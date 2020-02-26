8 фактов о «Евгении Онегине», которые позволят взглянуть на роман по-новому

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Роману в стихах, одному из самых значительных памятников русской словесности «Евгению Онегину» в феврале 2020 года исполняется 195 лет. В 1825 году вышла в свет 1-я глава произведения. Сам Пушкин называл работу над ним «подвигом»: из всего своего творческого наследия только «Бориса Годунова» он характеризовал тем же словом. И хотя прошло уже почти 2 века, перечитывать «Евгения Онегина» можно бесконечно — и воспринимать в разные периоды жизни по-разному. Кроме того, за историей создания этого шедевра скрывается немало любопытных фактов, о которых стоило бы рассказывать в школе.

AdMe.ru перечитывает великое произведение в связи с юбилейной датой и находит занимательные факты о нем.

1. На создание романа ушло 7 лет

Пушкин работал над «Евгением Онегиным» долгих 7 лет. Точно установить, когда писалась та или иная глава, невозможно, так как многие из них поэт менял местами. Известно, что работа над романом началась в 1823 году, когда Пушкин находился в южной ссылке. А закончен «Евгений Онегин» был в сентябре 1830 года — этот период творчества Пушкина принято называть болдинской осенью. Изначально предполагалось, что роман будет состоять из 9 глав, но было решено оставить только 8. Автор убрал из основного повествования главу «Путешествие Онегина», включив ее фрагменты в приложение.

2. Это лишь второй роман в стихах в мире

Лорд Байрон.

До того, как вышел «Евгений Онегин», в мире было написано лишь одно произведение подобного жанра — «Дон Жуан» Джорджа Гордона Байрона. Свой роман Пушкин определил как «собрание пестрых глав». Каждая из них будто представляет собой отдельное произведение, а роман кажется «разомкнутым» во времени.

3. Особая строфа

Новаторство Пушкина проявилось еще и в создании особой строфы — ее поэт придумал специально для своего «Евгения Онегина». В ее основе лежал сонет из 14 строк, написанный по определенной рифменной схеме. Строфа получила название «онегинская». Позже ею воспользовался Михаил Лермонтов: онегинской строфой он написал «Тамбовскую казначейшу». Также к онегинской строфе обращались и другие поэты — и русские, и зарубежные.

4. Поэт тянул с публикацией всего романа из-за финансовой выгоды

Роман публиковался по главам, что объяснялось экономической выгодой такого подхода для автора. Главы издавались отдельными книгами. «Ничто так легко не дает денег, как „Онегин“, выходящий по частям, но регулярно через 2 или 3 месяца», — писал Пушкину его друг и издатель Петр Плетнев. Но поэт часто задерживал рукописи, и Плетневу приходилось пускаться на различные ухищрения и уговоры, упрашивать и увещевать, и он то и дело упрекал Пушкина в лени и легкомысленном отношении к коммерческим вопросам.

5. Пушкин проиграл 5-ю главу в карты

Несмотря на всю значимость произведения, сам автор относился к своей работе без особого пиетета. Однажды с ним произошла история в духе фильма «Карты, деньги, два ствола». Александр Сергеевич был натурой увлекающейся и азартной, и как-то раз он играл в карты с тестем своего брата Загряжским. Удача была не слишком благосклонна к поэту, и он проигрался в пух и прах. Тогда в пылу азарта Пушкин поставил на кон 5-ю главу «Евгения Онегина». Рукопись была очень дорогой — не только из-за своей художественной ценности, но еще и потому, что издатели платили баснословные 25 рублей ассигнациями за строку. Пушкин проиграл. Но на этом не угомонился. Он достал пару дуэльных пистолетов и предложил сыграть на них. На этот раз судьба была на его стороне. Поэт отыграл свои деньги, главу «Онегина» и еще смог «пощипать» своего визави.

6. А потом потерял ее в дороге

Вскоре после карточной баталии Пушкин выехал в Петербург и дорогой потерял рукопись 5-й главы. Поэт был в отчаянии, так как восстановить текст не представлялось возможным. На помощь пришел его брат Лев Сергеевич. Он обладал феноменальной памятью и мог цитировать единожды услышанные стихи. Злополучную же главу Лев Сергеевич и читал разок, и слышал в исполнении брата, так что он переписал ее на 3 листках и выслал ему. Только по прошествии нескольких лет непосредственный участник событий Загряжский рассказал публицисту Кичееву, как было дело, а тот в журнале «Русская старина» за 1874 год опубликовал заметку под названием «Судьба 5-й главы Евгения Онегина». Так что, перечитывая произведение, помните, что одна из глав вошла в него такой, какой ее запомнил Лев Сергеевич Пушкин.

7. Онегин не мог быть реальным человеком

На то, что Евгений Онегин не был реальным человеком, указывает выбор фамилии для героя. Такая фамилия не могла существовать на самом деле, потому что была образована от названия большой русской реки Онеги. Звучит, конечно, очень поэтично, но неправдоподобно для пушкинской поры. Среди русских дворянских фамилий XIX века существовала группа, образованная от географических названий, в основном городов и уделов. Однако большие реки никогда не были в собственности отдельных дворянских домов, а значит, и возникновение фамилий от их названий было невозможным. То же самое относится и к Владимиру Ленскому, чья фамилия образована от названия реки Лены. Так что и в Онегине, и в Ленском читатель отчетливо ощущает литературную стилизацию.

8. Главный герой не такой уж и подлец

Мы привыкли считать Онегина этаким ловеласом и подлецом, который заставил страдать несчастную девушку. Но можно взглянуть на это и с другой стороны. А если воспринимать его как мужчину, который благородно не воспользовался влюбленностью малолетней девочки? Ведь хотя точный возраст Лариной неизвестен, ей могло быть всего 13 лет. «Британской музы небылицы

Тревожат сон отроковицы», — пишет Пушкин о Лариной. Заглянув в словарь Даля, можно узнать, что отроковица — это девочка от 7 до 15 лет. О том, что Онегин поступил не подло, а наоборот, свидетельствует и такая ремарка автора: «Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной».