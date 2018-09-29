8 ситуаций в кафе, за которые нас недолюбливают официанты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть вежливым человеком и соблюдать правила приличия — обязанность каждого воспитанного человека. Однако бывают ситуации, в которых наши помощь и учтивость совершенно неуместны.

AdMe.ru подготовил полезную подборку из рабочих будней официантов, которая сделает наше общение с работниками ресторанов максимально приятным для обеих сторон. Итак, от каких проявлений вежливости лучше отказаться посетителю кафе?

1. Составлять тарелки стопкой

В стремлении упростить работу официанту вы собираете посуду пирамидкой? Не стоит этого делать. У каждого официанта свой подход к тому, как убирать посуду со стола. И ваша помощь может обернуться для него лишней работой. Другая распространенная ошибка — отодвигать пустую тарелку на край стола, подчеркивая таким образом, что вы поели. Официант увидит и подойдет сам, чтобы поинтересоваться, можно ли убрать приборы.

2. Делать заказ сразу

Мы полагаем, что заставлять официанта подходить за заказом несколько раз будет невежливым, а потому решаем пробежаться по меню и сразу выбрать блюдо. Чтобы ознакомиться с предложением ресторана и принять решение, нужно время. Чаще всего его хватает, чтобы взять заказ у тех, кто готов его сделать и давно ожидает официанта. Поэтому не стесняйтесь попросить подойти к вам позже: работники ресторана будут благодарны за то, что вы не тратите их время попусту.

3. Самостоятельно выбирать место

Есть места на двоих, есть вы — очаровательная пара, желающая провести романтический ужин. Зачем искать администратора и отвлекать его от дел, если можно просто присесть за пустующий столик? Думая так, вы совершаете ошибку. Рассаживать гостей входит в обязанности управляющего залом: у него есть своя система распределения посетителей, о которой нам ничего не известно. Если вы хотите показаться на самом деле вежливым, не мешайте устоявшейся работе ресторана. В противном случае о вашем присутствии может не узнать официант — и вы просидите полчаса в ожидании. К тому же так приятно, когда вас встречают и ждут, не правда ли?

4. Рассыпаться в благодарностях

Если вам очень понравились обслуживание, кухня и заведение в целом, несомненно, хочется от всего сердца поблагодарить всех причастных к созданию прекрасного вечера. Официанты признаются: в числе наиболее проблемных посетителей — веселые и душевные гости. Как правило, они непременно хотят сказать спасибо и пожать руку лично каждому сотруднику: шеф-повару, администратору, владельцу ресторана. Не стоит лишний раз отвлекать работников заведения. Пока вы будете выражать восхищение, чей-то обед остынет, а у кого-то не успеют принять заказ. Простого «спасибо» и чаевых будет достаточно.

5. Молчать, если что-то пошло не так

Иногда нас что-то не устраивает в кафе: блюдо остыло, официант забыл принести салфетки, а к кофе не принесли дополнительный стик сахара, о котором вы просили. Все мы живые люди и иногда совершаем ошибки. Не стесняйтесь напомнить официанту о своей просьбе. Вероятнее всего, он проигнорировал ее не из вредности, а потому что выполняет одновременно слишком много задач. Сотрудники ресторанов и кафе заинтересованы в том, чтобы клиент остался доволен: это их работа и гарантия вознаграждения в виде чаевых. Поэтому гораздо лучше вежливо озвучить свои замечания, чем остаться недовольным самому и оставить официанта без благодарности.

6. Помогать официанту

Некоторые посетители чувствуют неловкость перед официантами, а потому спешат им помочь: разгрузить поднос с едой или поместить на него использованные тарелки. Такими действиями вы не только не поможете, но, наоборот, помешаете сотруднику кафе. Взяв блюдо с одной стороны подноса, можно нарушить равновесие — и официант уронит весь заказ. Если на самом деле хотите подсобить, уберите со стола личные вещи: телефон, кошелек.

7. Наводить порядок после инцидента

Разбили тарелку, опрокинули стакан с соком? Дождитесь официанта. Он быстро устранит неудобство. Вы можете извиниться, но подключаться к решению ситуации не стоит, иначе кроме уборки стола работники ресторана вынуждены будут еще и забинтовывать вашу руку, порезанную осколком.

8. Заказывать что-либо у другого официанта

Вероятно, ваш официант может быть занят в тот момент, когда вам понадобится его помощь. Не желая его беспокоить, вы обращаетесь к другому. Но в результате тратите время и первого, и второго. Например, у работников кафе может возникнуть проблема с составлением счета.