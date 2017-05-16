8 пар летней обуви, которая вредит вашим ножкам

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Лето — прекрасная пора для экспериментов, и без яркой обуви в это время просто не обойтись. Однако стоит помнить, что обувь должна не только дополнять созданный вами образ, но и не вредить здоровью. AdMe.ru собрал 8 видов обуви, которые не облегчают, а усложняют работу стоп.

Плимсоллы (кеды)

Плюсы: легкие;

комфортные;

универсальные. Минус: Отсутствует рельеф колодки. Плоская подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли, что доставляет дискомфорт ступням и коленям. Совет: При покупке обязательно обратите внимание на стельку (отдайте предпочтение ортопедической). И не стоит тренироваться в такой обуви или ходить в ней постоянно. Самый хороший вариант — носить ее как сменную и ежедневно чередовать с другой обувью.

Мюли

Плюсы: Зрительно удлиняют ноги.

Делают щиколотки более узкими. Минус: неустойчивость. Отсутствуют крепления на ноге. Совет: Носите нечасто. Мюли на плоской подошве подходят только для походов на пляж. В городе такая обувь может стать причиной трещин на пятках.

Эспадрильи

Плюсы: Удобная и легкая обувь, комфортна в носке.

Позволяют коже дышать (если материал натуральный).

Не натирают, не жмут. Минусы: Плоская подошва. Конструкция обуви не оказывает должную поддержку своду стопы, поэтому долго носить такую модель не стоит. Легко мокнущий материал. Для дождливого лета такая обувь не подойдет. Недолговечность. Подошва может просесть под вашим весом за один сезон. Совет: Выбирайте модель с ремешком и обратите внимание на супинатор (не забывайте про ортопедическую стельку), а также на шероховатость подошвы (в некоторых моделях веревочная подошва не закрыта стелькой со внутренней стороны и может натирать стопу при ходьбе).

Шлепанцы

Плюсы: Легко надевать и снимать.

Не боятся воды и песка. Минусы: Тонкая подошва, отсутствуют супинаторы.

Не защищают ноги от повреждений и травм.

ноги Ноги устают от чрезмерного напряжения мышц при ходьбе.

от чрезмерного напряжения мышц при ходьбе. Мозоли между пальцами. Совет: Оставьте эту обувь для бассейна или пляжа и отдайте предпочтение моделям с более толстой подошвой.

Остроносые туфли на высоком каблуке

Плюсы: Красивые.

Придают походке легкость, изящность. Минусы: Форма носка приводит к нарушению кровообращения в пальцах ног.

Неестественное положение стопы в колодке меняет распределение нагрузки на мышцы голени и приводит к нарушению оттока крови от нижних конечностей ( варикозу ).

). Травмоопасность.

Хождение в узких туфлях деформирует ногу (появляется косточка) и сдавливает нервы, что чревато хроническим болевым синдромом. Совет: Тщательно следите за тем, чтобы обувь удобно сидела, а каблук был не слишком высоким (оптимальный размер — утолщенный устойчивый каблук 4–5 см).

Балетки

Плюсы: Универсальность.

Легко надевать и снимать. Минусы: Постоянное ношение способствует развитию плоскостопия.

Отсутствуют стельки-супинаторы.

Стопа начинает неправильно функционировать, возникают проблемы с коленями, бедрами и спиной. Совет: Простые ортопедические вставки помогут избежать болей в стопах, а подпяточники смягчат боль в пятках.

Обувь на платформе

Плюсы: Увеличивает рост, визуально стройнит, при этом более комфортные ощущения, чем от шпильки. Минусы: Деформация стоп, нарушения опорно-двигательного аппарата. Человек при ходьбе должен перекатываться с пятки на носок. В туфлях на платформе человек движется без переката. Мышцы стоп не работают, а мышцы голени перегружаются. Травмоопасность. Высок риск подвернуть ногу (грозит разрывом сухожилия). Совет: Замените на комфортные босоножки с устойчивым каблуком.

Босиком

Не рекомендуется ходить босиком в течение длительного периода времени. Человеческая нога не приспособлена к ходьбе по ровной поверхности: полу, тротуарной плитке или асфальту. Это может вызвать деформацию стопы и способствовать развитию плоскостопия.