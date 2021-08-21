8 фактов о моде прошлых эпох, которые доказывают, что порой нашим предкам приходилось ох как непросто

У каждого поколения свои представления о красоте и моде. Сегодня мы с удивлением читаем о бинтовании ног или деформирующих тело корсетах. Однако людям всегда было свойственно желание улучшить свою внешность, поэтому любой тренд, даже самый безумный, мог с легкостью завоевать их сердца. Причем в прежние времена мужчины ничуть не уступали женщинам в своем желании быть стильными и модными.

Мы в AdMe.ru проштудировали немало источников, посвященных истории моды, и лишний раз убедились в справедливости выражения «Красота требует жертв».

1. Неэтичные воротники-рафы

Воротник-раф, или «мельничный жернов», был крайне популярным предметом гардероба в XVI–XVII веках. Их носили практически все знатные мужчины, женщины и даже дети. Есть легенда, согласно которой такой воротник появился благодаря некой богатой испанке, которая собрала кружева вокруг своей шеи, чтобы скрыть ее недостатки. Особую популярность рафы получили в 1560-х годах, когда в Англии стало доступно производство крахмала. Как правило, его получали из пшеницы и кукурузы, и в какой-то момент эта ситуация вызвала этические споры. Однажды главный министр королевы Елизаветы I сказал: «Разве это не прискорбно, что мы тратим крахмал ради нашего тщеславия, в то время как многие голодают из-за отсутствия хлеба?» Тем не менее воротники продолжали носить. Они демонстрировали богатство и статус владельца, поскольку любой, кто мог позволить себе носить раф, явно не занимался никаким ручным трудом. Кроме того, раф можно было надеть только 1 раз, поскольку тепло человеческого тела и внешние факторы неизбежно приводили к потере формы. Также такие воротники сильно влияли на осанку владельца, и человек был вынужден высоко держать подбородок и в целом принимать гордую и надменную позу.

2. Греховные туфли

Европейские модники XIV–XV веков считали верхом моды туфли с очень длинным носом. Еще их называли «кракове» и «пулены». Правда, многие священнослужители не одобряли такой обуви. В английском стихотворении 1388 года автор сетовал на то, что мужчины не могут преклонять колени в молитве из-за слишком длинных носов туфель. А еще церковь считала их греховными из-за неоднозначной формы. Появление такой моды в Англии связывают с бракосочетанием Ричарда II и Анны Чешской. Вот что писал по этому поводу один анонимный автор-монах: «С этой королевой из Богемии в Англию пришли эти проклятые пороки длиной в полметра, поэтому их необходимо было привязать к голени серебряными цепями, прежде чем в этой обуви можно было ходить». Однако есть признаки того, что пулены носили и чуть раньше. Один из авторов середины XIV века описывал мужчин этого периода как носивших «на туфлях острие длиной до вашего пальца. Они больше походили на когти демонов, чем на украшения для мужчин». Чтобы острый носок держал форму, его набивали мхом и конским волосом. Вскоре эта мода коснулась и рыцарей: их военная форма в XIV–XV веках также стала включать в себя саботины — обувь с чересчур длинным носом.

3. Вредоносный макияж елизаветинской эпохи

В XVI веке королева Англии Елизавета I была той женщиной, которая определила образ данной эпохи. Ей старались подражать не только в одежде, но и в прическах, и в макияже. Идеал красоты эпохи Возрождения был таков: светлые волосы, бледный цвет лица, яркие глаза и красные губы. Так выглядела и сама королева. Алебастровый цвет лица символизировал богатство и благородное происхождение, поскольку указывал на то, что человеку не приходится работать под палящим солнцем. Конечно, женщины были готовы на все, чтобы добиться белой кожи. В ход шли составы, сделанные в том числе из свинца и уксуса. А отвары, используемые для отбеливания веснушек и лечения прыщей, часто включали в себя такие ингредиенты, как сера, скипидар и ртуть. Эти токсичные вещества довольно быстро делали кожу серой и морщинистой, поэтому дамы наносили на лицо глазурь из сырого яичного белка, чтобы получить гладкую мраморную поверхность. Чтобы покрасить губы в красный цвет, модницы использовали сульфид ртути, а глаза осветляли каплями сока красавки и покрывали краской из порошкообразной сурьмы. Также в эпоху Елизаветы I дамы нередко имитировали отсутствие зубов путем чернения, чтобы быть похожими на свою королеву. Дело в том, что она очень любила сладкое, и в какой-то момент ее зубы стали разрушаться.

4. Накладные ресницы из волос

Сегодня никого не удивишь накладными или наращенными ресницами — их делают из самых разнообразных материалов, можно выбрать любую длину и форму. А вот первые накладные ресницы были сделаны из человеческих волос и предназначались для актрисы Сины Оуэн. В 1916 году знаменитый кинорежиссер и продюсер Дэвид Гриффит приступил к съемкам фильма «Нетерпимость», где Сина должна была играть роль прекрасной принцессы. Именно Гриффит придумал один из первых вариантов накладных ресниц. Он хотел, чтобы глаза героини сияли сильнее, чем сама жизнь. Тогда парикмахер взял волосы и с помощью театрального клея и марли приклеил их к векам актрисы. Надо сказать, что это был не самый комфортный способ удлинения ресниц. По словам партнерши Сины по фильму, однажды у актрисы довольно сильно распухли веки. Что интересно, фильм не принес Гриффиту больших денег, так что очень жаль, что он не запатентовал накладные ресницы.

5. Купальники из фанеры

До 1920-х годов купальные костюмы для женщин были довольно громоздкими и неудобными — можно сказать, что это были полноценные закрытые платья и шаровары из плотной, преимущественно шерстяной ткани. К счастью, вместе с эмансипацией пришла и новая мода на купальники. Они стали более открытыми и, как правило, представляли собой тунику и панталоны. Однако были и гораздо более оригинальные варианты. Так, в 1929 году в штате Вашингтон были представлены купальные костюмы, выполненные из елового шпона. Они описывались как дешевые, легкие в изготовлении и при этом стильные и современные. Дело в том, что округ, в котором выпустили такие купальники, с давних пор славился своей лесной промышленностью и считался крупнейшим регионом по производству пиломатериалов. Так что в какой-то момент местные умельцы решили использовать листы шпона вместо ткани.

6. Макияж коленок

В 1920-е девушки делали макияж коленок, чтобы привлечь особое внимание к этой части тела, которая никогда раньше не выставлялась напоказ. Началось все с обычных румян для коленей, но в итоге переросло в настоящую роспись: на ногах рисовали замысловатые узоры и даже картинки. Правда, увидеть эту красоту можно было лишь во время танцев, поскольку в обычной жизни девушки чаще всего не носили юбки выше колена. Конечно, стоит отметить, что далеко не каждая модница решалась на столь дерзкую выходку. Это было прерогативой девушек-флэпперов — эмансипированных особ, олицетворявших поколение «ревущих двадцатых». Они отличались более свободными нравами, носили короткие стрижки, делали яркий макияж, слушали запрещенную музыку вроде джаза и даже управляли автомобилями.

7. Менструальный пояс

Критические дни и сегодня не самый приятный период в жизни женщины, однако нашим предшественницам было куда сложнее. С давних пор женщины использовали различные виды ткани, чтобы справиться с кровотечением. Конечно, это было не очень комфортно. Однако в начале XX века был придуман так называемый менструальный пояс. Он представлял собой эластичный ремень с небольшими зажимами спереди и сзади, на которые крепились особые прокладки. По воспоминаниям женщин, которые пользовались этим поясом, это был не самый удобный аксессуар. Позже были изобретены гигиенические прокладки с липкой лентой, которые можно было приклеивать к нижнему белью.

8. Платья из картофельных и других мешков

В 1930-х годах прошлого века многие американки шили себе платья из мешков, в которых перевозили муку, корма для животных или картофель. Раньше различные товары доставлялись в бочках или деревянных контейнерах, но потом из соображений экономии их заменили тканевыми мешками. Вскоре торговцы поняли, что из мешковины люди стали шить себе одежду: в непростые времена это было дешево и практично. Тогда производители решили делать ткань более привлекательной: на ней стали появляться различные узоры и рисунки, например в виде солнца и цветов. В народе даже ходили специальные рецепты, как убрать с ткани логотип производителя муки или корма. К примеру, в ход шел керосин. Кстати, на знаменитой фотографии 1951 года Мэрилин Монро позирует в платье, сшитом из картофельного мешка. Правда, до конца непонятно, по какой причине она решилась на эту фотосессию. То ли потому, что какая-то чопорная журналистка посчитала одно из платьев актрисы слишком вульгарным и отметила, что даже в мешке из-под картошки Мэрилин выглядела бы лучше. То ли кто-то предположил, что Монро будет желанной и великолепной даже в том случае, если наденет на себя мешок.