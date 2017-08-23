8 опасных мест на Земле, где живут люди

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Земля — наш дом. И иногда кажется, что каждый уголок на ней пригоден для жизни. Однако за пределами уютного жилища, которое мы создали для себя, существуют места менее благоприятные для жизни. AdMe.ru собрал 8 удивительных мест, которые хоть и кажутся небезопасными, но все же являются чьим-то семейным гнездышком.

8. Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

Кастельфольит-де-ла-Рока — это муниципалитет, который находится в провинции Жирона. Он расположен на скале, которая образовалась из застывшей лавы тысячи лет назад. Длина базальтового утеса, на котором расположен муниципалитет, составляет около 1 км, а высота — около 50 метров. По данным на 2010 год, население поселка составляет 1 048 человек.

7. Висячий монастырь Сюанькун-сы, Китай

Этот храмовый комплекс был построен в 491 году на скале, около священной горы Хэншань. Он объединяет в себе буддийские, даосские и конфуцианские алтари. Вдоль отвесной стены расположено множество залов, а скала используется в качестве задней стены помещений. С 1982 года комплекс охраняется как национальный памятник КНР.

6. Замок Лихтенштейн, Германия

Этот сказочный замок расположен на высоте 817 метров. Рядом с ним находятся руины средневековой крепости, которая была построена в 1150–1200 годах и разрушена в конце XIV века. Нынешний замок был построен в 1840–1842 годах и сегодня принадлежит герцогам Урахским. В нем расположена коллекция исторического оружия и доспехов, и он открыт для посетителей.

5. Монастыри Метеоры, Греция

Расположение монастырей Метеоры на отвесных скалах было залогом безопасности от нашествий разбойников. На протяжении всей их истории существовало всего 22 или 24 монастыря. Многие из них превратились в развалины, и сегодня их осталось только 6: 4 мужских и 2 женских.

4. Калапана, Гавайи

В 1986 году, после извержения вулкана, лава превратила это место в город-призрак. Но несмотря на то что доступ в город был закрыт, там до сих пор живут несколько человек. По данным на 2010 год, в Калапане осталось 35 домов.

3. Дома на деревьях племени короваи, Индонезия

В юго-восточной части индонезийской провинции Папуа обитает племя короваи. Они известны тем, что строят дома на деревьях на большой высоте, которая иногда достигает 50 метров от земли. Таким образом папуасское племя спасается от наводнений и нападения вражеских племен, которые забирают женщин и детей в рабство.

2. Хижина Сольве, Швейцария

Эта высокогорная хижина расположена на высоте 4 003 метра над уровнем моря. Она находится на маршруте восхождения на Маттерхорн. Внутри Сольве Хат 10 кроватей и радиотелефон. Продукты питания в ней отсутствуют, так как останавливаться в хижине можно только в исключительных случаях, связанных с ухудшением погоды.

1. Сантос, город «падающих» зданий, Бразилия

Невооруженным взглядом можно заметить, что в этом прибрежном пейзаже что-то не так. Во время укладки фундамента были допущены ошибки, которые сейчас очень непросто исправить. Из-за недостаточной глубины фундамент оказался слишком слабым для больших зданий. Несмотря на то что дома «пляшут», смелые жильцы их не покидают.