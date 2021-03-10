8 нюансов в популярных видах спорта, про которые не догадываются обычные зрители

Практически каждый второй человек хотя бы одну минуту посмотрел прошедшие Летние Олимпийские игры 2016 года. А многие болельщики еще и занимаются спортом для себя: в один только футбол играет 4 % населения Земли. Но не все вникают в различные спортивные нюансы, поэтому у зрителей порой возникает множество вопросов. Например, о том, зачем футболисты носят «бюстгальтеры» или почему кричат теннисистки.

Мы в AdMe.ru знаем ответы на такие вопросы и некоторыми из них, прямо скажем, ошарашены.

Крик дает теннисисткам преимущество

Как бы странно это ни звучало, но первое, что бросается в глаза при просмотре большого тенниса, — это кричащие спортсмены. Профессионалы заявляют, что так шансы на победу становятся выше, а исследования это подтверждают. Как правило, удар по мячу приходится на выдохе, а крик увеличивает его силу. Кроме того, крик в момент удара заглушает звук мячика, соприкасающегося с ракеткой. А звуковое восприятие важно в теннисе, так как позволяет быстрее реагировать и определять силу удара.

Все футболисты периодически носят особый «бюстгальтер». Он нужен, чтобы улучшить качество тренировок

Периодически игроки надевают под футболку что-то похожее на бюстгальтер. Но это не простые бра, которые продаются в женском отделе спортивных магазинов. И главная их функция не поддержка, а сбор данных о пульсе, метаболизме, положении на поле и прочем. Это целая система с рядом датчиков, позволяющая следить за физической формой футболистов, снижать вероятность получения травмы и улучшать тренировочный процесс.

Многие спортсмены используют цветные ленты

На многих спортсменах, особенно во время Олимпийских игр, можно увидеть яркие ленты, наклеенные на тело. Это кинезиотейп, который используют в спортивной медицине. Особым способом его наклеивают на мышцу или сустав, чтобы снизить болевые ощущения после травмы или же предотвратить опасные движения. Некоторые спортсмены также верят, что тейпы увеличивают производительность, однако исследования опровергают этот факт.

У идеальных причесок и яркого макияжа синхронисток есть секрет

Синхронисткам необходимо ярко выглядеть, чтобы и судьи, и зрители могли рассмотреть их мимику. Поэтому косметику спортсменки накладывают в несколько слоев, а тени смешивают с вазелином или жидким фиксатором, чтобы не смывались. Свои секреты есть и при создании причесок. Волосы смазывают пищевым желатином, растопленным в воде, а форму придают множеством заколок-невидимок.

Велосипедисты ходят в туалет прямо во время гонки

Во время крупнейшей гонки «Тур де Франс» велосипедисты ежедневно и без остановки проезжают сотни километров. Они проводят в седле помногу часов и литрами пьют воду. В таких условиях, чтобы сходить в туалет, нужно дождаться, когда темп гонки замедлится, соскочить с велосипеда и добежать до обочины. Но порой такой возможности попросту нет, поэтому спортсмены справляют нужду на скорости. Помогают им в этом партнеры по команде, придерживая товарища за спину.

Гимнастки выступают босиком, и у этого есть причины

Наблюдая за выступлениями гимнасток, многие замечали, что часть девушек выступает в специальных носках, а остальные — босиком. Выбор зависит от личных предпочтений и исполняемой программы. Например, танцевальные упражнения, включающие в себя множественные повороты на одной ноге, гораздо удобнее выполнять в чешках во избежание трения о кожу. В остальном босые ноги обеспечивают большее сцепление и позволяют в случае чего схватиться пальцами за гимнастический снаряд.

Пловцы надевают 2 шапочки, чтобы улучшить результат

В плавании счет идет на доли секунды, поэтому спортсмены учитывают каждую мелочь, чтобы стать быстрее. Например, они бреют все тело для уменьшения сопротивления воды и носят почти невесомую модель очков, чтобы стать немного легче. Выбор двух шапочек вместо одной тоже имеет смысл. Во-первых, это позволяет лучше зафиксировать очки. Сперва надевается одна шапочка, затем очки, а поверх вторая.

Во-вторых, это помогает уменьшить сопротивление. Как правило, первая шапочка состоит из латекса, который хорошо прилегает к голове, но на нем появляются складки. Чтобы этого избежать, поверх надевается силиконовая шапочка — она не столь удобна, но не морщится.

Расцветка баскетбольного мяча не случайна

В профессиональном баскетболе всегда используют оранжевые мячи с одинаковым узором. Все потому, что это яркий цвет, бросающийся в глаза и игрокам, и зрителям. А первые мячи сшивались из натуральной кожи, имеющей коричневый оттенок, который со временем стали осветлять для лучшей видимости. Узнаваемый узор из тонких черных линий тоже появился спустя некоторое время. Он добавляет прочности мячу, позволяя дольше сохранять круглую форму. Кроме того, некоторые любители баскетбола отмечают, что эти неровности позволяют спортсменам лучше контролировать и бросать мяч.