8 несложных психологических приемов, благодаря которым Киану Ривза полюбил весь мир

Оказывать положительное влияние на людей мечтает каждый. Долгое время в обществе бытовал миф, что харизма и обаяние — это врожденные качества, а потому, если человек не наделен ими от природы, то и развить их будет непросто. Но на самом деле не все так категорично: существуют нехитрые секреты, которые помогут без лишних слов расположить к себе окружающих.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться Киану Ривзом, который, помимо актерского таланта, обладает талантом сходиться с людьми. Сегодня мы узнаем, какие жесты и другие визуальные приемы помогают ему в этом.

1. Повышенное внимание к сделавшему комплимент

Услышав комплимент, Киану не будет ни смущенно отворачиваться, краснея, ни принимать позу победителя. Он мгновенно перенаправит внимание на собеседника, сказавшего ему приятные слова. Посмотрит в глаза, похвалит. И никогда не позволит себе гордыни, в то время как тот, кто положительно оценил его, сам удостоится похвалы актера. Однажды поклонница подарила Киану плакат с надписью «Ты потрясающий». Он незамедлительно дописал: «Ты потрясающая». А на мероприятии, посвященном выходу компьютерной игры, услышав, как кто-то в зале крикнул в его адрес: «Ты потрясающий!», Киану ответил: «Нет, это ты потрясающий. Вы все потрясающие».

2. Умение расставлять акценты

Актер мастерски создает вокруг себя атмосферу спокойствия. Умение вовремя использовать яркий акцент, чтобы разбавить монотонный разговор, помогает ему удерживать внимание. Иногда он делает это с помощью жестов, а иногда — повышая громкость голоса.

3. Сочетание сдержанных и активных жестов

Ривз умело комбинирует жесты между собой, сочетая активные и размашистые движения рук с более сдержанными. Таким образом он не дает своим визави заскучать и на психологическом уровне вызывает желание внимательно слушать.

4. Описывание своих ощущений

Во всех интервью Киану всегда очень искренен и открыт. А все потому, что он свободно говорит о своих ощущениях, подробно описывает то, что чувствует, рассказывая о каком-либо событии, будь то съемки фильма, кинофестиваль или вручение наград.

«Целовать кого-то — это очень интимное действие, правда, очень интимное; сердце всегда пропускает удар перед поцелуем». Киану Ривз

5. Умение не позволять себе лишнего

Киану не из тех, кто будет крепко обнимать фанатов или коллег по цеху, пусть и для единичного фото. Актер хорошо знаком с понятием личного пространства. Если Киану по-дружески приобнимает человека, его рука все равно остается висеть в воздухе.

6. Расстегнутая одежда как признак открытости

Ривза можно часто увидеть в расстегнутой куртке или пиджаке. И этот прием используется не только ради стильного внешнего вида. Таким образом на чисто психологическом уровне можно показать свое расположение к собеседнику.

7. Стремление быть искренним

У актера абсолютно отсутствует тяга маскировать свои истинные эмоции и пытаться казаться сильнее, чем он есть на самом деле. В интервью Эллен Дедженерес Ривз честно признался, что был влюблен в Сандру Буллок, когда его спросили об отношениях с ней. Он покраснел и даже не думал это скрывать.

8. Открытые ладони

Еще одна причина, по которой Киану не упрекнешь в излишней скрытности и притворстве, — ладони, которые он часто демонстрирует. Причем это касается как ярких и даже резких жестов, так и более скромных и сдержанных.