8 умных трюков Sephora, благодаря которым бренд манипулирует нашим желанием хорошо выглядеть

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2018 год ознаменовался для Sephora не только возвращением в Россию, но и присуждением звания ретейлера года. На фоне проблем, с которыми сталкиваются многие другие косметические бренды, успех компании вызывает особенное удивление.

Мы в AdMe.ru провели собственное исследование и обнаружили 8 фишек, которые помогают Sephora наращивать объемы и продавать нам все больше и больше косметики.

Бренду все равно, как его называют

Бренд Sephora появился в 1969 году во Франции. В стране рождения марку, конечно, называют с ударением на последний слог — «Сефорá». Однако на рубеже 2000-х бренд пришел в США и Канаду, и там французское произношение не прижилось, американцы говорят исключительно «Сефо́ра». Руководители компании не раз заявляли: им все равно, как люди «ударяют» бренд. Это довольно нетипично — обычно фирмы скрупулезно следят за такими вещами и стараются не допускать разночтений.

Sephora обновляет традиционные маркетинговые уловки

По маркетинговой традиции Sephora выставляет самую дорогую косметику на уровне глаз покупателей, чтобы ее замечали в первую очередь. За дешевыми товарами нужно наклоняться к нижним полкам. Любой продукт выкладывается с большим запасом, чтобы покупатель мог сам найти запечатанную упаковку крема или теней, которые понравились ему в пробнике, а не просил консультанта принести их со склада. В зоне у касс располагаются самые дешевые продукты в миниатюрах. Но тут есть подвох.

Значительную часть косметики у ретейлера дешевле покупать крупными порциями. Например, большая банка популярной в Instagram маски от GlamGlow стоит около $ 60, а миниатюра — $ 25. Но в пересчете на 100 граммов продукт в большой упаковке оказывается выгоднее. Поэтому опытные клиенты Sephora советуют всегда пересчитывать цену.

Ретейлер активно эксплуатирует эксклюзивность

Некоторые популярные косметические бренды представлены в Sephora эксклюзивно. Это заставляет клиентов возвращаться за новыми товарами от полюбившихся марок, которые больше нигде не найти. Кроме того, компания выпускает ограниченные серии продуктов, которые также привлекают покупателей эксклюзивностью. А еще у бренда есть собственная линейка продукции. По отзывам потребителей, эта косметика не отличается сверхвысоким качеством или особо низкой ценой, то есть не может конкурировать с более опытными производителями. Она нужна Sephora исключительно для формирования лояльности к собственному бренду.

В Sephora дают «примерить» почти каждый продукт

В отличие от конкурентов, Sephora выставляет пробники практически всех своих продуктов. А еще в торговых точках бренда есть целые киоски со средствами для снятия макияжа и салфетками, которыми клиенты могут пользоваться бесплатно. Из-за этого покупатели надолго задерживаются в магазине, тестируя косметику. А это значительно увеличивает продажи: согласно исследованиям, время, проведенное в магазине, прямо пропорционально вероятности покупки. Проще говоря, чем дольше покупатель рассматривает и пробует косметику, тем выше шанс, что он что-нибудь купит.

Бренд учитывает потребности интровертов

«Мне нужна помощь». «Я хочу сделать покупку сам».

Sephora ввела цветовое разграничение корзинок для покупок и тем самым решила проблему с назойливыми консультантами. Взяв красную корзинку, покупатель дает понять работнику магазина, что ему нужна помощь, а взяв серую — что подходить к нему не нужно. Фишка оказалась настолько крутой, что это признали даже конкурирующие бренды: «Я работаю в Ulta. Мы никогда не можем угодить! Когда мы предлагаем помощь, люди злятся на нас. Когда мы не подходим к клиентам, на следующий день видим негативный отзыв, в котором говорится, что в магазине никого не было рядом, чтобы помочь».

Sephora следит за своими покупателями

У Sephora очень умное мобильное приложение. Оно собирает статистические данные о своих покупателях, выявляет их потребности и предлагает релевантные товары. Так, например, бренд выяснил, что 70 % людей совершают покупку в течение 24 часов с момента, когда они отложили товар в корзину. В течение этого времени приложение будет активно напоминать о сохраненных продуктах. Еще приложение собирает данные о покупателях непосредственно в магазине (если, конечно, на смартфоне включена геолокация), а затем анализирует совершенные покупки. По задумке разработчиков, виртуальный помощник должен заменить собой торгового представителя Sephora. Это еще один способ свести реальное общение к минимуму.

Продавать косметику помогает искусственный интеллект

Бренд активно использует возможности искусственного интеллекта для увеличения продаж. Sephora разработала специальную систему Color IQ, которая распознает тип кожи по фотографии и присваивает ему четырехзначный номер. С его помощью в магазине проще подобрать тональное средство. Приложение работает не слишком эффективно и не всегда дает верный результат, но зато отлично стимулирует продажи. Еще одна недавняя разработка — виртуальный художник. В приложение также можно загрузить фотографию и примерить на нее любой макияж, а затем отложить в корзину товары, с помощью которых он создан. Если учесть, что приложений, в которых можно «нарисовать» макияж, огромное количество, становится очевидно, что виртуальный художник Sephora тоже решает лишь маркетинговые задачи.