8 доказательств того, что интереснейшие находки скрываются буквально у нас под ногами

Бывший пожарный отыскал персональное бомбоубежище

В Шервудском лесу нашли кольцо Робин Гуда

Аквалангисты обнаружили доисторического носорога

Перепланировка дома помогла найти подземный город

Потеряли молоток, а нашли клад

Мужики, кто якорь в лесу посеял?

Пропавшая деревня эскимосов

Бронзовый сундук с сокровищами эксцентричного миллионера

Этот клад до сих пор еще не найден! Зато о нем уже написали книгу, а за поисками следят тысячи человек.

В середине 90-х годов американский миллионер Форрест Фенн спрятал в горах бронзовый сундук с сокровищами на $ 10 млн. Клад включал старинные монеты, бриллианты, золотые самородки и драгоценные камни.

Идея спрятать клад пришла Форесту Фенну после того, как у него обнаружили рак. Миллионер решил оставить яркий след в истории. Кстати, страшный диагноз не подтвердился, и 87-летний мистер Фенн до сих пор радостно наблюдает, как сотни смельчаков штурмуют Скалистые горы в Йеллоустоунском заповеднике.

В 2010 году Форест Фенн не выдержал и опубликовал книгу с 9 подсказками, которые должны были помочь определить местонахождение клада. Все они зашифрованы в этом стихотворении. Считается, что искать ключи нужно без перевода, именно в оригинальном тексте.

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I’ve done it tired, and now I’m weak.

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.

Благодаря этому стихотворению кладоискателям уже удалось установить, что сокровище находится выше 5 000 футов над уровнем моря, сундук бесполезно искать возле старых построек и на кладбищах, а также в штатах Юта и Айдахо. Ну что ж, уже немало.