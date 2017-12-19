8 хитрых правил фитнес-клубов, о которых никогда не рассказывает персонал

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Фитнес-центр — это не только место, где люди создают себе божественные тела, но еще и настоящий бизнес, в котором, разумеется, тоже есть свои маркетинговые хитрости. Именно поэтому мы в AdMe.ru, в преддверии ваших новогодних обещаний начать жить по-новому, вместе с журналисткой издания «El Mundo» Мартой Гарсией Айер решили рассказать об уловках тренажерных залов и о способах их избежать.

Завлечение начинается в фойе

Наверняка вы этого даже не замечаете, но парадная фитнес-центра совершенно не напоминает место, где клиентам суждено потеть. Зачастую там очень мягкие кресла, умиротворяющие картины, где-то может быть даже камин или большой аквариум. Все направлено на то, чтобы максимально расслабить покупателя, заставить его размечтаться и в уютной, не предвещающей беды обстановке вручить ему самый дорогой абонемент.

Суперпредложение — годовая клубная карта

Следующая блестящая уловка тренажерных залов — завышенная цена на месячный абонемент. На фоне такой высокой стоимости месяца занятий вам кажется, что абонемент на год — это просто дар божий, который, непонятно за какие добрые дела, судьба сама протягивает вам в руки. На деле же большинство посетителей спортзалов не окупают свой «подарок небес», в отличие от тех, кто приобрел пусть и дорогой, но краткосрочный абонемент. В этом случае клиент осознает, насколько велик риск впустую потратить деньги, поэтому его уровень мотивации значительно выше, а следовательно, и траты свои он «отбивает».

Чем меньше клиентов, тем лучше

Вы посидели в уютном фойе, купили годовой абонемент, твердо решили взяться за здоровый образ жизни, усердно попотели в зале несколько раз после работы... и благополучно забили на все это в надежде, что совесть проснется в вас чуть позже (абонемент-то годовой, времени еще вагон!). Поздравляем, вы стали образцово-показательным клиентом фитнес-центра. Благодаря таким клиентам некоторые недобросовестные тренажерные залы принимают в 10 раз больше людей, чем могут обслужить.

«Все включено»

Зал групповых занятий, 2 бассейна, хамам, джакузи, спа-зона, теннисный корт, несколько видов тренажерных залов — ну просто рай, а не набор вашей клубной карты! Ну просто «все включено», только инструктора нет. Точнее, он есть, но вас с ним ждет лишь одно пробное занятие, так же как и с врачом — одна чисто формальная ознакомительная встреча. А затем начинается самое интересное — дальше все за дополнительные деньги. Согласитесь, что без дальнейших консультаций вы сами вряд ли станете качком. То есть, заплатив за годовой абонемент, вы платите лишь за помещение.

Абонемент с ограниченным доступом

Например, только по выходным, только утром или днем. Такой абонемент на 20–30 % дешевле, чем он и привлекает многих энтузиастов, которые обещают себе вставать пораньше и ходить в зал перед работой. Сама жизнь смотрит на них вот так:

Качок, который раздает всем советы

В некоторых клубах действует такая хитрая схема: откуда ни возьмись, в зале появляется меганакачанный новичок, который к тому же очень любит делиться со всеми своим жизненным опытом — опытом приема таблеток, которые ему помогли приобрести тело Аполлона. К тому же, по невероятному совпадению, сейчас они находятся в его сумке и могут быть отданы за деньги. И это не всегда частный предприниматель — он вполне может работать на руководство клуба.

В баре от всего худеют

Можно не спрашивать в клубном баре, похудеете ли вы от какого-либо продукта из их ассортимента, — разумеется, вам пообещют, что да. К сожалению, на самом деле ни один из этих продуктов не поможет вам избавиться от лишних килограммов — это просто притягательные названия и эффект самовнушения. Вдобавок всегда нужно помнить об адекватности цены: если вам продают протеин по цене 20 куриных тушек, стоит задуматься, насколько это целесообразно.

Тренер не всегда может открыть вам правду

К сожалению, во многих современных клубах целью тренера является не только преображение клиентов в Аполлонов и Афродит, но и удержание их в спортзале. Большинство тренеров будут настаивать на необходимости индивидуальных занятий, некоторые будут предлагать тренироваться вместе, чтобы банально потренироваться с самым любимым подопечным, а некоторым администрация просто-напросто запрещает говорить клиенту, что он уже готов к следующему этапу тренировок (читайте остальные признания тренеров здесь и здесь). А что остается делать простому смертному, который страстно желает подкачаться? Только доверять тренеру. Поэтому главный наш совет — найдите хорошего наставника.

В целом всем вышеперечисленным уловкам благоволит наша с вами безвольность. Но, по мнению американских экономистов, существует эффективное решение проблемы: при заключении договора с фитнес-клубом следует заключить такой же договор с другом или родственником. Последнему нужно передать некую сумму денег, которая вернется к вам, если ваши занятия в зале будут эффективными. При несоблюдении же этого условия все деньги пойдут на благотворительность или на личные нужды человека, с которым вы заключили договор, — и вуаля, мотивация обеспечена. Обязательно попробуйте!