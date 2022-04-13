8 народов, о внешности которых многие имеют неверное представление

Стереотип — это обобщенное представление об определенной категории людей, говорят психологи. Например, когда мы думаем о цыганах, наше воображение рисует черноглазых курчавых брюнетов, которые поют романсы и танцуют. А когда речь идет о шведах, в голове всплывает образ высоких голубоглазых блондинов.

Мы в AdMe.ru любим бороться со стереотипами. Поэтому решили показать, как на самом деле выглядят представители разных народов мира. И сами немного опешили.

Цыгане

В фильмах цыган изображают жгучими черноглазыми брюнетами. Также считается, что у представителей этого народа смуглая кожа. Часто такой образ соответствует действительности, но далеко не всегда. Людей со светлыми волосами и голубыми глазами можно увидеть в европейских общинах этого этноса. В Словакии светлокожие цыганские девушки, известные своей красотой, получили название «папин» или «папинори», что в переводе с цыганского означает «белый гусь». Также нередко светлокожих цыган-блондинов можно встретить в Британии.

Таджики

Светлые волосы и глаза встречаются у памирцев Бадахшана, Фанских гор, долины Зеравшана между Гиссарскими и Зеравшанскими хребтами на севере Таджикистана, а также таджиков, населяющих Ромитское, Варзобское, Каратагское ущелье, Раштскую и Тавильдаринскую долины и Гиссара.

Уйгуры

Большинство уйгуров живет на территории Дальнего Востока. Представители этого народа отличаются уникальной внешностью, сочетающей в себе как монголоидные, так и европеоидные черты: у большинства из них большие глаза и двойные веки. Большинство уйгуров темноволосые и темноглазые, но часть представителей этого народа — шатены и даже блондины. Встречаются и люди с голубыми глазами. Возможно, такой необычной для Восточной Азии внешностью уйгуры обязаны европейским генам, которых у них оказалось больше половины.

Ливанцы

Ливан расположен на Ближнем Востоке, поэтому многие уверены, что его жители должны быть жгучими темноволосыми и темноглазыми красавцами. Зачастую так оно и есть, но многие ливанцы имеют светлые или рыжие волосы и голубые глаза. Ливан — настоящий плавильный котел, в котором перемешалось огромное количество этносов. Жители страны относятся к семитским народам — потомкам древних арамеев и финикийцев, которые смешались с семитскими и несемитскими народами, в том числе с египтянами, персами, греками, римлянами, арабами, тюрками, ассирийцами и европейскими крестоносцами.

Берберы

Берберы — это группа народов, проживающих на Севере Африки, в частности в Алжире и Марокко. У многих из них светлая кожа и голубые или зеленые глаза. Среди берберов встречаются шатены и блондины. Ученые нашли в генах берберов связи с европейцами — саамами. Предполагается, что далекие предки жителей Африки пришли на континент с севера Европы.

Шведы

Когда речь идет о шведах, мы представляем себе высоких светловолосых мужчин и женщин. И во многом эти представления соответствуют действительности, но в наши дни в Швеции можно встретить людей совершенно разной наружности. А многие нордические блондины на самом деле не такие уж и блондины — с возрастом цвет волос становится темнее, и девушки часто прибегают к услугам парикмахеров, чтобы осветлить локоны. По словам этнолога Карла Олова Арнстберга, изучавшего менталитет шведов и скандинавов, стереотип о светлых волосах и голубых глазах, вероятно, возник из-за внешнего вида многих шведских кино- и поп-звезд.

Армяне

Большинство представителей этого народа смуглые, темноволосые и темноглазые. Но исключения встречаются не так уж и редко. Время от времени в Армении можно встретить голубоглазую девушку или светлокожего мальчика с зелеными глазами — правда, чаще не в Ереване, а в окрестностях озера Севан. Местные шутят, что воды священного водоема оказывают влияние на внешность обитателей его берегов.

Евреи

До сих пор существует стереотип, что у евреев обязательно должны быть темные вьющиеся волосы. На самом деле представители этого народа могут выглядеть совершенно по-разному, и нередко среди них можно встретить блондинов и рыжих, особенно если они относятся к субэтнической группе ашкенази, которая сформировалась на территории современной Германии и Франции.