отварную пшеницу без дела, а когда вернулись к ней, она уже стала залежалой и несвежей. Имея ограниченный бюджет, они все-таки решили использовать ее и попытались раскатать, чтобы получить длинные пласты теста. Однако в итоге получились хлопья, которые они поджарили и подали пациентам своего санатория. Позже Уилл решил выйти за рамки их предприятия и расширить производство, в ходе чего стал использовать в рецепте сахар. В конечном счете из-за этого между братьями возникли разногласия, ну а мы с удовольствием уплетаем их продукцию по сей день.

Изюм

Впервые изюм был обнаружен случайно в сушеном виде на виноградных лозах еще в 2000 году до н. э. и, согласно настенным росписям, использовался преимущественно не в пищу, а в качестве... украшения. Однако длилось это не столь долго. Позже финикийцы и армяне основали виноградники в своих районах с идеально подходящим для этого климатом и стали торговать изюмом с греками и римлянами, которые употребляли его в пищу в большом количестве.

Искусственный подсластитель

Одна из разновидностей искусственного подсластителя — аспартам — впервые была открыта в 1965 году. Химик компании GD Searle Джеймс Шлаттер работал над препаратом для лечения язвенной болезни желудка и случайно пролил аспартам, промежуточный продукт при получении гастрина, на руку. Облизнув палец, он заметил, что у него сладкий вкус. В дальнейшем аспартам был объявлен альтернативой сахару, которая позволяет не набирать вес и официально не является канцерогеном (в чем подозревался другой подсластитель — сахарин).

Розовый лимонад

Точное происхождение розового лимонада остается загадкой, однако исследователи пришли к двум возможным вариантам развития событий, которые уходят корнями во времена, когда были популярны бродячие цирки. Одна история берет начало в 1912 году. Мужчина по имени Генри Аллотт стоял за прилавком и продавал обычный лимонад. В какой-то момент в чан с напитком упало несколько красных конфет с корицей, и они окрасили лимонад в розовый цвет. Из-за большого потока клиентов он не мог позволить себе закрыться, поэтому продал то, что получилось, и людям это понравилось. Вторая же теория менее романтичная и заключается в том, что у продавца лимонада в цирке как-то раз закончилась вода. Он рванул в ближайший шатер и наткнулся на артистку цирка, которая только что выстирала свои красные колготки, придавшие воде розоватый оттенок. Он схватил таз и побежал продавать воду, назвав ее «клубничным лимонадом».