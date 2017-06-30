8 ошибок в известных вещах, которые все упустили из виду

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Ошибиться может каждый, и именно на ошибках мы учимся быстрее всего. Другое дело, когда эти ошибки допускаются настоящими мастерами своего дела, остаются незамеченными много лет и приводят к непоправимым последствиям. AdMe.ru расскажет о 8 очевидных ошибках в известных вещах, которые не заметили.

Квадратные окна

У первых самолетов были квадратные окна. Эта особенность однажды привела к катастрофе, в которой погибли 56 человек. Дело в том, что на углы приходится большая нагрузка, которая усиливается во время полета. Такой же эффект можно наблюдать на старых зданиях, в углах окон которых появляются глубокие трещины. Вскоре после катастрофы ошибку исправили, и теперь у окон в самолете закругленные края.

Концертный зал Disney

Этот комплекс был построен из металлических изогнутых рам, которые эффективно защищали зал от жары и одновременно «поджаривали» жителей соседних домов. Солнце настолько хорошо отражалось от каркаса, что плавило облицовку магазинов и нагревало асфальт до 60 градусов. Позже проблему решили, покрыв здание специальным защитным слоем. Многие жители до сих пор в шутку гадают, была ли это намеренная атака на несчастных американцев или всего лишь просчет строителей.

Мемориал Неистового Коня

Эта крупнейшая в мире скульптура находится на Черных Холмах, в штате Южная Дакота. По легенде, индейца по кличке Бешеный Конь спросили захватчики: «Ну и где теперь твои земли?» Индеец с грустью указал пальцем на горизонт и гордо ответил: «Мои земли там, где похоронены мои предки». Через много лет штат решил сохранить это в истории, и в скале высекли фигуру Бешеного Коня, указывавшего вдаль. Однако вскоре выяснилось, что указательный жест в культуре индейцев считается признаком дурного тона. Проще говоря, он означает: «Идите к черту!»

Авианосные корабли

На первые авианосцы самолетам было не только сложно совершить посадку, но и взлететь с них. Из-за недостатка места самолеты постоянно задевали друг друга, что приводило к катастрофам. Тогда инженеры решили проблему, просто повернув часть взлетной полосы на 9 градусов.

Википедия

В 2007 году обнаружилось, что структура энциклопедии имеет недочеты, которые позволяют пользователям изменять любые статьи. Это привело к вандализму и вызвало недоверие к сайту. Ошибку вскоре поправили, но нашли другую. Логотипом сайта является глобус, состоящий из пазлов, на которых изображены буквы разных алфавитов. Ошибка была в двух знаках. Из-за неправильного написания японский иероглиф и символ хинди полностью теряли свое значение.

Bridgewater Place в Лидсе

Почти сразу после открытия этот небоскреб окрестили «возбудителем ветров». Дело в том, что из-за инженерного просчета ветер вокруг здания усиливался настолько, что сбивал людей с ног. После того как он перевернул несколько машин на парковке, движение возле здания вовсе ограничили. А в 2008 году небоскреб получил приз как самое уродливое здание в Европе.

Мона Лиза

Леонардо да Винчи, автор шедевра «Мона Лиза», был гением и любил различные загадки и секреты. Поэтому сложно сказать, ошибки ли это в его картине или такова была задумка автора. Считается, что само название картины — ошибка. Monna по-итальянски означает «моя леди». Однако мастер подписал свою работу только с одной буквой «n» — Mona Lisa.

При помощи рентгена ученые обнаружили, что у картины 3 слоя. Вероятно, художник перерисовал ее. Многие верят, что в третий раз он забыл нарисовать девушке брови.

Если вы посмотрите на правую руку, то заметите на ней странную выпуклость. Некоторые считают, что художник мог допустить анатомическую ошибку.

Белый дом

Уже после того, как эмблема Белого дома была напечатана, на ней заметили ошибку: арка у одного окна была неправильной формы и отличалась по виду от настоящей. Ошибку тут же исправили, но допустили еще несколько. На этот раз не совпадали уже несколько арок, а окна на втором этаже были разбиты на большее количество секторов. Но ничего делать с этим не стали, и логотип остался таким, как сейчас.