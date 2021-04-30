8 лайфхаков, благодаря которым королевские особы никогда не попадают в неловкие ситуации

Королевские особы, как и знаменитости, всегда находятся под прицелом камер. Общественность обсуждает каждый их шаг, образ и жест. Поэтому они как никто другой следят за своей внешностью. А чтобы всегда быть на высоте, дамы голубых кровей прибегают к маленьким хитростям.

Мы в AdMe.ru прошерстили модные форумы и выяснили, какие уловки помогают современным представительницам монарших домов всегда выглядеть безукоризненно. А в конце статьи мы расскажем о том, как принцессе Диане удалось обхитрить прессу и состричь волосы так, чтобы никто не заметил.

Переделка старых вещей

В отличие от многих публичных личностей, Кейт Миддлтон никогда не стыдится выгуливать одни и те же наряды по нескольку раз. А чтобы одежда выглядела свежо и актуально, Кэтрин преображает ее, меняя маленькие детали. В 2013 году герцогиня вышла в свет в пальто, которое уже надевала за 2 года до этого, но сменила ремень, благодаря чему образ заиграл новыми красками.

Бронзатор вместо колготок

Королевские особы обязаны надевать телесные колготки на официальные мероприятия круглый год вне зависимости от погоды — таково требование прокола. Но королева Летисия почти всегда пренебрегает этим правилом. Вместо этого первая леди Испании наносит на ноги что-то наподобие жидких колготок. Средство подчеркивает красивый оттенок загара и придает коже ухоженный сияющий вид.

Нюдовый маникюр

Кейт Миддлтон почти невозможно увидеть с ярким лаком на ногтях. Считается, что виной этому королевский прокол. Возможно, Кэтрин действительно беспрекословно соблюдает правила, но еще одной немаловажной причиной выбора натуральных оттенков является практичность: маникюр в естественных тонах дольше остается свежим, а сколы на ногтях не так заметны.

Праймер вместо тонального средства

Меган Маркл — сторонница естественности и не скрывает свои рыжеватые веснушки под плотными слоями макияжа. По этой причине супруга принца Гарри ограничивается праймером, а для торжественных событий наносит тональную основу лишь на некоторые участки лица.

Обувь разных размеров

По долгу службы Кейт Миддлтон приходится проводить на каблуках по нескольку часов в день. Поэтому естественно, что она весьма тщательно относится к подбору обуви. А размер туфель герцогиня выбирает в зависимости от модели и бренда. Например, летнюю обувь Кэтрин, как правило, покупает на полразмера или размер больше — это помогает избежать волдырей в случае отекания ног в жару.

Многофункциональная шаль

Согласно протоколу, представительницам королевской семьи не подобает снимать верхнюю одежду на людях. Именно поэтому так часто Елизавету II и Кейт Миддлтон можно увидеть в элегантных платьях-пальто. Но если в повседневных образах они смотрятся вполне уместно, то вечерний туалет с верхней одеждой представить сложно. И тут на помощь приходит обыкновенная шаль или накидка под стать платью, которые способны согреть в морозный вечер, но при этом не противоречат правилам.

Дополнительная подметка

А вот королева Летисия в тех же целях прибегает к другой хитрости. Чтобы сделать обувь более устойчивой и предотвратить скольжение, первая леди Испании приклеивает к подошве дополнительную подметку.

Супруга короля Филиппа VI оснастила такой незатейливой конструкцией не одну пару дизайнерских туфель.

Подводка на гелевой основе

Макияж Кейт остается неизменным на протяжении многих лет. Герцогиня предпочитает нюдовые оттенки помады, но зато акцентирует внимание на глазах с помощью темных цветов. А чтобы макияж оставался идеальным в течение всего дня, супруга принца Уильяма выбирает подводку на гелевой основе: она делает взгляд более выразительным и отличается большей стойкостью по сравнению с ее жидкими аналогами.

Бонус

На протяжении всех 80-х принцесса Диана не изменяла своей фирменной стрижке. Однако однажды она все же решилась на перемены. Но чтобы не привлекать лишнего внимания, по совету своего парикмахера леди Ди пошла на маленькую уловку: они укорачивали длину волос на полсантиметра раз в неделю. В итоге через пару недель принцесса стала обладательницей желаемой стрижки, но избежала излишнего внимания со стороны прессы.