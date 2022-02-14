8 фактов о Византии, которые покажут, как мало мы знаем о великой империи

Благодаря школьной программе с Византийской империей у нас сложились прочные ассоциации: при ее упоминании в памяти всплывают Константинополь, Кирилл и Мефодий, Босфор. Но об этом и без того загадочном государстве существуют факты, которых нам не рассказывали ни в школе, ни в знаменитых фильмах.

Мы в AdMe.ru углубились в исторические дебри, чтобы узнать о Византийской империи побольше и поделиться нетривиальными фактами о ней. А в бонусе раскроем суть названия ее современной столицы.

Только однажды Византийской империей правила женщина

Сегодняшние страсти в социальных сетях и споры в интернете не идут ни в какое сравнение с тем, как люди переживали из-за религиозных разногласий в эпоху наших далеких предков. У жены императора Льва IV Ирины были свои взгляды на все, включая отношение к иконоборцам. А именно им и решил стать ее сын Константин VI, когда вырос. Вот тогда-то Ирина и проявила свою несгибаемую решимость и разобралась со всеми иконоборцами, включая собственного сына. Она провозгласила себя императрицей и стала первой женщиной в истории Византии, правившей самостоятельно с 797 по 802 год.

Она не называлась Византийской империей до тех пор, пока не пала

Термин «Византийская империя» вошел в обиход в XVIII–XIX веках уже после ее падения, а для современников царства Византия была «продолжением» Римской империи, которая просто перенесла центр своей власти из Рима в новую восточную столицу Константинополь.

Византийцы выкрали секрет производства шелка у Китая

Это сейчас мы смотрим сериалы и фильмы об османских красавцах и красавицах в шелковых нарядах умопомрачительных фасонов. А до 550 года никто там и слыхом не слыхивал о том, как их делать. Легенда гласит, что 2 византийских монаха, приехавших в Поднебесную, поместили яйца шелкопряда в бамбуковый шест, чтобы вывезти их контрабандой из Китая. Ведь даже в самом Китае знания о производстве шелка считались государственной тайной. Уже дома в Константинополе эти монахи подарили яйца византийскому императору Юстиниану I, и впоследствии он создал процветающую шелковую промышленность.

Именно византийцы сохранили многие письмена Древней Греции

Многие популярные труды, которые сейчас можно встретить на полках книжных магазинов в разделе «Философия», могли вообще не увидеть свет. Трактаты греческих мыслителей, таких как Платон, Птолемей и Гален (который развеял миф о текущей по венам пневме и подарил миру знания о том, что там все-таки кровь), могли бы быть утерянными для истории и современных поколений, если бы не Византийская империя. За что мы говорим ей большое спасибо. Хотя византийские писцы зачастую относились довольно враждебно к так называемым языческим идеям, они были крайне находчивыми и копировали ветхие рукописи. А библиотеки Константинополя сохраняли тексты на греческом языке и латыни, и позже они медленно исчезали на Западе. Подсчитано, что из всех древнегреческих рукописей, сохранившихся до наших дней, более 2/3 были переданы византийцами.

Самый влиятельный император был простолюдином

Несмотря на то, что мы привыкли ассоциировать Византию с Константином, всемирной известностью она обязана Юстиниану I. Казалось бы, имидж самого могущественного правителя должен вызвать в воображении образ человека голубых кровей. Но на деле великий император был сыном крестьянина. К слову, у Юстиниана сразу же обнаружились все задатки и качества настоящего лидера и царя. Даже несмотря на то, что он всегда говорил по-гречески с плохим акцентом, что и выдавало его провинциальное происхождение. Но это не помешало ему за почти 40 лет пребывания на троне отвоевать огромные участки утраченной римской территории и запустить амбициозные строительные проекты. Именно благодаря ему восстановили собор Святой Софии в Константинополе, который сейчас считается одним из величайших мировых архитектурных достижений.

Документ о передаче Константином власти над территориями папе Сильвестру I на самом деле был подделкой

По этому сюжету можно было бы снять блокбастер не хуже «Кода да Винчи». Ведь «Дар Константина» был величайшей мистификацией Средневековья. Согласно этому документу, тот самый знаменитый Константин Великий сделал щедрый дар и передал власть над Римом и всей Западной Римской империей папе Сильвестру I и его преемникам. Этот акт возвысил пап из священников до независимых князей и правителей. На самом же деле документ был подделан в VIII веке какими-то неизвестными монахами спустя сотни лет после смерти Константина Великого и Сильвестра I. Подделка оказала незначительное влияние на общество в момент, когда была состряпана, но столетия спустя сыграла огромную роль в формировании христианского мира.

Зачастую фамилии определяли профессию человека

Как и в большинстве других древних культур, семья, в которой человек родился в Византии, во многом определяла его социальный статус и профессию во взрослой жизни. И чтобы окружающим сразу было понятно, что за личность представляет из себя тот или иной гражданин, византийцы получали фамилии, которые и описывали профессию человека или отсылали к месту, откуда он родом. Например, Пафлагонит — житель Пафлагонии. Или Керуларий — тот, кто изготавливает свечи.

Детали женских нарядов имели определенное значение

Женские платья простого народа были довольно бесформенными, а главными требованиями к одежде были ее долговечность и возможность носить наряд даже во время беременности. Все потому, что ткани в то время были крайне дорогими и не слишком доступными для низших классов. Даже крошечные различия в длине определенных деталей одежды могли указать на статус ее владельца. Одежда длиной до щиколоток с высоким круглым воротником и узкими рукавами до запястья говорит, что перед нами обычная женщина. Не обнажать руку выше запястья было признаком скромности в Византии. А вот платья с короткими рукавами или вообще без рукавов и тугие широкие пояса выдавали танцовщицу.

Бонус: название Стамбула фактически и означает само слово «город»

У известнейшего города Турции было много имен. Сначала сам Константин в 330 году окрестил его Новым Римом. Потом государственные умы, которые придерживались мнения о том, что новые времена требуют новых имен, переименовали город в честь Константина, первого христианского императора Рима. А уже потом город получил свое современное название и стал Стамбулом. Что, по сути, является комбинацией слов «stin polis», означающих в переводе с греческого просто «в городе».