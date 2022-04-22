8 случаев, когда монаршие особы выразили свое мнение при помощи одежды или аксессуаров, а мы только сейчас это поняли

Каждый публичный выход членов королевской семьи привлекает много внимания, поэтому наряды разрабатываются до мельчайших деталей. Монаршие особы редко выражают свое мнение открыто, в некоторых случаях это даже запрещено, поэтому они прибегают к завуалированным способам отправить миру некое послание.

Мы в AdMe.ru расскажем о том, какие королевские образы нам удалось расшифровать. Порой для этого нужно было просто посмотреть на цвет платья или длину юбки. В конце статьи вы узнаете, как ловко королева Елизавета общается со своими помощниками при помощи сумочки.

Деловые костюмы принцессы Дианы

После развода принцесса Диана разработала свой собственный стиль, выходящий за рамки дворцового протокола. В гардеробе леди Ди появилось множество костюмов, которые можно было бы считать просто деловыми, если бы не одна деталь. Обратите внимание на длину юбки на фото — она существенно выше колен. Это при том, что у королевских особ юбка должна быть до колен или ниже. Такие костюмы стали своеобразным символом того, что принцесса взяла под контроль свою жизнь и сама решает, что ей делать. Диана словно бросила вызов вековым устоям.

«У Дианы было смелое чувство моды, отражающее ее отношение к миру. Она не боялась быть другой, не боялась осуждения в СМИ. Эти костюмы были созданы, чтобы соответствовать ее непримиримой и уверенной личности». Эксперт по моде Симра Хан-Джексон

Зеленая подкладка костюма принца Гарри

После того как герцоги Сассекские сообщили, что складывают с себя королевские полномочия, в обществе разразилась буря. СМИ отнеслись к этому решению преимущественно негативно, хейтеры Меган так и вообще считали, что это она вбила клин между Гарри и его семьей. На фото выше — последний выход принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи. Мало кто заметил, но Гарри подал всему миру знак о том, что он всецело поддерживает супругу. Молчаливым знаком единства пары стала зеленая подкладка костюма мужчины, идеально сочетающаяся с платьем жены.

Брошь Ее Величества

Эта фотография была сделана на Ямайке. При посещении других стран Кейт Миддлтон часто носит украшения, связанные с принимающей стороной. К примеру, вот это зеленое платье дополнила крупная брошь в виде птицы, некогда подаренная Ее Величеству именно Ямайкой.

«Благословенное платье» Меган Маркл

Перед визитом в Австралию принц Гари и Меган сообщили, что ждут ребенка. Во время первого выхода в Сиднее Меган выбрала белоснежное платье-футляр от малоизвестного австралийского дизайнера Карен Джи. Наряд, кстати, назывался «благословенное платье». Здесь и дипломатический реверанс в сторону Австралии, и намек на добрую весть.

Клатч Кейт Миддлтон

Как мы писали выше, Кейт Миддлтон использует аксессуары, чтобы подчеркнуть сопричастность к посещаемому месту. Это мероприятие проходило во время карибского турне герцогов Кембриджских на месте древнего города майя в Кахаль-Печ. Кейт дополнила платье клатчем от местного производителя, украшенным традиционными узорами народа майя.

Фиолетовое перо на шляпке королевы Елизаветы

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл Елизавета II надела наряд с преобладанием лимонно-желтого и фиолетового. Специалист по психологии цвета Джун Маклеод утверждает, что пурпурные акценты намекают на одобрение Елизаветой избранницы внука.

«Фиолетовый — цвет гордости. Он также символизирует очищение и указывает на страсть к творчеству». Джун Маклеод

Еще один интересный момент. Брошь, которую надела королева, связана со свадебной тиарой Меган Маркл. Оба эти украшения раньше принадлежали королеве Марии. Таким образом королева сделал еще один жест в поддержку Меган.

Изумрудное платье Кейт

Это сшитое на заказ платье было вдохновлено нарядом леди Ди — обратите внимание на изумрудный оттенок зеленого. Только у Дианы по моде 80-х были рукава-фонарики, а Кейт выбрала более современный образ с открытыми плечами. Своим нарядом Кейт отдала дань памяти и выразила почтение свекрови.

Брошь Кейт Миддлтон в виде листа дуба

Это малоизвестный факт, но дуб имеет большое значение для Кейт Миддлтон. Это дерево — символ графства Беркшир, где родилась Кейт. Супруга принца Уильяма имеет личный герб, где изображены 3 желудя. Таким образом, брошь подчеркивает, что Кейт имеет дворянский статус. Одним из самых заметных выходов с брошью стала рождественская служба, где Кэтрин появилась вместе с Меган Маркл после слухов об их ссорах.

Бонус: сумочка королевы Елизаветы

Эксперты по королевской семье уверяют, что Елизавета II отправляет тайные послания своим ассистентам чуть ли не с ловкостью Джеймса Бонда. Для этого монарх использует свою сумочку. Если королева переместила аксессуар с одной руки на другую во время разговора, ее помощники поймут, что правительница хочет завершить диалог с нежелательным собеседником. Поставила сумку на пол — нужно как можно скорее заканчивать неприятную встречу.