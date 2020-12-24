8 пар народов, которые оказались родственниками, а мы и подумать не могли, что у них есть что-то общее

Все люди — братья, но мы порой даже не осознаем, насколько буквально это утверждение. Оказывается, потомок ацтеков имеет общие корни с уроженцем Кавказа, а у норвежца есть очень много общего с коренным жителем Казани. Помочь установить родственные связи может изучение языков и традиций. Еще один беспроигрышный способ — анализ ДНК. В нем есть показатель, который называется гаплогруппа. Он определяет общность происхождения этносов, и порой у обитателей противоположных уголков Земли он совпадает.

Мы в AdMe.ru обожаем раскрывать тайны народов мира. В этот раз мы решили найти среди них неожиданных родственников.

Кавказцы и индейцы

Палеогенетики изучили 45 образцов останков людей, живших от 3 до 6 тыс. лет назад на Северном Кавказе, и сравнили с ДНК представителей других народов. Анализ генома представителей знаменитой майкопской культуры, занимавшей территорию от Таманского полуострова до Чечни, показал родство с индейцами и современными сибирскими этносами. А носители ямной культуры, жившие у восточных отрогов Кавказа, оказались генетически связаны с древними народами Южной и Юго-Восточной Европы и их современными потомками.

Индейцы и чукчи

Ученые при помощи генетического анализа доказали, что жители крайнего северо-востока Азии и индейцы имеют общего предка. Генетики исследовали фрагменты ДНК, выделенной из хорошо сохранившегося скелета 15—16-летней девушки, которая жила на территории современной Мексики около 12–13 тыс. лет назад. Сравнение генетического материала современных индейцев и некоторых коренных народов Сибири с ДНК находки показало, что они относятся к одной и той же гаплогруппе D1. Индейцев и чукчей объединяют не только общие гены, но и общие мифы. Например, дух Ворона встречается в мифах и сказках чукчей, алеутов, эскимосов, ительменов, коряков, юкагиров, индейцев Аляски и Северо-Западного побережья Америки: атапасков, тлинкитов, эйяков, цимшиан, квакиутлей. Ительмены называют его Кутх, коряки — Куткыннеку, чукчи — Куркыль, индейцы селиш — Кулака, атапаски — Чулян и т. д.

Кыргызы и навахо

Лингвист Салтанат Мамбаева провела несколько исследований, доказавших удивительную схожесть языков и культурных особенностей некоторых индейских племен и тюркских народов, в частности кыргызов. Например, представители племени навахо, как и кыргызы, называют словом «тайке» родственников по линии матери. Жители азиатских степей обращаются к старшим родственникам «аке», а индейцы навахо — «акей», «акея». Между двумя так далеко поселившимися народами есть много схожих традиций. И в том, и в другом этносе принято обмазывать губы младенца топленым маслом, окуривать колыбельку дымом и даже похожим образом готовить мясо — его подвешивают над огнем и покрывают глиной.

Чуваши и марийцы

Эти 2 народа живут рядом, но их языки и традиции не имеют друг с другом ничего общего. Вряд ли бы ученые выяснили, что они родственники, если бы не обратили внимание, что в обоих этносах часто встречается гипотрихоз — врожденное заболевание, при котором волос у человека гораздо меньше, чем полагается. Эта болезнь связана с мутацией небольшого участка гена LIPH, расположенного на третьей хромосоме. Кроме того, у обоих народов распространено еще одно наследственное заболевание — летальный инфантильный остеопетроз.

Венгры и манси

Представители этих двух народов непохожи даже внешне, но при этом их языки очень близки друг к другу. Все дело в том, что на территории Урала и Западной Сибири проживала единая угорская общность, которая распалась к V в. до н. э. Часть племен осталась, а часть двинулась на юг, смешалась со скифами, затем с булгарами, хазарами и славянами и осела на территории Среднего Дуная. Несмотря на долгий путь и сложную историю, у венгров и манси сохранилось много общих слов. Например, женщина на языке первых будет nö‎, а вторые скажут «нэ», на мадьярском ö‎s — это «предок», а на мансийском «ась» — «отец».

Норвежцы и татары

Один бизнесмен работал с норвежцами, и ему не нравилась их медлительность. Тогда он сказал: «К вам надо приставить татар!» И норвежцы ему ответили, что они и есть татары. Дело в том, что у этих народов общий предок — западные гунны. На связь гуннов и викингов указывают некоторые общие традиции, например погребения с кремацией, богатым похоронным инвентарем, курганной насыпью. А еще — генетические исследования: гаплогруппы R1a из 4 мест в Норвегии и 5 в Швеции более всего напоминают данные ДНК-анализа по Y-хромосоме на Алтае.

Ливанцы и мальтийцы

Ливанцы относятся к семитским народам — потомкам древних арамеев и финикийцев, которые смешались с семитскими и несемитскими захватчиками, в том числе с египтянами, персами, греками, римлянами, арабами, тюрками, ассирийцами и европейскими крестоносцами. Однако потомками финикийцев по праву называют себя мальтийцы: 30 % образцов ДНК, взятых у жителей острова, имеют общий с финикийской цивилизацией генетический маркер, известный как гаплогруппа J2.

Австралийские аборигены и дравиды

Ученые обнаружили в генетическом материале австралийских аборигенов вкрапления ДНК жителей Индостана. Наиболее вероятными родственниками аборигенов Австралии являются дравидийские племена, а также несколько других народов из числа представителей этой языковой группы, проживающих сегодня на юге Индии. По расчетам генетиков, представители этих этносов проникли на территорию Австралии примерно 4,2 тыс. лет назад, где часть из них была принята и ассимилирована племенами аборигенов.

А какой народ кажется вам близким и родственным по тем или иным причинам?