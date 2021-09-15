8 китайских традиций, от которых у нас на лоб полезла сначала одна бровь, а потом вторая

Китайские сериалы смотреть опасно: там великолепные костюмы, а неуловимо похожие на эльфов актеры очаровывают и завлекают в свой мир. Некоторые зрители многое бы отдали, чтобы перенестись в те времена и своими ногами походить по императорскому дворцу. Но, зная всю подноготную, кажется, что за этой жизнью все же круче наблюдать по эту сторону экрана.

Мы в AdMe.ru расскажем об обычаях при дворе и о вещах из повседневности, которые касались каждого жителя древнего Китая, от босяка до императора.

«Броня» для ногтей

С точки зрения древнекитайской эстетики чем длиннее и тоньше пальцы, тем женщина красивее, а ноготь визуально удлиняет палец. Во времена последней династии Цин длинные ногти были символом статуса, показывая, что данному человеку буквально не нужно шевелить и пальцем, чтобы выполнить какую-либо работу. К слову, длина ногтя могла быть 15 сантиметров и больше. Беречь такую красоту помогал специальный аксессуар: в переводе с китайского хучжи ( 护指) — означает «защита пальцев». Хучжи делали из драгоценных металлов и украшали каменьями. Любопытно, что в наши дни производители из Азии предлагают модницам кольца на ногти.

Император и его 40 тысяч наложниц

У китайцев даже в гареме царила бюрократия. Ранги были не только у министров, но и у наложниц, что удобно: сразу понятно, кто главная. Итак, в правление династии Чжоу у императора были: 1 императрица («хуан хо»)

2 супруги («фэй»)

3 жены («фу рэн»)

9 императорских наложниц («пинь»)

27 младших наложниц («ши фу»)

81 гаремная девушка («юй чи») Итого 121 женщина. Но это еще скромно по китайским меркам.

Несмотря на такое большое количество красавиц, до нас дошли примеры крепких чувств. Отношения императора Сюань-цзуна и его наложницы Ян-гуйфэй создали устойчивый оборот, который используется в современном китайском языке. Он звучит как «крыло в крыло, переплетенные ветви» — так говорят о настоящей любви между мужем и женой.

Подмена во время смотрин

Во времена династии Мин все молодые незамужние женщины, будь то дворянки или простолюдинки, проходили процесс отбора в гарем. Исключение составляли только девушки, состоящие в браке или имеющие физические недостатки. Многие родители из богатых семей не желали дочерям гаремной жизни и вместо них приводили на смотрины служанок.

Женитьба евнухов

Несмотря на то, что евнухи не могли иметь собственных детей, они оставались мужчинами в гендерной идентичности и социальной роли. Они стремились к жизни «как у всех»: некоторые евнухи во времена династии Мин женились и усыновляли детей. Их женами становились наложницы или дочери чиновников, ведь с влиятельным евнухом было выгодно породниться. Известны случаи, когда, овдовев, евнухи не брали в дом другую супругу, оставаясь верными прежним чувствам.

Имя в быту

Когда европейцы начинают смотреть исторические сериалы, они ощущают шок, потому что у одного человека может быть 2 имени и больше. Дело в том, что при рождении ребенок получал личное имя, когда шел на учебу — детское имя, а в момент совершеннолетия — взрослое имя (оно же «имя в быту»). Личным именем его могли называть лишь члены семьи и император, от чужака подобное обращение — фамильярность. К слову, подданным было запрещено произносить личное имя императора. Конкретный пример «множественности» имен. В сериале «Неукротимый» одного из героев зовут Лань Чжань (Лань — это фамилия), имя в быту Лань Ванцзи. К нему уважительно обращаются «Второй молодой господин Лань» — так как он второй ребенок в семье. А еще его зовут по титулу: Ханьгуань-цзюнь. Если вам кажется, что китайцы перемудрили, то подумайте, каково иностранцам, приезжающим к нам. При знакомстве девушка говорит, что ее зовут Ира. В банке к ней обратятся Ирина Петровна, коллеги позовут пить чай Петровну, а недовольный начальник вызовет на ковер по фамилии. Дома папа сделает чай для Иришки, а подруги зовут ее Ирочка.

Действительно длинные волосы у мужчин

Какие прически носили мужчины в Европе XIV века, можно увидеть в фильме «Король». Персонаж Роберта Паттисона похож на свой исторический прототип, гримеры явно ориентировались на портрет золотоволосого дофина Людовика. На контрасте, в древнем Китае мужчины всех сословий носили действительно длинные волосы. Считалось, что волосы как часть тела достались детям от родителей, и укоротить их было бы неуважением к предкам. Поэтому в китайских исторических дорамах мужчины расхаживают в длинным париках, как, например, Ван Ибо.

Во времена династии Хань в повседневной жизни и знать, и простолюдины забирали волосы в пучок. Позже появилась прическа «манчжурская коса», ее носил даже глава государства. Все мужчины были обязаны ходить с такой прической, вот почему бытует мнение, что традиционно китайцы всегда плели косу. На самом деле все зависит от эпохи.

Мужской и женский поклон

На протяжении веков Китай был известен как страна обрядов. В древности существовали различные формальные приветствия, среди них — жест с ладонью, прикрывающей кулак. В исторических дорамах, как видно на иллюстрации, герои часто складывают кисти друг над другом. И хотя сегодня китайцы обычно обмениваются при встрече рукопожатием, люди все еще используют этот жест. Важно: у мужчин левая рука сверху, а у женщин — наоборот.

Непривычный подсчет возраста

В Поднебесной возраст считается с момента зачатия, а не с момента рождения. То есть сразу с рождения младенцу «начисляется» 1 год жизни. Также в Китае вы вряд ли услышите вопрос: «Сколько вам полных лет?» Дело в том, что возраст начисляется не в сам день рождения, а с наступлением нового года. Получается такая странная ситуация: европейцы по китайской системе на 1–2 года старше.