8 фактов о писателе, который мог заменить Пушкина, но погиб из-за своей страсти всем досаждать

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27 июля — день памяти великого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. 178 лет назад в этот день поэт и прозаик погиб на дуэли от руки отставного майора Николая Мартынова. Лермонтову было всего 26 лет. Можно только воображать, как много автор еще бы создал, проживи он долгую жизнь до старости. Но и того наследия, которое осталось после него, достаточно, чтобы считать Лермонтова величайшим литератором, одним из символов России.

Накануне важной даты AdMe.ru вспоминает гениального поэта и хочет рассказать о нем несколько любопытных фактов, которые вы, возможно, никогда не слышали.

Его фамилия — вовсе не Лермонтов

Герб рода Лермонтовых.

Существует несколько версий происхождения фамилии писателя. Сам Лермонтов считал, что одна из ветвей его предков родом из Шотландии, и их родовая фамилия — Лермонт. Один из Лермонтов, солдат, был пленен и оказался в России. Но дальний родственник поэта Иван Лермонтов, серьезный исследователь своего рода, в своей статье «Как писать фамилию Лермонтов?» сообщил, что их род происходит от испанского герцога Лерма. «Но никогда в фамилии Лермантовых буквы „о“ слышно не было и не могло быть. По строю фамилии Лермант или Лерма поэт Лермонтов букву „о“ вместо „а“ мог употребить только по незнанию фамильной генеалогии, так как он рос и воспитывался в семействе генерала Арсеньева... Как доказательство малого знакомства поэта Лермонтова с генеалогиею нашею могу привести то, что за гербовой печатью он присылал ко мне в 1834 году...»

Страстно защищал Пушкина в глазах света

Автограф стихотворения «Смерть поэта».

Смерть Пушкина глубоко поразила Лермонтова. Когда произошла трагедия, Михаил Юрьевич был болен. До него доходили толки, что свет симпатизирует Дантесу. Многие дамы сходились во мнении, что Пушкин был дурен собой, ревнив и не имел права требовать любви от своей жены. Негодование охватило душу Лермонтова, и он излил его в стихотворении «Смерть поэта». Оно оканчивалось словами «И на устах его печать». Произведение быстро распространилось и вызвало бурю в обществе и новую волну симпатий оппоненту Пушкина. Когда же родственник Лермонтова Н. Столыпин в глаза стал порицать горячность поэта по отношению к такому «джентльмену, как Дантес», Лермонтов вышел из себя, выставил его вон и в порыве гнева написал финальные 16 строк — «А вы, надменные потомки...». Вскоре после того, как император ознакомился со скандальным стихотворением, последовал арест Лермонтова, судебное разбирательство и ссылка на Кавказ.

Ходил к гадалке, предсказавшей смерть Пушкина

Убийца Лермонтова Н. Мартынов и место роковой дуэли.

Лермонтов был мистически настроенной личностью, что можно понять и из его произведений. Перед последним роковым отъездом на Кавказ поэт навестил известную петербургскую гадалку Александру Киргхоф. Именно она предсказал смерть Пушкину «от рук белого человека» (имелось в виду белокурого). Лермонтов спросил ее, вернется ли он еще в Петербург. На что гадалка уверенно дала отрицательный ответ. В Пятигорске Лермонтов затеял ссору с майором Мартыновым. Поэт часто подтрунивал над ним и раньше, позволяя себе отпускать колкости и в присутствии дам. Однажды терпение Мартынова лопнуло, и он вызвал писателя на дуэль. Она стала второй в жизни Лермонтова — и последней.

Раздражал императора

Михаил Лермонтов был не из тех людей, которые умеют понравиться всем и каждому лишь при одном своем появлении. Доброе отношение и сердечность он берег лишь для самых близких, а в свете надевал холодную неприступную маску и щедро потчевал окружающих насмешками и укорами. Возможно, все дело в непростом детстве поэта: мальчик рано столкнулся с открытой конфронтацией между двумя любимыми людьми — отцом и бабушкой. Или, может быть, Лермонтов рано понял, что из себя представляет свет. Как бы там ни было, но он не пользовался всепоглощающей любовью окружающих. Не жаловал поэта и император Николай I еще со времен первого суда над ним. П. П. Вяземский вспоминал, что, когда пришло известие о смерти Лермонтова, самодержец пренебрежительно бросил: «Собаке — собачья смерть». Его сестра, великая княгиня Мария Павловна, «вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором». Тогда император пошел на попятный, вышел в другую комнату и сказал собравшимся там: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

Был художником

Поэт увлекался рисованием и живописью с раннего детства. Он писал портреты, пейзажи, работы на военную тематику, жанровые сцены. Но лучшие его произведения связаны с Кавказом и временем первой ссылки. Сохранилась серия картин Лермонтова, выполненных маслом, множество акварелей и рисунков. Однако многие рисунки и живописные полотна считаются утерянными.

Создал двух Печориных — москвича и петербуржца

Слева — дуэль Печорина с Грушницким («Герой нашего времени»), справа — Печорин и Красинский («Княгиня Лиговская»).

Главный лирический персонаж Лермонтова — Печорин из «Героя нашего времени» — родился в Петербурге. А вот Григорий Печорин, который появляется в «Княгине Лиговской», — москвич. Сам Лермонтов тоже москвич, он с трудом привыкал к Петербургу и особых нежных чувств к этому городу не питал. «Московский» Печорин (к слову, ровесник Лермонтова) уже хорошо знает центр Петербурга. А «петербургский» Печорин — зрелый человек, сугубо столичный, хоть и действует на Кавказе.

Не жил в «лермонтовском» доме на Садовой, 61

Еще в 1862 году на петербургском доме по Садовой улице, 61, была установлена памятная доска с надписью: «В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836–1837 гг. Здесь им написано стихотворение „Смерть поэта“». Однако верен лишь второй факт. В этом доме Лермонтов не жил, он только гостил тут у своей бабушки. Дом он снял специально для нее, а сам проживал в Петергофе и Царском селе, время от времени навещая свою пожилую родственницу на Садовой.

Его внешность до сих пор является предметом споров

Казалось бы, сохранилось множество портретов Лермонтова, о каких тогда спорах может идти речь? Однако не все так однозначно. Дело в том, что некоторые изображения поэта оказались ненастоящими. А другие портреты Лермонтова значительно отличаются друг от друга, и неподготовленному наблюдателю сложно понять, что на них изображен один и тот же человек. В Литературном музее хранится портрет, который искусствоведы называют «вульфертовским» — по фамилии последнего владельца. Только в 1967 году стало окончательно ясно: на нем изображен вовсе не Лермонтов. Чтобы установить истину, даже привлекали криминалистов.

Изображение, которое ошибочно считают портретом поэта.

Ни один прижизненный портрет Лермонтова не дает полного представления о том, как точно выглядел литератор. Более того, на многих из них будто запечатлены разные люди. Дело в том, что некоторые художники часто пытались польстить изображаемому, поэтому добавляли ему более привлекательные черты. Так случилось и с Лермонтовым.

Портрет справа написан Заболотским. Об авторстве портрета слева специалисты спорят до сих пор.

Самыми точными портретами считаются работы учителя живописи поэта П. Заболотского и его однополчанина Д. Палена, ведь они были близки с писателем и могли точнее уловить и передать важные черты его натуры. Именно Пален нарисовал единственный портрет Лермонтова в профиль.

Портрет в профиль, нарисованный Паленом.

Кстати, существует и автопортрет поэта, который тот написал, находясь в ссылке на Кавказе.