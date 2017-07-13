8 грубых ошибок, которые портят форму груди

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Зона декольте — область нежная, и заботиться о ней нужно так же, как и о своем лице. Однако в повседневной жизни мы часто не придаем значения правильному уходу за этой частью тела, а зря. AdMe.ru приводит 8 самых распространенных ошибок, на которые стоит обратить внимание.

Носить не свой размер

Удивительно, но только 25 % женщин носят бюстгальтеры своего размера. Некоторые предпочитают размер меньше, другие же выбирают свободное белье. Оба выбора вредны: грудь теряет форму, если не получает нужной поддержки, а в тесном белье пережимаются кровеносные сосуды.

Выдергивать пинцетом волоски

Тонкая кожа на груди чувствительна к выщипыванию волосков: фолликулы могут воспалиться. Удалять ненужные волоски следует более щадящими способами.

Позволять щипать за грудь

Похоже, некоторым женщинам это нравится. Но советуем не увлекаться: вред сильных щипков аналогичен негативному влиянию долгого ношения тесного белья.

Делать пирсинг

Любой пирсинг потенциально опасен заражением, а тут и лимфатическая система проходит близко. Еще один минус — с сережкой в соске стоит забыть о кружевном белье.

Бегать без спортивного бюстгальтера

Силу притяжения Земли никто не отменял. Бег и другие активные движения без специального спортивного лифа приводят к скорому обвисанию груди.

Спать на животе

Тут все понятно: грудь не станет меньше, но форма постепенно изменится. Если очень хочется поспать на животе без вреда для груди, подложите подушку или одеяло.

Не пользоваться кремами

Кожу на груди нужно увлажнять, а также защищать солнцезащитным кремом. Напомним, что тонкая кожа очень чувствительна.

Делать пластическую операцию

Некоторые женщины довольны своим размером, но только... одной груди. Разность размера или формы молочных желез встречается часто. Но все же не стоит придавать этому столь важное значение и ложиться под нож хирурга.