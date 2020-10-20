8 популярных гаджетов, подделки которых можно распознать на раз-два

Сейчас даже в проверенных магазинах могут попасться такие подделки гаджетов, которые сразу не отличить от оригинала. Эксперты говорят, что каждый пятый смартфон и каждая четвертая игровая консоль имеют признаки подделки. И если внешне они будут очень похожи, то у копии более скромные функциональные возможности и низкое качество материалов. Чтобы вам не было обидно узнать, что вы приобрели не желанный гаджет, а его реплику, важно знать, куда смотреть.