8 умных трюков Sephora, благодаря которым бренд манипулирует нашим желанием хорошо выглядеть
2018 год ознаменовался для Sephora не только возвращением в Россию, но и присуждением звания ретейлера года. На фоне проблем, с которыми сталкиваются многие другие косметические бренды, успех компании вызывает особенное удивление.
Мы в AdMe.ru провели собственное исследование и обнаружили 8 фишек, которые помогают Sephora наращивать объемы и продавать нам все больше и больше косметики.
Бренду все равно, как его называют
Бренд Sephora появился в 1969 году во Франции. В стране рождения марку, конечно, называют с ударением на последний слог — «Сефорá». Однако на рубеже 2000-х бренд пришел в США и Канаду, и там французское произношение не прижилось, американцы говорят исключительно «Сефо́ра». Руководители компании не раз заявляли: им все равно, как люди «ударяют» бренд. Это довольно нетипично — обычно фирмы скрупулезно следят за такими вещами и стараются не допускать разночтений.
Sephora обновляет традиционные маркетинговые уловки
По маркетинговой традиции Sephora выставляет самую дорогую косметику на уровне глаз покупателей, чтобы ее замечали в первую очередь. За дешевыми товарами нужно наклоняться к нижним полкам. Любой продукт выкладывается с большим запасом, чтобы покупатель мог сам найти запечатанную упаковку крема или теней, которые понравились ему в пробнике, а не просил консультанта принести их со склада. В зоне у касс располагаются самые дешевые продукты в миниатюрах. Но тут есть подвох.
Значительную часть косметики у ретейлера дешевле покупать крупными порциями. Например, большая банка популярной в Instagram маски от GlamGlow стоит около $ 60, а миниатюра — $ 25. Но в пересчете на 100 граммов продукт в большой упаковке оказывается выгоднее. Поэтому опытные клиенты Sephora советуют всегда пересчитывать цену.
Ретейлер активно эксплуатирует эксклюзивность
Некоторые популярные косметические бренды представлены в Sephora эксклюзивно. Это заставляет клиентов возвращаться за новыми товарами от полюбившихся марок, которые больше нигде не найти. Кроме того, компания выпускает ограниченные серии продуктов, которые также привлекают покупателей эксклюзивностью.
А еще у бренда есть собственная линейка продукции. По отзывам потребителей, эта косметика не отличается сверхвысоким качеством или особо низкой ценой, то есть не может конкурировать с более опытными производителями. Она нужна Sephora исключительно для формирования лояльности к собственному бренду.
В Sephora дают «примерить» почти каждый продукт
В отличие от конкурентов, Sephora выставляет пробники практически всех своих продуктов. А еще в торговых точках бренда есть целые киоски со средствами для снятия макияжа и салфетками, которыми клиенты могут пользоваться бесплатно. Из-за этого покупатели надолго задерживаются в магазине, тестируя косметику. А это значительно увеличивает продажи: согласно исследованиям, время, проведенное в магазине, прямо пропорционально вероятности покупки. Проще говоря, чем дольше покупатель рассматривает и пробует косметику, тем выше шанс, что он что-нибудь купит.
Бренд учитывает потребности интровертов
«Мне нужна помощь». «Я хочу сделать покупку сам».
Sephora ввела цветовое разграничение корзинок для покупок и тем самым решила проблему с назойливыми консультантами. Взяв красную корзинку, покупатель дает понять работнику магазина, что ему нужна помощь, а взяв серую — что подходить к нему не нужно. Фишка оказалась настолько крутой, что это признали даже конкурирующие бренды: «Я работаю в Ulta. Мы никогда не можем угодить! Когда мы предлагаем помощь, люди злятся на нас. Когда мы не подходим к клиентам, на следующий день видим негативный отзыв, в котором говорится, что в магазине никого не было рядом, чтобы помочь».
Sephora следит за своими покупателями
У Sephora очень умное мобильное приложение. Оно собирает статистические данные о своих покупателях, выявляет их потребности и предлагает релевантные товары. Так, например, бренд выяснил, что 70 % людей совершают покупку в течение 24 часов с момента, когда они отложили товар в корзину. В течение этого времени приложение будет активно напоминать о сохраненных продуктах.
Еще приложение собирает данные о покупателях непосредственно в магазине (если, конечно, на смартфоне включена геолокация), а затем анализирует совершенные покупки. По задумке разработчиков, виртуальный помощник должен заменить собой торгового представителя Sephora. Это еще один способ свести реальное общение к минимуму.
Продавать косметику помогает искусственный интеллект
Бренд активно использует возможности искусственного интеллекта для увеличения продаж. Sephora разработала специальную систему Color IQ, которая распознает тип кожи по фотографии и присваивает ему четырехзначный номер. С его помощью в магазине проще подобрать тональное средство. Приложение работает не слишком эффективно и не всегда дает верный результат, но зато отлично стимулирует продажи.
Еще одна недавняя разработка — виртуальный художник. В приложение также можно загрузить фотографию и примерить на нее любой макияж, а затем отложить в корзину товары, с помощью которых он создан. Если учесть, что приложений, в которых можно «нарисовать» макияж, огромное количество, становится очевидно, что виртуальный художник Sephora тоже решает лишь маркетинговые задачи.
Как вам кажется, какая фишка Sephora помогает бренду больше всего?
Фото на превью Snorlax / MEGA/Mega Agency/East News