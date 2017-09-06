8 водительских уловок, которые сократят ваши расходы на бензин

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Регулярная эксплуатация автомобиля несет в себе немалые затраты на топливо. К тому же чем чаще используется авто, тем больше нуждается в техобслуживании. AdMe.ru собрал 8 пунктов, которые помогут вам сэкономить не только на топливе, но и на ТО.

8. Не втаптывайте педаль газа в пол

На дорогах часто можно увидеть любителей резко стартовать. Но еще в автошколе всем объясняли, что наименьший расход топлива гарантирован при плавном разгоне и плавном торможении. При резком разгоне автомобиль потребляет больше энергии, а значит, и расход топлива увеличивается.

7. Используйте круиз-контроль на трассе

С соблюдением ограничений скорости или с использованием круиз-контроля ваш автомобиль будет потреблять гораздо меньше топлива, чем при большом разгоне на открытых участках дороги. Чтобы справиться с сопротивлением воздуха, машина увеличивает число оборотов и, соответственно, расход топлива.

6. Своевременно проходите ТО

Масляный фильтр и масло в двигателе необходимо менять каждые 7 тыс. км. Также не забывайте про замену свечей и воздушного фильтра. Чтобы избежать лишних затрат, все это нужно менять вовремя. К тому же это может привести к ухудшению работы двигателя, ремонт которого обойдется вам очень дорого.

5. Отключите кондиционер

В данном пункте каждый решит для себя, хочет ли он пожертвовать комфортом в целях экономии топлива. С включенным кондиционером расход увеличивается в среднем на 15 %. Другие электроприборы в машине не настолько прожорливы. Но все же если вы отключите кондиционер, то будете экономить примерно 2 л топлива на каждые 100 км.

4. Рационально составляйте маршрут

Планирование маршрута особенно помогает сэкономить на топливе в холодное время года. Только что прогретый двигатель расходует больше топлива в течение первых 8–10 км. Постарайтесь объединить все свои дела в одно путешествие, чтобы не прогревать двигатель несколько раз за день.

3. Постарайтесь не ездить в дождь

Помимо того что в сильный дождь увеличивается количество аварий, увеличивается и расход топлива. Если в сухой день при большом разгоне авто тратит энергию при сопротивлении встречного потока воздуха, то в дождь сопротивление воды под колесами машины не намного меньше.

2. Регулярно проверяйте давление в шинах

Во-первых, хорошо накачанные шины обеспечивают оптимальный тормозной путь. Во-вторых, если колеса спустят хотя бы на 0,1 атм, то расход топлива вырастет на 2–3 %. Важно следить за тем, чтобы уровень давления в шинах соответствовал рекомендованному, особенно во время снижения температуры воздуха.

1. Уберите все лишнее из автомобиля

У некоторых автолюбителей есть привычка возить с собой все подряд: и необходимое, и вовсе ненужное. Лучше освободить свой багажник от всякого хлама и оставить в нем действительно необходимые вещи (запасное колесо, домкрат, накидные ключи). Чем больше нагружен ваш автомобиль, тем больше топлива он расходует при движении.