8 популярных гаджетов, подделки которых можно распознать на раз-два
Сейчас даже в проверенных магазинах могут попасться такие подделки гаджетов, которые сразу не отличить от оригинала. Эксперты говорят, что каждый пятый смартфон и каждая четвертая игровая консоль имеют признаки подделки. И если внешне они будут очень похожи, то у копии более скромные функциональные возможности и низкое качество материалов. Чтобы вам не было обидно узнать, что вы приобрели не желанный гаджет, а его реплику, важно знать, куда смотреть.
Мы в AdMe.ru сравнили оригиналы с самыми искусными подделками гаджетов и выделили то, на что нужно обратить внимание при покупке, помимо серийного номера устройства.
Наушники AirPods
На что нужно обратить внимание:
- Наклейки на коробке. У оригинала 2 наклейки (на новых может быть 3), подтверждающие оригинальность наушников, с данными о месте производства, поддержкой операционных систем и серийным номером устройства. На копиях чаще либо вообще нет таких наклеек, либо есть только одна.
- Изображения на коробке. Наушники, изображенные на коробке оригинала, всегда четкие и немного выпуклые, их можно ощутить пальцами. Логотип компании переливается на свету. У подделок все это в большинстве случаев отсутствует.
- Оригинальные наушники лежат на подкладке из качественного матового картона, в то время как в подделках вместо картона используют пластик.
- Упаковка для документов у оригинальных наушников объемная, с четким и ровным шрифтом.
- Кейс для наушников. На оригинальных наушниках все элементы плотно прижаты друг к другу, подделки часто отличаются наличием зазора между крышкой и корпусом. Цвет петли также отличается: у оригинала она глянцевая, с четкой подписью под ней, у реплики — матовая серебристая.
- Наушники. У оригинала сетка жесткая и крупная, а для копии часто используется ткань вместо сетки. Серийные номера на левом и правом оригинальных наушниках отличаются, у копии же он один и тот же.
Xiaomi Redmi AirDots
Самые яркие отличия:
- Кейс для наушников. Крышка у оригинала открывается на 90 градусов. Крышка кейса копии открывается не до конца, из-за этого наушники достаточно сложно доставать.
- Светодиоды на оригинальных наушниках горят ярко, надписи левый — L — и правый — R — гладкие, у подделки они выпуклые.
- Коробка с наушниками. У оригинала есть прозрачные пломбы, изображение кейса яркое и насыщенное, надпись AirDots Redmi на лицевой части более крупная, чем у подделки. Дата на наклейке со штрихкодом на обороте яркая и пиксельная, у подделки — мелкая и плоская.
Экшен-камера GoPro
У оригинальной камеры наклейка с серийным номером есть в следующих местах:
- батарейный отдел;
- нижняя наружная часть упаковки.
Еще важно обратить внимание на внешний вид самой упаковки. На коробке обязательно должна быть следующая информация: название компании, страна изготовления, сертификационные данные, контакты дистрибьютора, гарантийный срок, знаки ЕАС.
Колонка JBL
Как узнать оригинал:
- На коробке есть логотип со словом Harman. Также на упаковке представлены информация об импортере, серийный номер, QR-код и т. д. У подделки данная информация отсутствует. Вместо логотипа на фото колонки часто используется просто рыжий прямоугольник.
- Оригинал запакован в мягкий пакет, который плотно зафиксирован скотчем. В комплекте оригинальной колонки есть инструкция в пленке, переходники для разных розеток, зарядный блок и аккуратно сложенный провод. Реплика упакована менее качественно и не зафиксирована. Комплектация подделки: техническое описание без логотипов, неаккуратно сложенный провод, один переходник для розетки, а также провод jack-jack, которого нет у оригинала.
- На оригинальной колонке логотип ровный и плотно прилегает к корпусу. Серийный номер, расположенный обычно около разъемов устройства, у реплики отсутствует. Разъемы устройства, которые есть на обоих устройствах: USB, Micro USB и разъем кабеля jack. Однако вход для MicroSD-карты есть только на подделке. Подделка намного легче оригинала, кнопки у нее меньше и выступают над корпусом.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Чем отличаются оригинал и реплика:
- У оригинала на коробке цифра 4 — это не просто напечатанный рисунок. Волнистые линии должны быть металлизированными и переливаться разными цветами. Логотип матовый, напечатан на упаковке.
- Оригинал оснащен двумя яркими светодиодами, которые светят в активном режиме. У реплик чаще всего работает только один светодиод, свет которого значительно тусклее. На оригиналах сенсорная кнопка имеет форму только круга или полукруга (круг — на версии без NFC, на расширенной версии — кнопка в виде полукруга). Логотип производителя на оригинале объемный, расположен сверху на задней части капсулы.
Умные часы Apple Watch
Отличия оригинала от подделки:
- Упаковка оригинала сделана из плотного картона высокого качества и без дефектов. На коробке обязательно есть надпись Watch и логотип. Реплика может иметь орфографические ошибки в слове или изъяны. В комплекте обязательно должны быть беспроводная зарядка, гаджет и 2 ремешка разного размера.
- Оригинал оснащен 4 датчиками на оборотной стороне. Зарядка фирменных часов производится на основе магнитной индукции без подключения каких-либо проводов к гаджету. Оригинальные часы работают исключительно по беспроводной технологии.
- Реплики низкого качества сделаны неаккуратно, у них могут быть слишком большие рамки, зернистый экран или грубая подгонка деталей. У подделки нет датчиков или есть съемная крышка. Зарядка подделок идет через кабель Micro-USB. Еще одним признаком подделки является разъем для SIM-карты и карты памяти Micro-SD. Особое внимание также стоит уделить звуку. Реплики часто имеют либо слишком тихий звук, либо, напротив, навязчиво громкий.
- Оригинальные Watch оснащены фирменным программным обеспечением Apple. У реплик чаще всего вместо нее используется смесь Linux и Android. Дизайн грубый, часть функций не работает.
Умные часы Samsung Galaxy Watch
Как узнать оригинал:
- Комплектация часов должна соответствовать перечню, указанному в документации. Отсутствие какой-либо составляющей указывает на то, что перед вами подделка.
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Оригинальные часы оснащены крутящимся колесом, расположенным вокруг экрана. У реплики это имитация. На обратной стороне часов у оригинала размещены датчики, у подделки их меньше или вовсе нет. Кнопки у оригинала имеют равномерный небольшой зазор. Реплика оснащена заметно выпирающими кнопками, которые перекошены и сложно нажимаются.
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Аналогично Apple Watch, оригинальные часы Samsung без проблем соединяются со смартфоном без каких-либо ошибок. Для работы со смартфоном реплика требует установить дополнительные приложения.
Электронная книга Amazon Kindle
Как отличить оригинал от подделки:
- Внутри коробки размещено само устройство и прорезиненный кабель USB/Micro-USB. В комплект подделки входит только читалка, кабель Micro-USB отсутствует.
- Возможности реплики сильно ограничены. У аппарата нет серийного номера, поэтому зарегистрировать книгу на Amazon и пользоваться частью приложений нельзя.
А вы сталкивались с поддельными гаджетами?