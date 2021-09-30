8 фактов о моде прошлого, после которых изыски современных красоток вас больше не удивят

Люди всегда стремились выглядеть лучше других, следуя столь непостоянным веяниям моды. Сейчас некоторые из них могут показаться совсем уж дикими, например чернение зубов или обмазывание волос салом. Другие же тренды сохранились и по сей день. Это и загар, завоевавший популярность абсолютно случайно, и галстук, в прошлом предназначавшийся для совершенно иных целей.

Мы в AdMe.ru увлеклись этим вопросом и теперь знаем все о забытых и наиболее абсурдных веяниях моды прошлого. А также о тех, которые оставили значительный след в настоящем.

Загар стал популярным совсем недавно и довольно неожиданно

Многие ценят лето за возможность растянуться на полотенце или в шезлонге и понежиться на солнце. В наше время золотистый цвет кожи считается красивым. Ради его получения люди даже посещают солярии и используют косметические автозагары. Однако до 1920-х годов в моде, наоборот, была бледность. Она подчеркивала, что дама много времени проводит дома, принимает гостей и отдыхает. В одежде преобладали платья с длинными рукавами, шляпы, часто использовались зонтики. Все изменила Коко Шанель — крупнейшая законодательница мод того времени. Она загорела на Французской Ривьере, а по возвращении домой ее образ очень понравился поклонникам. Шанель вдохновилась этим и для следующего своего показа выбрала загорелых моделей. С тех пор загар стал символом статуса человека, который может позволить себе солнечный отпуск.

Не все меховые аксессуары использовались исключительно для украшения

У модниц в былые времена пользовались популярностью меховые шкурки. Их носили в руке, на плече или же пристегивали к поясу, украшая золотом и драгоценностями. Это считалось красивым и подчеркивало статус, но также имело практическое применение. Предполагается, что одной из задач такого аксессуара была ловля блох, которые якобы и будут собираться на меховом изделии, не кусая его владельца. Скажем больше: существует мнение, что и ручных собачек, столь любимых знатью, заводили примерно с теми же целями. И, вероятно, они были эффективнее обычных меховых шкурок. Дело в том, что температура тела животного на несколько градусов выше, чем у человека, и в теории для вшей и блох собака выглядит более привлекательной.

К гигиене ротовой полости было особое отношение

Как и в Азии и Европе, обычай чернить зубы существовал и на Руси. Этим с середины XVII и примерно до начала XIX веков занимались дворяне, купцы и богатые крестьяне. Есть несколько версий, объясняющих это действо. Первая гласит, что в определенный период люди начали отбеливать зубы раствором на основе ртути, которая разрушала эмаль и приводила к почернению зубов. Согласно другому мнению, черные зубы стали признаком достатка из-за дороговизны сахара. Чрезмерное его употребление приводит к кариесу, а много сладостей могли себе позволить лишь зажиточные люди. Таким образом, плохие зубы превратились в символ достатка.

До изобретения лака для волос женщины как только не изощрялись

XVIII век кажется очень романтичным благодаря пышным нарядам и прическам. Но на деле многие модные ухищрения попросту портили здоровье: люди использовали опасные средства и пренебрегали простыми правилами личной гигиены. Например, из-за моды на высокие прически дамы подвергали свои волосы настоящим пыткам: завивали горячими щипцами, смазывали салом, а затем присыпали пудрой, чтобы получить нужную форму. Подобные процедуры были довольно трудозатратны, поэтому женщина ходила с такой прической несколько недель и все это время не мыла голову. Естественно, это приводило к проблемам с кожей, в волосах заводились различные насекомые, а иногда даже мыши.

Дамы носили шляпы не по доброй воле

Дамы из королевской семьи регулярно дополняют свой образ вычурной шляпкой. В наши дни это просто дань традициям. Дело в том, что до середины прошлого века женщины не должны были показывать волосы: это считалось неприличным. Поэтому на публике все состоятельные особы носили шляпы. Также этого требовал и королевский протокол проведения официальных мероприятий. Сейчас же ношение шляпы является показателем статуса. Таким образом дамы демонстрируют, что соблюдают дворянские обычаи и относятся к элите.

Туфли с красной подошвой придумали задолго до Кристиана Лубутена

Вероятно, сейчас каждый узнает фирменные женские туфли на высоком каблуке от французского модельера Кристиана Лубутена. Но в Европе такую обувь начали носить мужчины в XVII веке, а моду на нее ввел король Франции Людовик XIV. В те времена многие мужчины ходили в обуви на низком каблуке. Поэтому аристократы увеличили его высоту, а чтобы еще больше подчеркнуть свою привилегированность, окрашивали подошву дорогой красной краской. «Один из лучших способов подчеркнуть статус — непрактичность», — так объясняет странную моду Элизабет Семельхак из Музея обуви Торонто.

Галстук совсем не то, чем кажется

В наше время галстук считается одним из обязательных элементов мужского парадного костюма. Он стал популярным в середине XVII века во Франции, когда дворян заинтересовали традиционные шейные платки, которые носили в хорватской армии. Солдаты использовали этот аксессуар как дополнительную защиту в бою, а также для того, чтобы шею не натирали доспехи. Но история галстуков уходит еще дальше. Их носили и древние римляне, и китайские воины. На статуях «терракотовой армии», обнаруженных в Китае, можно четко увидеть шейные платки.

За подводку для глаз нужно благодарить древних египтян

Подводка для глаз стала неотъемлемой частью бесчисленного множества популярных образов: ее использовали звезды от Мэрилин Монро до Мэрилина Мэнсона. Еще в древности и мужчины, и женщины применяли кайал — смесь сажи и минералов. С его помощью люди подчеркивали форму глаз. Кроме того, кайал имел антибактериальные и солнцезащитные свойства. Так, подводку для глаз впервые использовали около 12 тыс. лет назад, она широко применялась в Древнем Египте, Индии, Западной Африке и на Среднем Востоке. Однако современные лайнеры стали популярными лишь в начале ХХ века, после того как был обнаружен бюст древнеегипетской царицы Нефертити. Весь мир очаровала ее красота, и дамы вдохновились древнеегипетской эстетикой.