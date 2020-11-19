8 ответов на вопрос, что в Присцилле Чан нашел долларовый миллиардер Марк Цукерберг

Присцилла Чан, жена основателя Facebook Марка Цукерберга и мама его двоих детей, на первый взгляд кажется самой обычной женщиной. И нередко недоброжелатели в интернете критикуют ее за эту обычность, совершенно не понимая, что в «невзрачной и незаметной девушке» нашел миллиардер.

Мы в AdMe.ru думаем, что нашел он немало. У Присциллы масса замечательных качеств, и нам захотелось подробнее узнать о ее жизни.

1. Она умная и образованная

Присцилла выросла в семье китайских беженцев. Им приходилось нелегко, но родители сделали все, чтобы дочка получила престижное образование. Она окончила Гарвардский университет по специальности «биолог» и даже успела поработать учителем, объясняя детям, как устроен этот мир. Позже она решила стать педиатром и поступила на медицинский факультет уже Калифорнийского университета. И стала отличным врачом, работая с детьми в Сан-Франциско.

2. Адекватная и скромная

Будучи девушкой, а потом и женой Марка Цукерберга, она всегда оставалась собой, не отступала от своих принципов и имела собственный взгляд на вещи. Известная история о дорогих туфлях немало говорит о характере Присциллы. Однажды Присцилла вместе с сестрой Марка Рэнди Цукерберг увидела в магазине дорогие туфли: они стоили $ 600. Но вместо того, чтобы их купить, она решительно отказалась от желанной вещи, и вовсе не потому, что та была ей не по карману. «Ты должна купить их, у тебя же есть деньги», — настаивала Рэнди. «Это не мои деньги», — уверенно сказала Чан и поставила туфли на место. Присцилла вышла замуж за Марка через 9 лет после их знакомства. Их свадьба была скромной, как и вся их жизнь: они старались не привлекать к себе лишнего внимания. Но все же существовала одна вещь, которая имела очень важное значение для невесты. Это платье. Оно стоило относительно недорого по голливудским меркам — $ 4 700, не было эксклюзивным (его можно было купить на сайте), а сшила наряд дизайнер из Лос-Анджелеса Клэр Петтибон.

3. У них с мужем похожие взгляды и чувство юмора

Влюбленные познакомились в очереди в туалет. Когда Присцилла в первый раз увидела Марка, она подумала: «Да он же настоящий ботаник!» Девушка обратила внимание на то, что в руках у Марка была кружка с надписью-шуткой, понятной только программистам. И она ее тоже сразу поняла, так как немного увлекалась программированием. Когда Присцилла и Марк начали встречаться, она поставила ему условие. Он должен был обязательно уделять ей не менее 100 минут в неделю и приглашать на 1 свидание. Она всегда поддерживала Марка во всех начинаниях и верила в него. Даже в самом начале пути, когда он не знал, «выстрелит» ли новая социальная сеть, она одной из первых завела там страничку.

4. Занимается благотворительностью

Огромные пожертвования, которые регулярно делает семья Цукербергов, происходят в том числе и с подачи Присциллы. Деньги предназначаются для школ, больниц, научных центров, которые разрабатывают стратегии борьбы с опасными заболеваниями. Например, они пожертвовали $ 75 млн на строительство нового реанимационного отделения и травматологического центра в больнице в Сан-Франциско, где Присцилла работала врачом. В знак благодарности клиника теперь даже носит имя Марка и Присциллы Цукерберг. А после рождения первенца семья удивила мир своим заявлением. Они пообещали отдать 99 % своих акций на благотворительность.

5. Делает Facebook человечнее

Присциллу называют первой леди Facebook, и она, конечно, участвует во многих проектах по его улучшению. Многие ее идеи направлены на улучшение связи между людьми и взаимопомощь. Например, с ее подачи в Facebook появилась новая опция: американские и британские пользователи получили возможность указывать в профайле, что после смерти их органы можно будет использовать для трансплантации. Марк рассказывал, что Присцилла приводила ему в пример истории о маленьких пациентах, которые угасали в ожидании необходимых им органов, и о тех детях, которым удалось дождаться трансплантации. Истории со счастливым концом Цукерберг назвал невероятными.

6. Ей пришлось многое пережить

Присцилла очень хотела иметь детей, но путь к долгожданному материнству был нелегким. Три попытки выносить младенца закончились выкидышами. Когда наконец ей удалось сохранить беременность до такого срока, когда ребенку уже ничего не угрожало, Марк открыто заявил, что они ждут малыша. Цель заявления заключалась в том, чтобы помочь людям прожить и обсудить, если нужно, проблемы беременности, не замалчивать ситуацию. «Вы полны надежд, когда узнаете, что у вас будет ребенок. Вы начинаете представлять, кем он станет, и мечтать о его будущем. Вы начинаете строить планы — а затем все обрывается. Это опыт, связанный с одиночеством. Большинство людей не обсуждают такие вещи: вы переживаете, что ваши проблемы отдалят вас от других людей или отразятся на вас, как будто с вами что-то не так или вы спровоцировали это своими действиями», — поделился своими мыслями Цукерберг.

7. Но сейчас она счастливая мама двоих детей

В жизни Присциллы наступило долгожданное счастье, она мама двух дочерей: 5-летней Макс и 3-летней Август. Цукерберги обожают дочек, но не любят их слепой любовью, а придерживаются важных для них принципов воспитания. Например, у девочек есть небольшие, но важные обязанности по дому. Недавно они научились складывать грязную посуду в посудомоечную машину. Кроме того, родители стремятся показать им, как важна работа. «Мы с Марком возим обеих на работу, в офис, чтобы они могли видеть, чем мы занимаемся и каким образом вносим свой вклад в общее дело», — рассказывает Присцилла.

8. В жизни она ценит самые простые вещи

«Мы всегда старались максимально придерживаться наших целей, наших убеждений и того, что нам нравится делать в жизни. А нравятся нам очень простые вещи», — делится Присцилла. Дети и семья, дом, здоровье, прогулки, возможность наслаждаться общением с близкими, играть в настольные игры. Но и каждый день делать то, что способно изменить мир к лучшему.