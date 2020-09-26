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8 фактов о самой знаменитой гвардии в мире, которая стала неотъемлемой частью английской культуры

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Одна из самых популярных охранных структур в мире — королевская гвардия Великобритании — славится своим неповторимым внешним видом, строгой дисциплиной и, конечно же, профессионализмом. Гвардейцы уже давно перестали исполнять исключительно защитную роль: они являются важной частью культуры самой Англии. Поэтому и требования к солдатам выдвигаются соответствующие.

AdMe.ru выяснил, какие правила существуют для королевских гвардейцев и что же все-таки нужно уметь, чтобы стать частью элитных британских войск.

1. Строгий отбор

В королевскую гвардию отбирают только лучших солдат Британской армии. Парни служат по контракту, но, несмотря на престиж и значимость этой деятельности, средняя зарплата составляет около 1 884 фунтов (₽ 185 430) в месяц, что не так уж и много по меркам Великобритании. Сумма также колеблется в зависимости от срока службы.

2. Цвет униформы с подтекстом

© depositphotos, © theroyalfamily / instagram

Благодаря красному цвету мундира королевские гвардейцы всегда узнаваемы. Однако изначально этот оттенок был выбран с точки зрения практичности. Дело в том, что красный — самый сложный для восприятия цвет, и на расстоянии такая военная форма сливается в один яркий цветной блок, благодаря чему противник не может точно оценить масштаб британских войск, которые на него нападают.

Кроме того, красные мундиры считаются более легкими, их солдаты носят преимущественно весной и летом. А вот сине-серые удлиненные пальто рассчитаны на более холодное время года.

3. Медвежья шапка для уважения

© depositphotos

Высокие черные шапки использовались еще в XVII веке. Тогда солдаты Французской и Британской армии носили их, чтобы казаться выше и таким образом запугивать противника. Сами шапки сшиты из медвежьего меха, из-за чего защитники животных постоянно устраивают акции протеста. Дизайн этого головного убора собирались менять, однако в пользу натурального меха правительство привело весомый аргумент: в отличие от искусственного он не портится при любой погоде.

4. Крепкая шея

© depositphotos, © depositphotos

И это не шутка. В соответствии с дресс-кодом, королевские гвардейцы постоянно носят тяжелые шапки. Вес этого головного убора может доходить до 4 кг. Также стоит учесть, что в дождливую погоду шапки намокают и становятся еще тяжелее. Поэтому у мужчин из королевской гвардии должна быть достаточно хорошая физическая подготовка.

Нужно также отметить специальный крепеж этого предмета гардероба — ремень проходит под губой. Это необходимо для защиты шеи солдата в бою. Если вдруг гвардеец будет ранен, то тяжелая шапка просто упадет назад и не повредит ему шею, как могло бы случиться, если бы она держалась на ремне под подбородком.

5. Запрет на разговоры

© depositphotos, © depositphotos

Как и другие военные, солдаты королевской армии не имеют права общаться друг с другом во время службы. Даже если их коллеге стало плохо и он, например, потерял сознание, гвардейцы должны стоять ровно, нерушимо и молча. Однако они могут накричать на вас, если вы перегородили им дорогу. В таких случаях они обычно провозглашают: «Дорогу королевской гвардии!»

6. Обморок по уставу

© tarot07 / youtube

В связи с тем, что гвардейцам приходится носить оружие и тяжелые предметы гардероба, а также стоять по стойке смирно в летнюю жару, неудивительно, что они часто теряют сознание. Именно поэтому существуют особые правила падения солдат в обморок: запрещено заваливаться в сторону или раскачиваться, и уж тем более нельзя ронять оружие, вставать на одно колено или опускать руки. Падать нужно лицом вперед, продолжая при этом держать винтовку штыком вверх.

7. Штраф за улыбку

© Alex Kartashov / youtube

Кажется, одно из любимых развлечений туристов во время посещения Лондона — попытка развеселить гвардейца. Буквально каждый пытается вызвать у строгого солдата хотя бы намек на улыбку. Тем не менее гвардия служит королеве и должна вести себя соответствующе, придерживаясь жесткой дисциплины. Если руководство увидит улыбающегося солдата, он будет оштрафован на сумму около 200 фунтов (₽ 19 398).

8. Дома ли королева

© depositphotos, © depositphotos

Узнать, дома ли сейчас королева, можно также с помощью гвардейцев. Так, когда Елизавета II находится в Букингемском дворце, ворота охраняют 4 солдата, когда же Ее Величество отсутствует — всего 2. По правилам часовые должны простоять на посту 2 часа, а затем могут отдохнуть на протяжении четырех.

Бонус

В королевской гвардии есть свой оркестр, который часто исполняет разные каверы. Например, заглавную тему «Игры престолов» или песни «The Beatles». Вы только послушайте, как круто играют гвардейцы!

Были ли вы в Лондоне? Хотели бы увидеть гвардейцев вживую и все-таки попытаться их рассмешить? А может быть, у вас уже есть фото с британским солдатом?

Фото на превью depositphotos, depositphotos
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