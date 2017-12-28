8 необычных корейских способов ухода за собой, которые действительно работают

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Ни для кого не секрет, что за последние годы Южная Корея оставила европейские бьюти-бренды далеко позади. Именно азиатские красавицы теперь первыми пробуют новейшие чудеса косметики, а всему миру остается только ждать, когда все эти волшебные средства наконец дойдут и до него. Однако азиаты часто отличаются оригинальными взглядами, неизменно шокирующими европейцев, и этот случай не стал исключением. AdMe.ru собрал для вас самые спорные, невероятные и разжигающие женское любопытство новинки корейской индустрии красоты.

Объем для тонких волос

Девушкам с тонкими волосами хорошо знакомо чувство отчаяния, когда пытаешься заставить свои волосы держать объем хотя бы в течение часа. К счастью, предприимчивые азиаты нашли решение этого больного вопроса — специальные мини-бигуди, процедура с которыми обеспечит вас пышной прической на несколько месяцев. Речь идет, правда, только о прикорневом объеме, однако это во много раз лучше пустых обещаний про магию объема по всей длине от каждого производителя шампуней.

Лошадиное масло

Судя по популярности этой марки, «лошадиное масло» в составе продукции корейцев совершенно не смущает. Напротив, они находят переработанный конский жир крайне полезным ингредиентом. Его разработчики делают акцент на схожести химической структуры между кожным салом человека и лошади, гарантируя не только увлажнение и уход за кожей лица, но даже рассасывание шрамов и заживление небольших ранок. Эти практические магические свойства сделали продукт крайне востребованным у азиатских красавиц. Правда, вопреки всему, европейские женщины все еще не спешат наносить на лицо масло из конского жира.

Яд — лучшее лекарство

Многие отважились бы купить бутылочку лосьона с неприкрытой надписью «Яд»? В Южной Корее прилавок расчистили бы за считанные минуты. Для большинства современных людей это может прозвучать дико, однако природные яды с древнейших времен известны как наиболее эффективные лекарства. Корея решила вернуться к истокам, начинив косметическую продукцию пчелиным ядом. Оказывается, он отлично исцеляет кожные заболевания и вообще весьма благотворно влияет на кожу. Кажется, большинству дам пора пересмотреть свои консервативные взгляды.

Икряной крем

Вот так, ни больше ни меньше — баночка икры на вашем туалетном столике. 2 икринки на лицо с утра в качестве увлажняющего крема и 3 икринки — на ночь, чтобы восстановить и отбелить кожу. Конечно же, это творение корейских косметологов не 100 % натуральное, так что позаботьтесь о том, чтобы никто из ваших домашних случайно не пустил его на бутерброд.

Сырный крем

В продолжение темы кулинарно-косметических изысканий встречайте: корейский сырный крем! И можете не сомневаться, речь идет о самом настоящем сыре, а не просто о звучном названии. Если верить отзывам, его омолаживающие и увлажняющие свойства выше всяких похвал, однако распределение сыра по лицу — довольно кропотливое занятие. Так что не советуем баловаться им за 5 минут до свидания.

24-каратная маска

Есть что-то забавное и одновременно чрезвычайно роскошное в том, чтобы покрыть лицо золотом. Готовы биться об заклад, ни одна модница не упустила бы шанс попробовать эту королевскую процедуру. Однако, помимо ряда положительных эффектов и отзывов, есть и предостережения по использованию. Согласитесь, довольно обидно обнаружить у себя непереносимость золота?

Кровавая маска для лица

Sleeping Pack — ночная маска для лица, которая наносится перед сном и смывается утром. Корейская индустрия красоты предлагает всем, кто хочет сохранить свежесть и белизну лица, намазаться на ночь... кровью. Выходить ли при этом из дома в полночь и зарывать ли что-нибудь на перекрестке во имя вечной красоты и молодости — решать вам. В любом случае стоит знать, что кровь в составе этой чудо-маски — драконья. Так что будьте готовы к более мистическим последствиям, чем отбеливание и удаление морщинок.

Косметический дайвинг

Jamsu — трюк от южнокорейских красавиц, который можно перевести как «погружение». Суть такого метода в том, чтобы добиться идеально гладкой, бархатистой кожи и максимально продлить стойкость макияжа. После нанесения базового тона (праймер + тональная основа + консилер) необходимо щедро припудрить лицо детской присыпкой и погрузить его на 15–30 секунд в холодную воду. Промокните лицо чистым полотенцем и — вуаля — макияж теперь прочно «сидит» на коже и лицо остается свежим в течение дня. То ли дело в особой корейской косметике, то ли в скрытых тонкостях этой процедуры, но интернет поделился на два лагеря, один из которых не представляет жизни без этой процедуры, а второй не понимает, для кого это вообще может работать.

Бонус: пластическая хирургия как стиль жизни

Пластическая хирургия в Южной Корее одновременно что-то само собой разумеющееся и при этом невероятно трендовое. Сложно представить, но о пластике мечтают с юного возраста, родители дарят ее подросткам на день рождения, а самой популярной процедурой считается коррекция формы лица. При взгляде на фото «до» и «после» порой кажется, что корейские хирурги способны слепить совершенно нового человека. Это восхищает и немного пугает одновременно.