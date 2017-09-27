8 мифов от салонов красоты, которые вынуждают нас платить больше

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Недобросовестные салоны красоты часто пытаются заработать на доверчивых клиентах, убеждая их делать ненужные процедуры. Это привело к тому, что некоторые из таких заявлений прочно укоренились в нашем сознании. Мы в AdMe.ru собрали самые популярные мифы, распространяемые в бьюти-сфере.

1. Европейский маникюр лучше обрезного

Не все так однозначно. И классический (обрезной), и европейский (необрезной) маникюры имеют как свои минусы, так и плюсы. Обрезной подходит для сильно отросшей кутикулы и грубой кожи вокруг ногтя. Необрезной предпочтительнее, когда вы регулярно ухаживаете за ногтями, и кутикула просто не успевает сильно отрасти. Многие сетуют на то, что обрезной маникюр слишком травмоопасен для кутикулы. Но на деле все зависит от профессионализма мастера. Так что выбирайте именно тот тип маникюра, который вам больше нравится или подходит.

2. Посеченные кончики можно лечить

Единственный метод, который на самом деле избавит вас от посеченных кончиков — это стрижка. Уходовые салонные процедуры или маски в домашних условиях способны сделать волосы более послушными или блестящими. Но «склеить» посеченные кончики им не под силу. Некоторые салонные процедуры могут временно решить эту проблему. К примеру, кератиновое выпрямление сделает волосы прямыми и блестящими. Нанесенный состав защитит ваши кончики от расслоения. Но после того, как он смоется, волосы станут еще более сухими. А все поврежденные волоски продолжат расслаиваться. Поэтому посеченные кончики следует либо предотвращать правильным уходом, либо отстригать, когда они уже появились.

3. Волосы будут быстрее расти, если их стричь раз в месяц

У разных людей волосы растут с разной скоростью, но в среднем она составляет 1 см в месяц. Поэтому то, как часто вы стрижете волосы, не отразится положительно на их длине. В этом случае важно учитывать состояние волос. Если они сухие, ломкие, с поврежденными кончиками, то стрижка им рекомендована (см. пункт выше). Если же состояние волос нормальное и прическа вас устраивает, то стричь волосы раз в месяц нет необходимости.

4. Наращенные ногти не дышат

Все питательные вещества ногтевая пластина получает через кровь. Поэтому заявления о том, что она «не дышит» под наращенными ногтями или лаком, ошибочны. Из этого следует, что и «отдых» ногтям не нужен. Но иногда девушкам самим хочется отдохнуть от наращенных ногтей или обычного лака. Тем более, что средства для снятия покрытия могут сушить ногтевую пластину. В такие перерывы ногти и кутикулу следует увлажнять маслами.

5. Дорогая косметика всегда лучше дешевой

Безусловно, производитель, который разрабатывает формулу продукта в собственной лаборатории и выпускает его на рынок, проводя перед этим рекламную акцию, должен окупить свои усилия. К тому же в состав крема или маски могут входить действительно дорогие ингредиенты, которые не встретишь в дешевой косметике. Поэтому люксовая косметика может быть и дорогой, и эффективной. Но часто производители завышают цены на свои продукты за счет более дорогой упаковки или собственно самого бренда. В этом случае по составу и эффективности люксовая косметика может не отличаться от масс-маркета. Поэтому обращайте внимание на состав и обязательно используйте тестеры, чтобы не получить дорогого кота в мешке.

6. Зимой и летом нужен разный уход

Производители кремов и других уходовых средств сколотили состояние на этом мифе. Нас убеждают, что зимой лучше использовать более жирный крем, а летом — легкую эмульсию, которая не будет «жирнить» кожу. Отчасти эти утверждения верны, но есть подводные камни. На самом деле жирный питательный крем в морозы стоит использовать, только если впереди вас ждет более 3 часов активного отдыха на свежем воздухе. В этом случае коже действительно требуется дополнительная защита. Если же вы планируете добраться до работы и вернуться вечером назад, вас вполне сможет защитить и обычный крем, подобранный по типу кожи.

7. Расчесывание полезно для волос

Если часто расчесываться, кожный секрет распределится по длине волос, и кончики получат достаточное увлажнение и питание. Это верно. Но в это же время частое расчесывание может сделать ваши волосы грязными слишком быстро. К тому же расческой можно сильно травмировать кончики, если они сухие и ломкие. Лучше приобретите легкое уходовое средство и расчесывайтесь не более 2–3 раз в день. Тогда волосы будут и увлажненными, и не поврежденными.

8. Эксклюзивные услуги всегда очень эффективны

Многие салоны предлагают необычные и приятные услуги, такие как шоколадное обертывание или массаж разогретыми камнями. И в этом нет ничего плохого, если вы хотите побаловать себя. Но мало кто осознает, что эффект от таких процедур слишком незначителен в сравнении с количеством денег, которые вы за них отдадите. Если вы хотите устроить себе день релакса и потратить при этом кругленькую сумму, то почему бы и нет. Но если в салоне обещают, что после этих процедур вы резко похудеете, омолодитесь, навсегда избавитесь от целлюлита или выведете все токсины, то не стоит безоговорочно верить в эти слова.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание

Обстановка внутри салона. Важно, чтобы вокруг было чисто, а рядом с администратором находился уголок потребителя, в котором вы могли бы подробнее узнать о салоне.

Если салон является медицинским, то вы можете проверить, есть ли у него лицензия на предоставление медицинских услуг. Для этого попросите документ у администратора.

Если вы пришли на маникюр, то убедитесь, что ножницы для ногтей и кутикулы обрабатываются после каждого клиента, а пилочки в идеале должны быть одноразовыми.

Солярий после каждого клиента должен быть продезинфицирован. Так что перед тем, как зайти в кабинку, убедитесь, что ее убрали. И самое главное — не молчите. Не нравится прическа, макияж, получившийся цвет волос, форма ногтей или бровей — скажите об этом. В хорошем салоне, который заботится о своих клиентах, мастер всегда исправит оплошность либо придумает, как сделать так, чтобы вы остались довольны.