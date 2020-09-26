8 фактов о самой знаменитой гвардии в мире, которая стала неотъемлемой частью английской культуры

Одна из самых популярных охранных структур в мире — королевская гвардия Великобритании — славится своим неповторимым внешним видом, строгой дисциплиной и, конечно же, профессионализмом. Гвардейцы уже давно перестали исполнять исключительно защитную роль: они являются важной частью культуры самой Англии. Поэтому и требования к солдатам выдвигаются соответствующие.

AdMe.ru выяснил, какие правила существуют для королевских гвардейцев и что же все-таки нужно уметь, чтобы стать частью элитных британских войск.

1. Строгий отбор

В королевскую гвардию отбирают только лучших солдат Британской армии. Парни служат по контракту, но, несмотря на престиж и значимость этой деятельности, средняя зарплата составляет около 1 884 фунтов (₽ 185 430) в месяц, что не так уж и много по меркам Великобритании. Сумма также колеблется в зависимости от срока службы.

2. Цвет униформы с подтекстом

Благодаря красному цвету мундира королевские гвардейцы всегда узнаваемы. Однако изначально этот оттенок был выбран с точки зрения практичности. Дело в том, что красный — самый сложный для восприятия цвет, и на расстоянии такая военная форма сливается в один яркий цветной блок, благодаря чему противник не может точно оценить масштаб британских войск, которые на него нападают. Кроме того, красные мундиры считаются более легкими, их солдаты носят преимущественно весной и летом. А вот сине-серые удлиненные пальто рассчитаны на более холодное время года.

3. Медвежья шапка для уважения

Высокие черные шапки использовались еще в XVII веке. Тогда солдаты Французской и Британской армии носили их, чтобы казаться выше и таким образом запугивать противника. Сами шапки сшиты из медвежьего меха, из-за чего защитники животных постоянно устраивают акции протеста. Дизайн этого головного убора собирались менять, однако в пользу натурального меха правительство привело весомый аргумент: в отличие от искусственного он не портится при любой погоде.

4. Крепкая шея

И это не шутка. В соответствии с дресс-кодом, королевские гвардейцы постоянно носят тяжелые шапки. Вес этого головного убора может доходить до 4 кг. Также стоит учесть, что в дождливую погоду шапки намокают и становятся еще тяжелее. Поэтому у мужчин из королевской гвардии должна быть достаточно хорошая физическая подготовка. Нужно также отметить специальный крепеж этого предмета гардероба — ремень проходит под губой. Это необходимо для защиты шеи солдата в бою. Если вдруг гвардеец будет ранен, то тяжелая шапка просто упадет назад и не повредит ему шею, как могло бы случиться, если бы она держалась на ремне под подбородком.

5. Запрет на разговоры

Как и другие военные, солдаты королевской армии не имеют права общаться друг с другом во время службы. Даже если их коллеге стало плохо и он, например, потерял сознание, гвардейцы должны стоять ровно, нерушимо и молча. Однако они могут накричать на вас, если вы перегородили им дорогу. В таких случаях они обычно провозглашают: «Дорогу королевской гвардии!»

6. Обморок по уставу

В связи с тем, что гвардейцам приходится носить оружие и тяжелые предметы гардероба, а также стоять по стойке смирно в летнюю жару, неудивительно, что они часто теряют сознание. Именно поэтому существуют особые правила падения солдат в обморок: запрещено заваливаться в сторону или раскачиваться, и уж тем более нельзя ронять оружие, вставать на одно колено или опускать руки. Падать нужно лицом вперед, продолжая при этом держать винтовку штыком вверх.

7. Штраф за улыбку

Кажется, одно из любимых развлечений туристов во время посещения Лондона — попытка развеселить гвардейца. Буквально каждый пытается вызвать у строгого солдата хотя бы намек на улыбку. Тем не менее гвардия служит королеве и должна вести себя соответствующе, придерживаясь жесткой дисциплины. Если руководство увидит улыбающегося солдата, он будет оштрафован на сумму около 200 фунтов (₽ 19 398).

8. Дома ли королева

Узнать, дома ли сейчас королева, можно также с помощью гвардейцев. Так, когда Елизавета II находится в Букингемском дворце, ворота охраняют 4 солдата, когда же Ее Величество отсутствует — всего 2. По правилам часовые должны простоять на посту 2 часа, а затем могут отдохнуть на протяжении четырех.

Бонус

В королевской гвардии есть свой оркестр, который часто исполняет разные каверы. Например, заглавную тему «Игры престолов» или песни «The Beatles». Вы только послушайте, как круто играют гвардейцы!

Были ли вы в Лондоне? Хотели бы увидеть гвардейцев вживую и все-таки попытаться их рассмешить? А может быть, у вас уже есть фото с британским солдатом?