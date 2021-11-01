8 фишек итальянской кухни, благодаря которым в нее влюблено полмира. А кто не влюблен, тот просто не пробовал

Итальянская кухня известна и любима во всем мире. Благодаря спагетти и пицце она популярна чуть ли не в каждом уголке планеты, но поверьте, эти блюда далеко не все, чем могут похвастаться на кулинарном поприще итальянцы. Традиционные рецепты включают в себя множество нюансов, которые и позволяют итальянской еде оставаться полезной и вкусной.

Мы в AdMe.ru, разумеется, влюблены в Италию и местную кухню. Поэтому мы основательно прошерстили просторы интернета, немного поговорили со знакомыми итальянцами и собрали несколько простых советов, которые помогают местным так круто готовить.

Паста — первое и основное блюдо

Традиционный итальянский ужин состоит из нескольких этапов. Итальянцы начинают с aperitivo — это может быть игристый напиток и легкие закуски вроде орешков. После этого наступает время antipasti. Это тоже закуска, но чуть более существенная, чем для аперитива: к столу могут подать мясную нарезку, оливки или хлеб. И лишь потом наступает время основного блюда — чаще всего это паста. Ее можно заменить ризотто, иногда даже супом — есть из чего выбрать, но большинство итальянцев все же предпочитают начать полноценный прием пищи именно с пасты.

Знаменитая карбонара здесь готовится иначе, чем мы привыкли

Если мы попросим вас написать рецепт пасты карбонара, большинство наверняка вспомнит блюдо с густым соусом на основе сливок. Тем временем аутентичная итальянская паста карбонара не предполагает их использование. Соус для этого блюда включает в себя лишь яичные желтки и твердый сыр. Правильный итальянский вариант содержит гораздо меньше калорий, чем широко распространенный рецепт карбонары с жирными сливками.

Лучшая приправа — оливковое масло

Итальянцы любят оливковое масло. Им они заправляют салат (никакого майонеза или другого белого соуса; масло, соль — и идеальный салат готов), его же добавляют и в другие блюда. Оливковое масло полезнее, чем подсолнечное, да и, несомненно, вкуснее. Приправами итальянцы в принципе не злоупотребляют: забивать естественный вкус еды соусом с ярко выраженным ароматом — это не для них.

Основа итальянской кухни — крестьянская еда

Итальянское выражение cucina povera — «бедняцкая кухня» — означает, что в основе всех традиционных рецептов лежат простые и недорогие блюда, которые когда-то готовили из найденных под рукой продуктов крестьяне. В том числе и пицца, легенда итальянской кухни, изначально считалась блюдом бедных. Этому принципу итальянцы и следуют до сих пор — ингредиенты для основных блюд местной кухни стоят недорого, а рецепты максимально просты. Высокая кухня, быть может, и присутствует в дорогих ресторанах, рассчитанных на туристов, но сами итальянцы любят обычную вкусную еду и простую подачу.

Сыр — это не закуска, а десерт

Как мы уже упоминали, ужин (да и обед тоже) в Италии состоит из нескольких этапов. Так вот, сыр на столе у итальянца гарантированно появится ближе к концу ужина. Да, паста или ризотто тоже могут быть сдобрены пармезаном, но после основной трапезы итальянец уделит сыру особое внимание. Сыр можно подать вместе с сезонными фруктами или обойтись без них.

Завтрак — самый легкий прием пищи

Большинство адептов здорового питания привыкли, что завтрак должен быть наиболее сытным приемом пищи. Итальянцы же это правило нарушили: самый легкий у них именно завтрак.

Они любят пить по утрам кофе, закусывая его тостом. Это может быть тост с сыром, ветчиной или же просто поджаренный кусочек хлеба — в общем, к чашке утреннего кофе полагается какая-нибудь выпечка. Привычка мало завтракать позволяет нагулять аппетит к середине дня и с удовольствием пообедать. А вот в большинстве европейских стран люди, как правило, любят завтраки поплотнее: яичницу с беконом, блины с сиропом или овсянку.

Минимум отходов во время приготовления пищи

Помните про принцип «бедняцкой кухни»? Он также означает, что итальянцы нерасточительны, стараются минимизировать отходы и выбрасывать лишь действительно непригодные для готовки очистки. К примеру, из оставшегося со вчерашнего ужина мяса итальянец наверняка приготовит на следующий день суп. Моя свекровь однажды готовила нам жареные ломтики баклажана в панировке, а кожуру аккуратно сняла. Лично я бы выбросила! Но она на следующий день приготовила макароны с соусом из измельченной кожуры баклажанов с помидорами, орегано и каперсами. Это был самый вкусный соус, который только можно представить. © Jane Wilks / Quora

Начните приготовление блюда с софритто

Софритто — это 3 вида овощей, слегка обжаренных в масле (оливковом или сливочном, иногда в обоих видах вместе). Большинство соусов для пасты, основ для супа или рагу начинаются именно с софритто, а затем к нему добавляются, если нужно, и другие ингредиенты. Основной секрет в том, чтобы нарезать овощи очень мелко — так они успеют приготовиться внутри и не подгореть снаружи. А если у вас постоянно не хватает времени, готовую основу софритто можно порционно заморозить на будущее.

Распространенные ошибки, от которых итальянец за сердце схватится

В пасту с томатным соусом никогда не добавляется кетчуп — он частью итальянской кухни не является.

Несмотря на популярность за пределами Италии пасты с цыпленком, итальянский шеф никогда не смешает эти два блюда. Курица — это второе блюдо, паста — первое, и им в одной тарелке не место.

Масло в кипящую воду, чтобы спагетти не слиплись, добавлять не следует. Можно добавить немного оливкового масла в уже готовую пасту для заправки.

Не выливайте готовый соус на тарелку поверх пасты. Гораздо вкуснее будет, если вы смешаете макароны с соусом прямо в сковороде, постепенно помешивая, чтобы они пропитались как следует.

Для итальянцев макароны и рис — это не гарнир к мясу или рыбе, а самостоятельное блюдо.

В некоторых ресторанах за пределами Италии к пасте могут подать и вилку, и ложку. Вы наверняка неоднократно видели, как посетители едят пасту, крутя вилкой в ложке. Итальянские шеф-повара в один голос заявляют, что это попросту неприлично. Ложки предназначены либо для детей, либо для людей с плохими манерами.