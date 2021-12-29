8 ошибок, которые незаметно для себя совершают гости ресторана, а официанты им этого не прощают

Работа официантом — это сильнейший стресс. Приходится держать в голове заказы и пожелания самых разных гостей, профессионально взаимодействовать с кухней, быстро и ловко обслуживать и при этом оставаться неизменно вежливым и доброжелательным. И в некоторых ситуациях это оказывается совсем не просто.

AdMe.ru узнал, что больше всего раздражает официантов в работе. Их истории стоит взять на заметку, чтобы однажды не оказаться в списке нелюбимых гостей.

Пренебрежение вежливостью

Казалось бы, нет ничего естественнее, чем поприветствовать официанта, вежливо сделать заказ, а в конце трапезы хотя бы на словах поблагодарить за обслуживание. Но некоторые гости пренебрегают элементарными правилами приличия и общаются с теми, кто подает им еду, вызывающе грубо.

У меня было очень много гостей, с которыми было приятно поболтать да и просто работать, но которые в конце ничего не оставили. Сначала это обижало. Однако после пары-тройки компаний, которые выводили настолько, что я готова была взорваться, я поняла, что чаевые, которые они оставляли в конце, мне не уперлись и лучше бы я вообще с ними не встречалась. © whappend / Pikabu

Неконтролируемые дети

Хотя нет четкого разделения ресторанов на «семейные» и те, куда лучше с детьми не ходить, большинство заведений предполагает, что их юные гости все время пребывания будут под контролем родителей. Чаще всего так и происходит: мамы и папы берут с собой игрушки, чтобы ребенку не было скучно, и тот спокойно занимается своими делами, вызывая у окружающих исключительно умиление. Но некоторые родители пренебрегают своими обязанностями и ведут себя так, будто это не их дети истошно кричат и бегают по залу, мешая другим посетителям и персоналу.

Больше всего меня раздражают мамы, которые позволяют своим детям делать все, что они захотят, лишь бы не мешали. Как результат, дети разрывают сахарные пакетики и разбрасывают их по полу, суют руки в еду и размазывают ее по всему столу. А еще бегают по всему ресторану, буквально нокаутируя официантов. © Charissa Enget / Quora

Засиживание за уже пустым столом

В некоторых ресторанах хостес еще на пороге предупреждают, что у них действует ограничение по времени — обычно 1,5 или 2 часа. В других надеются, что гости будут руководствоваться здравым смыслом и не станут держать стол 3 часа, заказав крохотную чашку кофе. Такие клиенты не только уменьшают выручку всего заведения, но и лишают официантов возможности заработать больше чаевых.

Прошу прощения у всех, кто любит тщательно пережевывать пищу, но ваша официантка вас ненавидит. В моей секции ограниченное количество столов, а моя смена не вечна. Когда выдается загруженный вечер, я могу накрывать на стол 5, 8 или больше раз. Но когда вы задерживаетесь за столом в течение 3 часов, количество денег, которое я могу заработать за смену, резко уменьшается. © Aubrey Peele / Quora

Отсутствие обратной связи

В большинстве ресторанов уже стало нормой, когда в конце трапезы официант интересуется у гостей, все ли им понравилось. Обратная связь — залог успеха в будущем, поэтому персонал всегда ждет честный отзыв, который поможет ему исправить недостатки и загладить вину перед посетителями. Но некоторые клиенты — то ли из-за смущения, то ли из-за формальной вежливости — не признаются, что остались недовольны, и копят негатив в себе.

Меня очень, очень раздражает, когда гости остаются недовольны едой или обслуживанием и уходят в ярости, не давая нам возможности исправить ситуацию. Затем они приходят домой и жалуются на сайтах-отзовиках или пишут напрямую менеджерам. Я не могу читать ваши мысли: если я спрашиваю, как вам стейк, и вы отвечаете, что все в порядке, я предполагаю, что вы говорите правду и все действительно хорошо. © Natalie Knowles / Quora

В последнее время люди все чаще воображают себя ресторанными критиками. И по мере того как эти журналисты-любители набивают руку, разнося очередной ресторан, они совершенно перестают замечать сильные стороны и сосредотачиваются только на недостатках. Любая осечка становится поводом разразиться гневным комментарием, не оставляя ресторану возможности исправить ситуацию. © Matthew Meador / Quora

Отсутствие чаевых от постоянных гостей

Не секрет, что официанты прохладно относятся к гостям, которые не оставляют чаевые. И это можно понять: «чай» порой составляет более 50 % их заработка. Но если случайным посетителям официанты готовы простить пустую расчетницу, то отсутствие чаевых от постоянных гостей воспринимают как оскорбление.

Когда я только начала работать, один из официантов, помогавший мне освоиться, сказал: «У нас есть постоянные гости, или „постоянники“, обычно они приходят к определенному официанту и всегда оставляют хорошие чаевые. Есть еще такие, которые каждый день приходят и ничего не оставляют, они считают себя „постоянниками“, а мы их — придурками». Это шутки, конечно. Однако таких «постоянников» и правда никто не любит. © oysh*t / Pikabu

Никто не любит клиентов, которые не оставляют чаевые. Но если это разовая ситуация, я обычно не обращаю внимания. В зависимости от ресторана, где вы работаете, такое может случиться 1 или 2 раза за неделю или даже 1 или 2 раза за день. Может быть, клиент сделал неправильные расчеты, а может, обслуживание было плохим и я упустил что-то важное. Но как вы можете постоянно посещать один и тот же ресторан, не оставляя чаевых?! Я никогда не сталкивался с тем, чтобы официанты плевали в еду гостей, но, возможно, это могло бы сработать. © Aubrey Peele / Quora

Постоянные дополнения к заказу

Еще один бич работы официантов — гости, которые не могут четко сформулировать заказ. Это и компании, в которых посетители по очереди просят принести одно и то же, и одиночки, которые подзывают официантов каждые 2 минуты. Манера гонять персонал сказывается не только на скорости обслуживания, но и на его качестве — такой поток информации просто невозможно воспринимать адекватно.

Какие гости раздражают меня больше всего? Те, кто не могут сразу сказать весь заказ.

— Пожалуйста, немного соли.

Вы приносите ему соль.

— Пожалуйста, перец.

Вы возвращаетесь с перцем.

— Пожалуйста, еще один стакан.

Вы снова подходите к столу — уже со стаканом.

— Пожалуйста, бумажную салфетку... © Rinsey Kong / Quora

Гость на диете

Один из самых сложных гостей ресторана — тот, кто соблюдает ограничения в питании. Для официантов это всегда дополнительная работа и стресс: приходится делать десятки пометок о непереносимостях, аллергиях и нелюбимых ингредиентах блюд, а затем терпеть проклятья от шефа, которого вновь попросили полностью переиначить рецепт.

Я называю таких гостей «у меня аллергия на все».

— Итак, у меня аллергия на молочные продукты, орехи, креветки, глютен, оливки, рис, специи и рыбу. Что бы вы мне порекомендовали?

— Уйти отсюда подальше. © Rinsey Kong / Quora

Трапеза за счет заведения

В эру инфлюэнс-маркетинга каждый уважающий себя ресторатор пытается наладить связи с блогерами и другими лидерами мнений, предлагая им депозитный стол. Приняв приглашение, особенные гости не всегда считают нужным оставить в предоплаченном счете хотя бы чаевые. В результате официантам не достается ни процент от суммы счета, ни комплимент от гостя.

Некоторые люди считают, что если они бесплатно поели, то и чаевые оставлять необязательно. Это совершенно неправильно, неправильно и еще раз неправильно. И это настоящая подстава для официанта. © Stewen Bruver / Quora

Прикиньте, каким был бы счет, если бы вы не получили скидку. А затем рассчитайте размер чаевых в соответствии с этой суммой. А лучше округлите в большую сторону — вы ведь и так прилично экономите. Главное, помните: когда вам повезло посетить ресторан бесплатно, это не должно превратиться в катастрофу для официанта. © Tim Breen / Quora