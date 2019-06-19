8 кладов, которые все еще ищут в России (И попытать счастье может каждый)

20 6

45

21.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Одни хороший добропорядочный человек всю жизнь работал на заводе. В конце концов он накопил 300 млн и решил зарыть их в землю. Прошло 20 лет, и другой хороший добропорядочный человек пошел копать картошку и нашел этот клад. Сокровищем распорядился мудро и честно, и все были счастливы. Да-да, вот именно таких историй, связанных с поиском кладов, и НЕ бывает. Обычно это очень драматичные, а нередко и кровавые сюжеты с такими поворотами, что Дэн Браун плакал бы от зависти. И тем интереснее эти истории, если финал пока открыт.

AdMe.ru собрал истории легендарных кладов, которые до сих пор ищут в России.

1. Сокровища Леньки Пантелеева

Ленька Пантелеев в жизни и в кино.

За свою совсем короткую жизнь этот юноша успел и поучаствовать в штурме Зимнего дворца, и побыть чекистом, а потом уйти из ЧК и вдоволь попугать Петербург. В 1922–1923 годах Ленька Пантелеев награбил целое состояние, которое и ищут до сих пор в катакомбах Северной столицы. По разным слухам, стоимость клада достигает $ 100 тыс. Пока диггерам удавалось найти только склады оружия и инструментов Леньки, но кладоискатели надежды не теряют и продолжают исследовать бесконечные подземные лабиринты Санкт-Петербурга.

2. Золото Колчака

Вот уже почти сотню лет ведутся поиски другого клада — так называемого золота Колчака. В ходе Гражданской войны этот адмирал-белогвардеец был провозглашен верховным правителем Российской империи, а высокий статус подтверждался золотым российским запасом. Составлял он ни много ни мало 650 млн рублей золотыми и серебряными слитками. Однако после разгрома Колчака большевики недосчитались трети этой космической суммы. Считается, что казну частично разграбили и закопали где-то в районе города Тайга Кемеровской области. Впрочем, до сих пор ничего найти не удалось, но надежда умирает последней, и клад до сих пор ищут.

3. Золотые кони хана Батыя

Когда-то отлитые из золота кони в натуральную величину украшали вход в Сарай-Бату, столицу Золотой Орды. Но позже хан Берке решил перенести скульптуры в свой Сарай, который находился на территории современного города Царева. Скорее всего, после поражения в Куликовской битве там бесценные украшения и спрятали — в одном из курганов в Волгоградской области. Кладоискатели, конечно, уже безуспешно перерыли всю область вдоль и попрек, но где-то же, в конце концов, должны быть эти кони?

4. Сокровища Сигизмунда III

Еще один древний клад ждет своего часа где-то в районе современного Можайска. В Смутное время польские интервенты не просто разграбили, а буквально вычистили Москву, собрав не только все ценности, но даже ободрав золото с икон. Дальше поляки отправили обоз с добром через Калужские ворота своему королю Сигизмунду III, однако до него богатства так и не доехали. Говорят, клад с сокровищами зарыт где-то в районе Можайска, но пока никаких его следов не найдено.

5. Сокровища Кудеяра

Еще один крупный клад связан с именем Кудеяра — очень загадочной фигуры, сведения о которой достаточно противоречивы. По одной версии, это был опальный боярин, по другой — брат Ивана Грозного. За свою странную жизнь он успел накопить целое состояние, которое превратил в многочисленные клады, разбросанные по Саратовской, Тульской, Воронежской и Брянской областям и даже под Киевом. Всего кладов должно быть около 18, найден из которых пока только один.

6. Золотые обозы Наполеона

Уже вполне очевидно проигрывая войну с русскими, Наполеон бежал из Москвы. С собой он прихватил невероятное количество сокровищ: ювелирные украшения, золотые и серебряные монеты, старинное оружие и предметы быта, сделанные из драгоценных металлов. И, судя по всему, в какой-то момент часть награбленного добра пришлось оставить. Чтобы «золотые обозы» не достались русским, Наполеон приказал топить и закапывать богатства, что, видимо, и было сделано. И вот уже не первую сотню лет кладоискатели перерывают Смоленскую область, где предположительно остался драгоценный груз. Надо сказать, не безрезультатно: уже найдено несколько кладов, однако большой куш еще ждет своего счастливчика.

7. Деньги Смоленского банка

Летом 1941 года немецкие войска наступали на Смоленск. Было принято решение спешно вывозить из города все ценное, в особенности запасы местного банка. Сокровища, стоимость которых составляла примерно $ 6,5 млн, поместили в 8 грузовиков и отправили в Вязьму. Однако до находящейся близ Вязьмы деревни Относово доехали лишь 5 машин: по дороге автоколонна попала под обстрел и 3 грузовика просто-напросто пропали. Кладоискатели уже неоднократно находили небольшие части тех сокровищ, однако львиная доля, скорее всего, так и лежит где-то в районе Вязьмы, и поиски продолжаются по сей день.

8. Сокровища Стеньки Разина

Считается, что один из самых известных русских атаманов оставил столько кладов, что на вырученные деньги можно купить пару-тройку областей вместе с жителями и их нехитрым скарбом. Про сокровища Стеньки Разина ходит много легенд, одна из которых гласит, что самый крупный клад «великого грешника» спрятан где-то близ села Шатрашаны Ульяновской области. Существует даже достаточно точное описание местности: около Шатрашан есть река, за ней земляной вал, пройдя по которому, кладоискатель попадает в пещеру, ну а там — несметные богатства. Впрочем, есть сомнения, что географию сокровищницы Разина не выдумал праздный фантазер, ведь за 350 лет никто ничего так и не нашел. Но энтузиасты надежды не теряют.

Бонус

А это сюрприз для тех, кого истории кладов вдохновили на поиски: на этой карте мы отметили все точки, где несметные сокровища ждут, когда же их все-таки отыщут. Во всяком случае очень хочется верить, что ждут.