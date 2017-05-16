8 пар летней обуви, которая вредит вашим ножкам
Лето — прекрасная пора для экспериментов, и без яркой обуви в это время просто не обойтись. Однако стоит помнить, что обувь должна не только дополнять созданный вами образ, но и не вредить здоровью.
AdMe.ru собрал 8 видов обуви, которые не облегчают, а усложняют работу стоп.
Плимсоллы (кеды)
Плюсы:
- легкие;
- комфортные;
- универсальные.
Минус:
- Отсутствует рельеф колодки.
Плоская подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли, что доставляет дискомфорт ступням и коленям.
Совет: При покупке обязательно обратите внимание на стельку (отдайте предпочтение ортопедической). И не стоит тренироваться в такой обуви или ходить в ней постоянно. Самый хороший вариант — носить ее как сменную и ежедневно чередовать с другой обувью.
Мюли
Плюсы:
- Зрительно удлиняют ноги.
- Делают щиколотки более узкими.
Минус:
- неустойчивость.
Отсутствуют крепления на ноге.
Совет: Носите нечасто. Мюли на плоской подошве подходят только для походов на пляж. В городе такая обувь может стать причиной трещин на пятках.
Эспадрильи
Плюсы:
- Удобная и легкая обувь, комфортна в носке.
- Позволяют коже дышать (если материал натуральный).
- Не натирают, не жмут.
Минусы:
- Плоская подошва.
Конструкция обуви не оказывает должную поддержку своду стопы, поэтому долго носить такую модель не стоит.
- Легко мокнущий материал.
Для дождливого лета такая обувь не подойдет.
- Недолговечность.
Подошва может просесть под вашим весом за один сезон.
Совет: Выбирайте модель с ремешком и обратите внимание на супинатор (не забывайте про ортопедическую стельку), а также на шероховатость подошвы (в некоторых моделях веревочная подошва не закрыта стелькой со внутренней стороны и может натирать стопу при ходьбе).
Шлепанцы
Плюсы:
- Легко надевать и снимать.
- Не боятся воды и песка.
Минусы:
- Тонкая подошва, отсутствуют супинаторы.
- Не защищают ноги от повреждений и травм.
- Ноги устают от чрезмерного напряжения мышц при ходьбе.
- Мозоли между пальцами.
Совет: Оставьте эту обувь для бассейна или пляжа и отдайте предпочтение моделям с более толстой подошвой.
Остроносые туфли на высоком каблуке
Плюсы:
- Красивые.
- Придают походке легкость, изящность.
Минусы:
- Форма носка приводит к нарушению кровообращения в пальцах ног.
- Неестественное положение стопы в колодке меняет распределение нагрузки на мышцы голени и приводит к нарушению оттока крови от нижних конечностей (варикозу).
- Травмоопасность.
- Хождение в узких туфлях деформирует ногу (появляется косточка) и сдавливает нервы, что чревато хроническим болевым синдромом.
Совет: Тщательно следите за тем, чтобы обувь удобно сидела, а каблук был не слишком высоким (оптимальный размер — утолщенный устойчивый каблук 4–5 см).
Балетки
Плюсы:
- Универсальность.
- Легко надевать и снимать.
Минусы:
- Постоянное ношение способствует развитию плоскостопия.
- Отсутствуют стельки-супинаторы.
- Стопа начинает неправильно функционировать, возникают проблемы с коленями, бедрами и спиной.
Совет: Простые ортопедические вставки помогут избежать болей в стопах, а подпяточники смягчат боль в пятках.
Обувь на платформе
Плюсы:
- Увеличивает рост, визуально стройнит, при этом более комфортные ощущения, чем от шпильки.
Минусы:
- Деформация стоп, нарушения опорно-двигательного аппарата.
Человек при ходьбе должен перекатываться с пятки на носок. В туфлях на платформе человек движется без переката. Мышцы стоп не работают, а мышцы голени перегружаются.
- Травмоопасность.
Высок риск подвернуть ногу (грозит разрывом сухожилия).
Совет: Замените на комфортные босоножки с устойчивым каблуком.
Босиком
Не рекомендуется ходить босиком в течение длительного периода времени. Человеческая нога не приспособлена к ходьбе по ровной поверхности: полу, тротуарной плитке или асфальту. Это может вызвать деформацию стопы и способствовать развитию плоскостопия.
Фото на превью rexfeatures