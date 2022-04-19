8 народов, о которых мы тысячу раз слышали, а что с ними в итоге стало — понятия не имеем

Многие слышали об индейцах майя, создавших календарь. А вот о том, что их потомки до сих пор живут и хранят свою культуру, знает не каждый. Некоторые народы оставили такой яркий след в истории, что даже спустя столетия о них пишут во всех учебниках. Правда, читая их, мы не всегда задумываемся о том, что происходит с потомками этих людей сейчас.

Мы в AdMe.ru вспомнили о культовых народах с самобытной культурой и выяснили, можно ли их встретить сегодня и где их лучше искать.

Кельты

Помните, насколько необузданными показываются галлы в комедии «Астерикс и Обеликс»? Римляне на самом деле считали варварами кельтские племена, которые на рубеже эр населяли большую часть Европы. Но они отнюдь не были дикарями. Этот народ имел сложную структуру общества, почитал друидов и даже поддерживал равноправие полов. Кельты создавали изделия и украшения из металла, слушали бардов. Они славились яркими шерстяными тканями, из которых делали мужские и женские платья. И стали одними из первых европейцев, которые носили штаны.

К I веку до нашей эры только британская часть народа смогла сохранить свою культуру. Поэтому сегодня кельты живут в Уэльсе, Ирландии, Шотландии, на острове Мэн, в Корнуолле и в Бретани. Их культура сохранилась в языках, музыке и литературе. Например, в Уэльсе до сих пор широко распространен валлийский язык. Миллионы людей по всему миру ежегодно участвуют в фестивале по случаю Самайна — древнего праздника окончания уборки урожая. Знаменитая шотландская волынка тоже имеет кельтские корни.

Ацтеки

Согласно легендам, ацтеки перекочевали в XIII веке с их мифической родины Ацтлан на территорию современной Мексики. Они известны в первую очередь своей религиозностью, культовыми обрядами и сохранившимися до нашего времени храмами. У ацтеков была своя письменность и высоко ценилась поэзия. Проводились драматические выступления, в которых участвовали музыканты и даже акробаты. Они лепили скульптуры и посуду из керамики, рисовали на коже животных и бумаге из коры, резали по дереву. До сегодняшнего дня сохранились фрески ацтеков и конструкции из перьев для украшения одежды.

В XVI веке в страну прибыли испанцы и на месте столицы основали свой город, который сегодня называется Мехико. История ацтеков стала национальной гордостью современных мексиканцев. Они сохраняют культуру этого народа, проводя различные фестивали в ее поддержку.

Инки

Манко Капак — вероятный основатель империи инков.

Государство инков появилось в XII веке на территории от Эквадора до Чили. Они образовали мощную и сплоченную империю из 12 млн человек с единой религией и официальным языком. Цивилизация инков была гуманной и богатой, не допускались нищета и безработица. А их девизом была фраза «Не лги, не воруй, не ленись».

Инки прокладывали дороги и передвигались по ним на ламах. Передавали секретную информацию при помощи кипу — необычной системы письменности, которая представляла собой сложные переплетения веревок и узелков. У них была налажена почта: курьеры бежали тысячи километров от одного пункта к другому, передавая эстафету следующему курьеру. Инки создали лунный календарь, расписывали керамику, шили одежду, проводили медицинские операции и хорошо разбирались в математике.

Кипу — письменность инков, состоящая из веревочных сплетений и узелков.

Но империя процветала недолго — до XVI века. Прибытие испанских исследователей на землю инков привело к ужасному бедствию — эпидемии оспы. Многие жители не смогли справиться с заболеванием. Вскоре цивилизация инков совсем перестала существовать.

Пруссы

Старые пруссы жили на южном побережье Балтийского моря. Они разговаривали на языке, который сегодня называется старопрусским. Основными занятиями народа были земледелие, охота и скотоводство. Пруссы одевались просто и скромно. Они отвергали роскошь, но при этом любили праздники и были очень гостеприимны.

Старая национальная галерея в Берлине и статуя прусского короля Фридриха Вильгельма IV.

В XIII веке в Пруссию прибыли германские рыцари, и уже спустя столетие большинство жителей говорили по-немецки. Коренное население ассимилировалось в XVII веке. Сегодня на их территории располагаются регионы Германии. На основе архивов был создан Фонд прусского культурного наследия, часть которого хранится в Старой национальной галерее.

Финикийцы

Финикийцы были выдающимися мореплавателями и крупнейшими торговцами в Средиземноморье. Они основали язык, который стал родоначальником большинства современных алфавитных систем. Прославились как мастера в работе с деревом, слоновой костью, бронзой и тканями. Создавали декоративные фигурки и украшения из керамики и стекла.

Несмотря на все богатства, их государство было очень незащищенным. В IV веке до нашей эры финикийцы утратили свою идентичность. Сегодня на их территории располагаются другие государства.

Половцы

Венгерский король Ласло IV Кун — прямой потомок вождя половцев.

Половцы были тюркскими кочевниками из Средней Азии, которые все больше и больше продвигались на запад. Они занимались скотоводством, земледелием и торговлей. Жили семьями и родами, не пытаясь создать свое государство.

Существует мнение, что половцы были голубоглазыми блондинами с белой кожей, но при этом имели монголоидные черты. В XIII веке они ассимилировались с другими народами. В качестве их культурного наследия сохранились каменные статуи, изображающие воинов или женщин.

Булгары

Изначально булгары перемещались по землям в поисках хороших пастбищ, как обычные кочевники. Осваивали различные ремесла: гончарное, кузнечное, столярное. Однако они, в отличие от половцев, смогли основать свое государство еще в VII веке.

Принятие религии сблизило булгар с культурой славян. Так произошло их слияние в славяноязычный христианский народ, идентичный сегодняшним болгарам. В 1396 году Болгарское царство попало под контроль Османской империи. Преданность своей религии не позволяла болгарам слиться с турками в течение 5 веков. В 1878 году было создано автономное княжество Болгария. А в 1908 году была основана независимая страна Болгария, которую мы знаем сегодня.

Майя

Цивилизация майя зародилась еще до нашей эры. Майя жили как минимум в 40 городах, в каждом из которых проживало до 50 тыс. человек. Этот народ известен благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, достижениям в математике и астрономии. А ритуальный календарь майя был одним из самых точных календарей того времени.

Сегодня около 5 млн жителей Мексики и Центральной Америки говорят на различных языках майя. Встретить представителей этого народа можно на территориях Гватемалы, Мексики, Белиза, Гондураса и Сальвадора. Они живут в деревнях общинами, занимаются сельским хозяйством и торгуют своей продукцией.