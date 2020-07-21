8 изолированных народов, которым для счастья не нужны ни соцсети, ни гаджеты

Иногда хочется бросить все и уехать на необитаемый остров, желательно насовсем. А между прочим, есть не менее сотни народов, которые так и живут. Они либо ушли с Большой земли, либо изначально существуют вдали от цивилизации и не желают вливаться в современный ритм жизни.

AdMe.ru собрал информацию о нескольких поселениях, обитатели которых прекрасно обходятся без плодов технического прогресса и все равно живут припеваючи.

Сентинельцы (Андаманские острова Бенгальского залива)

Из-за того, что сентинельцы не желают идти на контакт с исследователями, об этом народе, живущем на маленьком индийском островке, мы знаем немного. Они полностью игнорируют технический прогресс последних тысячелетий и живут в шалашах, промышляя охотой и рыбалкой. Огонь они не добывают, но зато умеют собирать угольки от деревьев, в которые попала молния, и хранить их в кувшинах, чтобы потом разводить из них костер. По данным последней переписи, сентинельцев осталось всего 15, но не исключено, что на деле их больше. Дело в том, что народ весьма враждебно относится к чужакам, и, завидев их, часть племени прячется в глубине острова, а остальные мчатся к берегу и осыпают пришельцев градом стрел. Любые попытки жителей Большой земли наладить контакт с островитянами заканчивались плачевно, поэтому в конце концов индийские власти решили оставить сентинельцев в покое и запретили приближаться к их острову.

Пирахан (Бразилия)

Народ пирахан насчитывает почти 500 человек, и живут они в 4 деревнях у притока Амазонки. Пирахан не стремятся налаживать контакты с Большой землей, хотя и регулярно общаются с антропологами. Мировоззрение народа совсем не похоже на наше: их общество не делится на классы, у них нет вождей, почти все их вещи, кроме, пожалуй, одежды, общие для всех соплеменников. Материальные блага, даже еда, в принципе не имеют для пирахан особого значения. А еще язык пирахан устроен так, что они не могут говорить ни о будущем, ни о прошлом: в их системе мира существует только настоящее. Пирахан убеждены, что они — одно целое с природой. Лес для них — живой организм, населенный духами, с которыми можно разговаривать так же, как с живыми людьми.

Эвены (Камчатка)

До сих пор остается загадкой, почему часть эвенов перебралась с материка на Камчатку: то ли из-за того, что на прошлом месте стало слишком тесно, то ли из-за врожденной любви к кочевничеству. Но так или иначе на полуострове сейчас вполне счастливо живет больше 1 000 эвенов. Хотя Камчатский край — полноценная административная часть России, многие эвены предпочитают жить вдалеке от райцентров — в тайге и в лесах, выезжая оттуда в села за продуктами пару раз в год. Летом такие отшельники живут в юртах, зимой — в крохотных избушках. У некоторых семей есть радиоприемники для общения с внешним миром и небольшие электрогенераторы, но это скорее исключение, чем правило.

Ненцы (Россия)

Это самый многочисленный коренной народ российского Севера, на их языке даже выпускались газеты. Несмотря на то что ненцы живут недалеко от более обжитых земель, родную территорию они покидать не стремятся. Главное их занятие — оленеводство (ненцы даже называют себя «дети оленя»), из оленьих шкур они шьют одежду, детские пеленки. Хотя ненцы — народ интровертный и замкнутый, связь с прочим миром они все же поддерживают. На зиму их дети уезжают в школы-интернаты, но даже после комфортных комнат с электричеством, душем и отоплением многие возвращаются к родным в чум. Впрочем, среди ненцев встречаются и довольно прогрессивные обладатели смартфонов. Или снегоходов вместо классических оленьих упряжек.

Мачигенга (Перу)

Это несколькотысячное племя индейцев-охотников. Мачигенга спрятались от мира, потому что другие народы опасны для их здоровья. Племя очень восприимчиво к чужеземным инфекциям, а их медицина ограничивается использованием трав. Хотя из-за общения с миссионерами часть мачигенга — христиане, в племени еще живы шаманские культы и древние ритуалы. А еще интересно, что у людей этого племени нет имен. Друг к другу они обращаются просто словами «мать», «брат», «отец» и так далее.

Русские староверы (Боливия)

Общину старообрядцев вполне можно назвать отшельнической, так как они за несколько веков не смешались с латиноамериканским населением и живут особняком, вдали от крупных городов. Прибывать в Боливию они начали волнами еще в XIX веке, и теперь их там, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч. Община в Боливии живет по строгим старорусским обычаям: они носят традиционную одежду, не стригут косы, мало общаются с местными. Они смогли сохранить свою культуру, потому что женщины, в соответствии со старыми порядками, не устраиваются на работу и занимаются домашним хозяйством. Тем самым контакты с коренными боливийцами ограничиваются еще сильнее. Люди общины знают испанский, но общаются на русском и понимают старославянский благодаря изучению Библии. Тем не менее некоторые староверы все же пользуются благами цивилизации, например, в домах часто встречаются кондиционеры.

Бадуй (остров Ява, Индонезия)

В XVI веке от индонезийского народа сунданцев отделилась часть, которая не желала менять свою традиционную религию на одну из мировых и в целом противилась новым жизненным порядкам. Эти люди ушли в горы, и образованная ими община уже несколько столетий живет по древним традициям. Бадуй верят, что их миссия — сохранять мировую гармонию и старые порядки. Поэтому им запрещено убивать, красть, стричь волосы, а также пользоваться гаджетами и транспортом, носить современную одежду. Тем не менее бадуй не закрываются от внешнего мира: они охотно принимают у себя туристов, учат их жить по своим принципам и даже торгуют национальной одеждой.

Дани (Папуа — Новая Гвинея)

Племя дани насчитывает примерно 25 тыс. человек, и хотя они не стремятся сливаться с современным миром, с туристами и экспедиторами дани общаются довольно охотно. Поэтому на территорию их провинции все же проникают кока-кола, жвачка, телефоны и даже кредитки, хотя обладать ими по-прежнему стремятся немногие. Дани — мирное племя. Они занимаются земледелием и разводят свиней, которых даже редко едят. Поросят используют в качестве денег.