8 мифов о високосном годе, в которые давно пора перестать верить, но никак не получается

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В 2020 году людям вновь суждено пережить 29 февраля. Наша планета делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов, поэтому за 4 года накапливается 1 «лишний» день — это заметил еще Гай Юлий Цезарь в 45 году н. э. Если бы этот факт остался без внимания, то календарный год за многие столетия мог бы заметно сдвинуться и перестал бы соответствовать солнечному. Так если все дело в арифметике, то почему многие люди с опаской относятся к високосным годам и винят их во всех неудачах и происшествиях?

Мы в AdMe.ru доверяем только фактам и статистике, поэтому постараемся развенчать мифы о високосных годах.

Мистикой и суевериями такой год оброс еще с древних времен

Год с «лишним» днем связывают со святым Касьяном. По одной из легенд, он предал Бога, переметнулся на сторону Сатаны и был за это наказан. Было приказано 3 года бить его по лбу молотком, а на 4-й отпускать на землю. Еще одно предание: Касьян служил у ворот ада и только 1 раз в году мог оставить свой пост. Согласно поверьям, появлялся Касьян именно 29 февраля — с этого времени и начиналась череда несчастий: животные гибли, техника ломалась, урожай не рос, люди голодали, болели и умирали. Говорят, именно в Касьянов день нельзя начинать никаких дел, лучше вообще не выходить из дома и отложить работу.

Миф № 1: Брак, заключенный в високосный год, будет неудачным

Большинство пар в Греции избегает заключения брака в високосный год, так как считается, что это приносит неудачу, и каждые 4 года количество свадеб в стране неизменно сокращается. В этом вопросе греков поддерживают жители России, Украины, Беларуси и Молдовы. Однако миф о том, что в такой год жениться нежелательно, развенчают в любом ЗАГСе — по статистике, женившиеся в високосном году разводятся не чаще тех, кто пошел под венец в обычном. Во многих странах не то что год, но и сам день 29 февраля никого не пугает — в Англии за 19 лет 2 989 пар поженились в эту дату и она на 62 % более популярна, чем другие числа февраля (конечно, кроме 14-го). Влюбленные весело шутят, что им повезло, так как о годовщине нужно вспоминать раз в 4 года. Кстати, раньше это время называли годом невест, потому что девушка могла посвататься к любому понравившемуся ей парню, а он не мог ей отказать.

Миф № 2: Дети, которые родились в високосный год, будут несчастливы

В разные високосные годы родилось много известных людей, которые внесли свою лепту в искусство, науку и развитие прогресса: Леонардо Да Винчи, Дэвид Копперфильд, Киану Ривз, Николас Кейдж, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Хью Джекман, Уилл Смит, Иоганн Штраус, Ким Кардашьян, Марк Цукерберг, Скарлетт Йоханссон и многие другие благополучные, успешные и талантливые люди.

Судить о том, насколько сложна судьба этих людей, проблематично. Но то, что они выдающиеся, — это факт. Что касается 29 февраля, то шанс появиться на свет в этот день невелик: 1 к 1 461. Рождение детей в високосный день происходит реже, чем с 11 пальцами на руках или ногах, — тут шансы 1 к 500.

Миф № 3: Такой год очень «кровожадный»

Сначала кажется, что опасения не напрасны. В високосные годы чума нещадно косила население средневековой Европы, дважды в результате разрушительных землетрясений в Китае погибло более миллиона человек, на Японию обрушилось цунами и унесло тысячи жизней, произошло падение Тунгусского метеорита, затонул «Титаник», был произведен взрыв первой американской водородной бомбы, произошло опустошительное землетрясение в Армении, затонула атомная подводная лодка «Курск». Однако сколько трагических событий произошло в невисокосные годы — Октябрьская революция, Первая мировая и Великая Отечественная война, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, взрыв на Чернобыльской АЭС, гибель «Челленджера» на 73-й секунде полета, на Филиппинах затонул пассажирский паром «Донья Пас», на котором погибло примерно 4 375 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время. Становится понятно, что войны, стихийные бедствия, техногенные катастрофы происходят стихийно и не подстраиваются под лишний день в календаре.

Миф № 4: В этот период лучше не покупать недвижимость

Считается, что в високосный год нельзя начинать строительство дома или покупать жилье. Ведь, как утверждают суеверия, с постройкой дома будут сплошные проблемы, а купленная квартира и вовсе будет несчастливой. Логическое объяснение такой примете найти нереально. Риелторы говорят, что спада на рынке недвижимости в високосные годы не наблюдается.

Миф № 5: Не рекомендуется путешествовать

Существует ограничение и на этот счет: якобы поездка даже в соседний город не сулит ничего хорошего. По факту крупнейший инцидент с крушением поезда приходится на обычный 1981 год — в Индии ураганный ветер опрокинул состав в воду и погибло около 800 человек. Если посмотреть статистику крупнейших катастроф в истории авиации, то крушения с самым большим числом жертв не приходятся на високосные годы. Список возглавляет авиакатастрофа с участием 2 авиалайнеров, которая произошла в 1977 году на Канарских островах — при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек.

Миф № 6: Не стоит менять место работы и начинать бизнес

На целый год невозможно остановить жизнь, и кому-то все же придется сменить работу по ряду причин. Многих успешных людей лишний день в году не смущал, и для них он стал удачным — так, в разные високосные годы были официально зарегистрированы компании Facebook, Coca-Cola, Nike, Apple, BMW. Действительно, какой смысл отказываться от своих планов или выгодного предложения из-за «не той даты». Риск — дело благородное, а если вдруг не повезет, всегда можно свалить вину на високосный год.

Миф № 7: Нельзя делать ремонт и строить дом

Считается, что стройка или ремонт будут продвигаться с трудом, могут затянуться и обрасти проблемами. Но в мире каждый год огромное количество жилых домов строится и заселяется людьми, которые начинают там ремонт, обращая внимание только на время года, так как лучше всего успеть сделать все работы весной и летом. Кроме того, в високосные годы были построены весьма необычные здания: «Танцующий дом» в Праге, самый высокий в Европе и Англии небоскреб «Осколок» в Лондоне, «Лесное спиральное здание» в Дармштадте, Германия. А строительство Пизанской башни, которое затянулось почти на 200 лет, закончилось именно в длинный 1360 год.

Миф № 8: Считается, что в такой год не случается ничего хорошего

Если присмотреться, то можно увидеть много положительных моментов: с каждым високосным годом совпадает проведение летней Олимпиады, а это 16–18 дней настоящего праздника для людей, которые ждут ярких соревнований, грандиозных церемоний открытия и закрытия с известными артистами. Трансляции этих событий каждый раз бьют рекорды. Было изобретено радио, газовый и дизельный двигатели, печатный станок, антибиотик пенициллин. Високосные годы подарили миру фильмы «Крестный отец», «Терминатор», «Любовь и голуби» и культовый сериал «Санта-Барбара». 29 февраля 1940 года Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар» за ее игру в «Унесенных ветром». А в 2004-м рекордное количество побед в номинации «Оскар» досталось картине «Властелин колец: Возвращение короля» — это стал 3-й так высоко оцененный фильм в истории церемонии после картин «Бен-Гур» и «Титаник».

Факты, которые будут греть все 366 дней

Рекорд наибольшего числа поколений, родившихся в високосный день, принадлежит семье Кео. Питер Энтони Кео родился 29 февраля 1940 года в Ирландии, его сын Питер Эрик — 29 февраля 1964 года в Великобритании, а внучка Бетани Уэлс — 29 февраля 1996 года.

Карин Хенриксен из Норвегии принадлежит мировой рекорд рождения наибольшего числа детей в високосный день: ее дочь Хайди родилась в 1960 году, сын Олав — в 1964-м и сын Лиф-Мартин — в 1968 году. Вероятность этого равна 1 к 311 853 518.

Во Франции раз в 4 года 29 февраля выпускают газету La Bougie du Sapeur. Копии газеты продаются по € 4 за штуку, но щедрые инвесторы могут купить пожизненную подписку — всего € 100 за столетие. Каждое издание выходит в количестве 200 000 экземпляров. Интересно, что среди прочего материала в издании печатается кроссворд, ответы на который можно узнать только через 4 года.

Существует клуб рожденных 29 февраля, который насчитывает 10 000 членов. Люди, появившиеся на свет в эту необычную дату, могут связаться друг с другом.

Все родившиеся в этот день могут с размахом отметить день рождения в техасском городе Энтони — самопровозглашенной Всемирной столице високосного года. Раз в 4 года власти Энтони проводят там фестиваль, включающий в себя праздничный обед для именинников.

А вы верите в магию чисел? Случалось ли у вас что-нибудь экстраординарное в предыдущие високосные годы?