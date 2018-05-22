8 доказательств того, что интереснейшие находки скрываются буквально у нас под ногами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Да уж, непросто живется кладоискателям. Их фортуна, мягко говоря, очень капризная дама. Иначе как объяснить то, что одни посвящают поиску сокровищ всю свою жизнь и не добиваются более-менее стоящего результата, а другие совершенно случайно натыкаются на сундуки со старинными монетами, тайные комнаты и даже древние города.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие открытия может сделать самый обыкновенный человек. И многие из этих находок нас очень удивили.

Бывший пожарный отыскал персональное бомбоубежище

Джон Симмс, бывший пожарный из Аризоны, обнаружил в своем дворе секретное убежище на случай ядерной войны. Все началось с того, что Джон купил новый дом. Через какое-то время до него дошли слухи, что под землей на этом участке скрыто что-то невероятное. Симмс раскопал в местном архиве разрешение на строительство дома. И действительно, рядом со зданием было указано местонахождение какого-то подземного сооружения.

В своих поисках Джон использовал металлоискатель. После нескольких неудачных попыток прибору удалось обнаружить металлический люк, а под ним — уходящую вниз винтовую лестницу. Находка Симмса вызвала восторг у пользователей Reddit, которые наперебой принялись предлагать бывшему пожарному варианты использования бункера.

В Шервудском лесу нашли кольцо Робин Гуда

По крайней мере в этом уверен Марк Томпсон из Великобритании. Мужчина, зарабатывающий на жизнь покраской автопогрузчиков, бродил по Шервудскому лесу с металлоискателем и обнаружил старинное кольцо. Археологи решили, что массивный золотой перстень с гравировкой и настоящим сапфиром вполне можно датировать XIV веком. Многие считают, что находка так или иначе связана с благородным разбойником Робин Гудом. Есть и те, кто сомневается в подлинности кольца и всячески иронизирует на эту тему.

Аквалангисты обнаружили доисторического носорога

Эта находка тоже была сделана совершенно случайно. Аквалангисты одесского дайвинг-клуба во время обычной тренировки обнаружили на дне странные кости. Палеонтологи решили, что эти останки насчитывают миллионы лет и принадлежат древнему носорогу. Чуть позже аквалангисты продолжили исследования и организовали целую экспедицию на дайвинг-боте. В результате на дне Черного моря они нашли останки мастодонта, и других травоядных и хищных животных, возраст которых — от 7 до 25 млн лет. Сейчас находками вплотную занялись ученые из местного департамента подводного наследия. Так что на дно Черного моря снарядят еще не одну масштабную экспедицию.

Перепланировка дома помогла найти подземный город

Одной из самых необычных находок обывателей по праву считают подземный город Деринкую в Турции. В 1963 году его совершенно случайно нашел житель Каппадокии. После сноса стены он обнаружил секретную комнату, проход из которой вел в загадочные каменные туннели. Спуск длиной 60 метров завершался входом в огромные катакомбы. Археологи предположили, что именно здесь жители Турции укрывались от набегов кочевников. Город мог вместить до 20 тыс. человек, а при желании в Деринкую могли прятать даже домашний скот. Кстати, сейчас этот подземный город стал одним из самых популярных туристических объектов в Турции.

Потеряли молоток, а нашли клад

В 1992 году один фермер, живший недалеко от деревни Хоксн (Великобритания), потерял молоток в поле и попросил своего знакомого найти пропажу с помощью металлоискателя. В ходе поисков друзья наткнулись на настоящие сокровища времен Римской империи. Так был обнаружен Хоксненский клад, который теперь хранится в Британском музее и включает в себя бронзовые, серебряные и золотые монеты, всевозможные драгоценности и статуи. Фермер и его удачливый помощник получили за свой вклад в историю Англии «скромную» сумму в 1,75 млн фунтов стерлингов. А молоток так и остался лежать где-то на поле.

Мужики, кто якорь в лесу посеял?

В одном из российских сообществ кладоискателей висит лаконичное объявление: «Нашли якорь, вернем хозяину за скромное вознаграждение. Звонить 8 ххх ххх хх хх строго после обеда». И все бы ничего, но почему этот якорь валяется посреди леса? Впрочем, у посетителей форумов есть свои варианты.

Пропавшая деревня эскимосов

В ноябре 1930 года канадский охотник Джо Лабелль решил заночевать в хорошо ему знакомом поселении эскимосов. В темноте он вышел на берег озера Ангикуни и обнаружил покинутую деревню. Жилища были совершенно пусты. Казалось, что жители в один момент просто встали и ушли, бросив повседневные дела — готовящуюся еду и недошитую одежду. Эскимосы буквально исчезли из деревни. Рационального объяснения этому до сих пор не найдено, зато имя обнаружившего пустое поселение охотника из Канады навсегда вошло в историю.

Бронзовый сундук с сокровищами эксцентричного миллионера

Этот клад до сих пор еще не найден! Зато о нем уже написали книгу, а за поисками следят тысячи человек. В середине 90-х годов американский миллионер Форрест Фенн спрятал в горах бронзовый сундук с сокровищами на $ 10 млн. Клад включал старинные монеты, бриллианты, золотые самородки и драгоценные камни. Идея спрятать клад пришла Форесту Фенну после того, как у него обнаружили рак. Миллионер решил оставить яркий след в истории. Кстати, страшный диагноз не подтвердился, и 87-летний мистер Фенн до сих пор радостно наблюдает, как сотни смельчаков штурмуют Скалистые горы в Йеллоустоунском заповеднике. В 2010 году Форест Фенн не выдержал и опубликовал книгу с 9 подсказками, которые должны были помочь определить местонахождение клада. Все они зашифрованы в этом стихотворении. Считается, что искать ключи нужно без перевода, именно в оригинальном тексте. As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old. Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown. From there it’s no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high. If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace. So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I’ve done it tired, and now I’m weak. So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold. Благодаря этому стихотворению кладоискателям уже удалось установить, что сокровище находится выше 5 000 футов над уровнем моря, сундук бесполезно искать возле старых построек и на кладбищах, а также в штатах Юта и Айдахо. Ну что ж, уже немало.

А вы бы рискнули отправиться куда-то по незнакомой карте или начать раскопки во дворе собственного дома? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.