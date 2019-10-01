8 моделей, глядя на которых начинаешь ценить каждую особенность своего тела

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Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов людей с идеальной внешностью: высокий рост, кукольные лица и подтянутое тело с совершенными пропорциями. Но современные модные тенденции меняются, и мир все больше начинает ценить индивидуальность.

AdMe.ru знакомит вас с необычными представителями модельного бизнеса, которые доказывают, что стандарты красоты существуют для того, чтобы их нарушать.

1. Пейдж Биллиот

Модель и режиссер Пейдж с детства мучилась комплексами по поводу своей красной родинки на лице. Девушке понадобилось много лет для того, чтобы принять и полюбить эту особенность. Сейчас же Биллиот всячески пропагандирует идеи бодипозитива и призывает других женщин не пытаться стать похожими на кого-то другого, а ценить свою внешность, ведь она уникальна.

2. Арина Любителева

21-летняя украинка Арина Любителева попала в модельный бизнес благодаря своему участию в реалити-шоу «Топ-модель по-украински». До проекта девушка была очень неуверенна в себе — виной тому ее слишком большие и оттопыренные уши. Арина признается, что из-за этого в детстве над ней часто издевались и смеялись. Сейчас же у Арины модельные контракты по всему миру, она много путешествует и даже позировала для обложки Harper’s Bazaar. Любителева понимает, что уши — это особенность, которая выделяет из толпы и делает ее уникальной.

3. Харнаам Каур

Британка Харнаам Каур с подросткового периода страдала от издевательств в школе из-за того, что у нее растут волосы на лице. Она перепробовала много методов борьбы с этой проблемой, однако ситуация только ухудшилась. И тогда Каур просто сдалась и решила принять себя такой, какая она есть. В 2016 году девушка участвовала в показах на Лондонской неделе моды, затем вошла в Книгу рекордов Гиннесса как «самая молодая женщина в Британии, которая имеет полноценную бороду», а сейчас Харнаам активно защищает права женщин и выступает против бодишейминга.

4. Канья Сессер

Американка Канья родилась без ног, но это не помешало ей доказать всему миру, что если у тебя есть мечта, то преград не существует. С 15 лет девушка мечтала стать моделью, но ей постоянно отказывали. Однако Сессер не сдавалась и продолжала участвовать в кастингах. Так девушка стала рекламировать нижнее белье, а позже и спортивные бренды. Канья обожает активные виды спорта, такие как серфинг и скейтбординг. Даже в повседневной жизни она предпочитает передвигаться не на инвалидной коляске, а на своем скейте.

5. Ольга Македонская

19-летняя модель из Москвы Ольга Македонская родилась с гетерохромией. Однако разноцветных глаз нисколько не стесняется, наоборот, гордится и часто публикует в Instagram свои портреты. Сейчас девушка совмещает съемки в рекламе с учебой в университете.

6. Светлана Алексеева

В возрасте 4 лет модель получила ожоги 45 % тела, а сама девочка воспитывалась в детдоме. Светлана — яркий пример сильной личности, ведь она смогла стерпеть издевательства сверстников и даже взрослых и не сломаться. Алексеева снимается для всемирно известных глянцевых изданий, таких как Harper`s Bazaar, а также она вошла в список «100 самых влиятельных женщин» по версии ВВС.

7. Амаль Софи

Парень из России Амаль Софи родился с альбинизмом. Он только начинает свою модельную карьеру, однако благодаря уникальной внешности его часто приглашают принять участие в разных артхаусных фотосессиях, а также в рекламе спортивной одежды.

8. Альба Парехо

Альба Парехо из Барселоны появилась на свет с врожденным пигментным невусом — все ее тело покрыто родимыми пятнами. В школе она часто подвергалась издевкам со стороны сверстников, но девушка стойко держалась и решила назло всем недоброжелателям выбрать карьеру модели. В своем Instagram Альба поддерживает людей с таким же недугом и всячески призывает людей любить себя.

Как вы относитесь к моделям с нестандартной внешностью и нравится ли вам тренд на естественность?