8 китайских традиций, от которых у нас на лоб полезла сначала одна бровь, а потом вторая
Китайские сериалы смотреть опасно: там великолепные костюмы, а неуловимо похожие на эльфов актеры очаровывают и завлекают в свой мир. Некоторые зрители многое бы отдали, чтобы перенестись в те времена и своими ногами походить по императорскому дворцу. Но, зная всю подноготную, кажется, что за этой жизнью все же круче наблюдать по эту сторону экрана.
Мы в AdMe.ru расскажем об обычаях при дворе и о вещах из повседневности, которые касались каждого жителя древнего Китая, от босяка до императора.
«Броня» для ногтей
С точки зрения древнекитайской эстетики чем длиннее и тоньше пальцы, тем женщина красивее, а ноготь визуально удлиняет палец. Во времена последней династии Цин длинные ногти были символом статуса, показывая, что данному человеку буквально не нужно шевелить и пальцем, чтобы выполнить какую-либо работу. К слову, длина ногтя могла быть 15 сантиметров и больше.
Беречь такую красоту помогал специальный аксессуар: в переводе с китайского хучжи ( 护指) — означает «защита пальцев». Хучжи делали из драгоценных металлов и украшали каменьями. Любопытно, что в наши дни производители из Азии предлагают модницам кольца на ногти.
Император и его 40 тысяч наложниц
У китайцев даже в гареме царила бюрократия. Ранги были не только у министров, но и у наложниц, что удобно: сразу понятно, кто главная. Итак, в правление династии Чжоу у императора были:
- 1 императрица («хуан хо»)
- 2 супруги («фэй»)
- 3 жены («фу рэн»)
- 9 императорских наложниц («пинь»)
- 27 младших наложниц («ши фу»)
- 81 гаремная девушка («юй чи»)
Итого 121 женщина. Но это еще скромно по китайским меркам.
Несмотря на такое большое количество красавиц, до нас дошли примеры крепких чувств. Отношения императора Сюань-цзуна и его наложницы Ян-гуйфэй создали устойчивый оборот, который используется в современном китайском языке. Он звучит как «крыло в крыло, переплетенные ветви» — так говорят о настоящей любви между мужем и женой.
Подмена во время смотрин
Во времена династии Мин все молодые незамужние женщины, будь то дворянки или простолюдинки, проходили процесс отбора в гарем. Исключение составляли только девушки, состоящие в браке или имеющие физические недостатки. Многие родители из богатых семей не желали дочерям гаремной жизни и вместо них приводили на смотрины служанок.
Женитьба евнухов
Несмотря на то, что евнухи не могли иметь собственных детей, они оставались мужчинами в гендерной идентичности и социальной роли. Они стремились к жизни «как у всех»: некоторые евнухи во времена династии Мин женились и усыновляли детей.
Их женами становились наложницы или дочери чиновников, ведь с влиятельным евнухом было выгодно породниться. Известны случаи, когда, овдовев, евнухи не брали в дом другую супругу, оставаясь верными прежним чувствам.
Имя в быту
Когда европейцы начинают смотреть исторические сериалы, они ощущают шок, потому что у одного человека может быть 2 имени и больше. Дело в том, что при рождении ребенок получал личное имя, когда шел на учебу — детское имя, а в момент совершеннолетия — взрослое имя (оно же «имя в быту»). Личным именем его могли называть лишь члены семьи и император, от чужака подобное обращение — фамильярность. К слову, подданным было запрещено произносить личное имя императора.
Конкретный пример «множественности» имен. В сериале «Неукротимый» одного из героев зовут Лань Чжань (Лань — это фамилия), имя в быту Лань Ванцзи. К нему уважительно обращаются «Второй молодой господин Лань» — так как он второй ребенок в семье. А еще его зовут по титулу: Ханьгуань-цзюнь.
Если вам кажется, что китайцы перемудрили, то подумайте, каково иностранцам, приезжающим к нам. При знакомстве девушка говорит, что ее зовут Ира. В банке к ней обратятся Ирина Петровна, коллеги позовут пить чай Петровну, а недовольный начальник вызовет на ковер по фамилии. Дома папа сделает чай для Иришки, а подруги зовут ее Ирочка.
Действительно длинные волосы у мужчин
Какие прически носили мужчины в Европе XIV века, можно увидеть в фильме «Король». Персонаж Роберта Паттисона похож на свой исторический прототип, гримеры явно ориентировались на портрет золотоволосого дофина Людовика.
На контрасте, в древнем Китае мужчины всех сословий носили действительно длинные волосы. Считалось, что волосы как часть тела достались детям от родителей, и укоротить их было бы неуважением к предкам. Поэтому в китайских исторических дорамах мужчины расхаживают в длинным париках, как, например, Ван Ибо.
Во времена династии Хань в повседневной жизни и знать, и простолюдины забирали волосы в пучок. Позже появилась прическа «манчжурская коса», ее носил даже глава государства. Все мужчины были обязаны ходить с такой прической, вот почему бытует мнение, что традиционно китайцы всегда плели косу. На самом деле все зависит от эпохи.
Мужской и женский поклон
На протяжении веков Китай был известен как страна обрядов. В древности существовали различные формальные приветствия, среди них — жест с ладонью, прикрывающей кулак. В исторических дорамах, как видно на иллюстрации, герои часто складывают кисти друг над другом. И хотя сегодня китайцы обычно обмениваются при встрече рукопожатием, люди все еще используют этот жест. Важно: у мужчин левая рука сверху, а у женщин — наоборот.
Непривычный подсчет возраста
В Поднебесной возраст считается с момента зачатия, а не с момента рождения. То есть сразу с рождения младенцу «начисляется» 1 год жизни. Также в Китае вы вряд ли услышите вопрос: «Сколько вам полных лет?» Дело в том, что возраст начисляется не в сам день рождения, а с наступлением нового года. Получается такая странная ситуация: европейцы по китайской системе на 1–2 года старше.
Какие факты вас поразили? Как вы вообще относитесь к культуре Китая?